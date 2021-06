Nicaragua, abstención y sistema de salud

Nicaragua

El matrimonio que ejerce el poder desde hace más de 14 años en Nicaragua ha encontrado una fórmula infalible para ganar las elecciones: encarcela a los candidatos de la oposición. Una justicia totalmente sometida a Ortega los acusa de los más diversos delitos, que no son más que inventos para lograr así el triunfo en los comicios. Mantiene bajo arresto a los aspirantes presidenciales de la oposición –entre ellos, a Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, y a otros disidentes–. El Consejo Permanente de la OEA se reunió para tratar la crisis. Condenó por 26 votos el arresto de precandidatos presidenciales y las restricciones impuestas a los partidos políticos, y pidió la inmediata liberación de los presos políticos. Tres países se pronunciaron en contra de la condena y cinco se abstuvieron, entre ellos, la Argentina. Otra oportunidad perdida para que nuestro país salga en defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos.

Raúl Peluffo

DNI 4.425.292

Abstención

Vi en las noticias que la Argentina se abstuvo de condenar a Nicaragua. Con la imagen del canciller Solá de fondo. Me resulta deplorable esta actitud, tanto de nuestro país como especialmente de nuestro canciller, y solo me nace expresar mi más sentida desolación frente a estas actitudes incomprensibles para un país que pretende ser democrático.

Thomas Leonhardt

DNI 11.955.431

Sistema de salud

Le digo y le exijo a la señora Cristina que antes de modificar el sistema de salud ocupe su tiempo y el de sus aliados en mejorar el servicio de salud estatal, y que en el deplorable estado en que se encuentra está la respuesta de por qué existe el privado, y hablo de la administración y no de los profesionales, que hacen esfuerzos heroicos y sobrehumanos para que el sistema funcione. Por favor, utilice el tiempo en cosas útiles.

Alejandro Orloff

aleorloff@yahoo.com.ar

Vuelta a clases

Con mucho placer veo la reapertura (parcial) de las escuelas en muchos lugares de la Argentina. Este cambio de rumbo –forzado fundamentalmente por las encuestas, pero también por la decidida participación de Padres Organizados– a mi criterio no alcanza. Creo que existe en un alto porcentaje de ciudadanos la terrible decisión de seguir votando a quienes desde hace 50 años nos llevaron a esta situación dramática. Fui docente durante 40 años y cuando mis alumnos me preguntaban por quién iba a votar, para no influir en sus decisiones, siempre les dije: “Yo sé por quién no tengo que votar si quiero una república”.

Alfredo Mansur

DNI 13.656.997

Forzada empatía

Estoy sorprendido del abrupto ataque de sensibilidad que le brotó a la vicepresidenta en el acto del lunes 14 junto al gobernador Kicillof. Haber expresado sus condolencias a los familiares de los fallecidos por el Covid y felicitar al gobernador por su plan de vacunación y apertura de la presencialidad de las clases, “sin hacer política” [sic] demuestra una forzada necesidad de empatía a partir de una actuación digna de la mejor actriz en su papel protagónico principal.

Alberto Cukier

alb.cukier@gmail.com

La otra lista negra

Hoy, la sociedad se escandaliza con la lista negra que armaron periodistas de izquierda agrupando a profesionales, dirigentes políticos y sociales bajo el título de “La reacción conservadora”. Pero hay otra lista negra muy anterior, la que hace el comunismo, acatan los jueces y callan los periodistas: es la de aquellos que son imputados por la izquierda de crímenes de lesa humanidad, esa mancha venenosa que ensucia a quien la recibe sin que a nadie importe la justicia de la acusación. En esa categoría, la de quienes son injustamente acusados, luego arrumbados en una celda y finalmente olvidados para siempre, se encuentra el excabo Julio Narciso Flores. No importa que haya estado solo tres años en la Fuerza Aérea, ni importa que al momento de los hechos de los que se lo acusa (agosto de 1977) fuera cabo con una antigüedad de ocho meses y con 19 años recién cumplidos. No importa que la acusación se base en supuestos, que con tan corta edad se lo presente como “jefe de guardia” de un centro clandestino de seguridad o “jefe de patrulla” dedicado al secuestro de personas. Y menos importan sus actuales problemas de salud, su avanzada edad (65 años), o que esta situación haya hundido a toda su familia en la ruina económica y la desesperación. ¿Todos seguiremos indiferentes hasta que sea tarde? ¿Cuándo se va a repudiar esta otra lista negra?

Mario Cabanillas

Presidente del Centro de Estudios Salta

DNI 11.282.776

Vacunatorio no vip

Ayer acompañé a mi madre, de 94 años, a recibir la segunda dosis de su vacuna. La citaron en un predio en Boulogne, depósito de ómnibus escolares, donde ubicaron unas sillas sobre un espacio de tierra y dos carpas para vacunar. El frío reinante era tremendo y a mi madre se la aplicaron en el auto. El lugar para maniobrar con los autos era escaso, por lo que las personas y los profesionales que la aplicaban sufrían el polvo que se levantaba al paso de los vehículos. Me pregunto, habiendo en San Isidro vacunatorios excelentes, por qué se obliga a los ciudadanos a pasar por semejante experiencia.

Debo decir que el personal nos trató con muchísima amabilidad, a pesar del clima adverso y el lugar impropio en el que tienen que trabajar.

Adriana de la Canal

DNI 6.522.747

Podas arbitrarias

¿Qué ocurre en la ciudad de Buenos Aires que están arrancando los árboles, mutilando y realizando podas arbitrarias y sin ningún criterio? Están dejando a la ciudad sin árboles, habiendo leyes y organizaciones que se oponen a estas medidas. Y los vecinos, principalmente, deberían ser consultados antes de arrebatarles su pequeño y vital espacio de oxígeno, de verde y de sombra, sin contar la belleza de sus floraciones. ¿Alguien podrá dar una explicación o hacerse responsable de esta situación que está afectando a todos los barrios?

Cristina Coroleu

cristinacoroleu@fibertel.com.ar

