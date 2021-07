Niños sin clases, el AMBA y la fábrica de billetes

Veo, veo... ¿qué ves?

Veo a un presidente que desde marzo de 2020 toma decisiones al estilo “bombero loco” y no tiene un plan a largo plazo. Veo a un jefe de gobierno que parecería jugarse a fondo por la educación y de paso avanza en su “carrera presidenciable”. Veo un ministro de Educación de la Nación que perdió la credibilidad y nadie sabe qué espera para renunciar. Veo padres angustiados que intentan contener a sus hijos. Veo a mis hijos desorientados... a la noche que no saben si preparar su mochila o cargar la tablet. Veo escuelas adaptarse una y otra vez a cambios que se imponen de un día para otro, a docentes desgastados que siguen apostando a su vocación y dando todo.

Veo gremios que dan vergüenza y no representan a esos docentes. Veo a mis alumnas a través de la pantalla porque su colegio está a cinco cuadras de la General Paz… y quedaron rehenes de un gobernador que no ve. Veo alumnos que deberían estar desarrollando todo su potencial en las escuelas en vez de caceroleando en la quinta de Olivos. Veo niños y adolescentes que, una vez más, se están quedando fuera del sistema educativo.

No veo un futuro.

Duele la Argentina.

Jimena Beckmann

DNI 30.887.356

Zannini

Uno lee y escucha noticias donde aparece Carlos Zannini defendiendo al Estado nacional en diversas causas judiciales. Como argentino siento mucha vergüenza de que el procurador del Tesoro sea una persona que se hizo pasar por personal médico para ser vacunado junto con su mujer, cuando esas vacunas debían haber sido destinadas a médicos, docentes o ancianos que realmente las necesitan. Si él es incapaz de renunciar, resulta inexplicable que aún no lo hayan apartado del Gobierno.

Adrián Blanco

DNI 17.199.272

¿Queremos hacerlo?

Estamos en una situación extraordinaria. Una pandemia que no nos da tregua y un dramático y sostenido aumento de la indigencia, la pobreza y la falta de trabajo en los sectores más necesitados. No es culpa de nadie en particular, o en su defecto de todos. Todos somos responsables por acción u omisión. Hace casi un siglo que abandonamos la prosperidad y año tras año fuimos creando más pobres, en lugar de elevar en la escala social a esas personas desde la dignidad del trabajo.

El resultado está a la vista. No hay que explicar más nada. El tema central es cómo salimos de la pobreza como país cuando la pandemia haya quedado atrás como un mal recuerdo. Si empezamos en ese instante a pensar la salida, pasará mucho tiempo para ver la luz al final del túnel. Entonces, ¿por qué no empezamos ahora? El período de pandemia es tiempo muerto. Aprovechémoslo. Generemos políticas de educación, de salida progresiva de la indigencia y la pobreza desde ahora. Ganemos tiempo. Hay que crear las condiciones para generar empleo genuino futuro, desde ahora. Y ayudemos a los más pobres a tener una vivienda, para una vida digna. Muchos dirán que es imposible, pero no lo es. Solo hay que saber cómo hacerlo.

Y nosotros sabemos. Entonces: si queremos, podemos.

¿Querremos?

Jorge Lentini

DNI 8.400.345

El AMBA

¿Alguien me podría decir qué norma jurídica creó el territorio del AMBA? Hay mucha literatura, pero no encontré disposición alguna. En cambio, por la Constitución Nacional y por su propia Constitución existe CABA y, entre las provincias, la de Buenos Aires, con sus municipalidades y regímenes formales que rodean a esta capital. De ser así, no se deberían mezclar las cosas y cada uno regirse por las normas que le corresponden por las disposiciones legales pertinentes. En lo relativo a la educación, CABA tiene disposiciones específicas que están establecidas en el capítulo tercero de su propia Constitución, acorde con los principios establecidos en nuestra Constitución nacional. Las cuestiones de salud también tienen sus normas específicas. Por lo tanto, en estos momentos difíciles sería mejor que se ajustaran a cada ámbito y que prevaleciera el cuidado de la gente y no las cuestiones políticas.

Horacio Martín Doval

DNI 4.078.553

Fábrica de billetes

Otro desliz verbal de Alberto Fernández, esta vez contra los trabajadores de la salud, tiene impacto directo en la ya vapuleada situación económica y social local. Ahora, para intentar congraciarse con aquellos a los que tildó de “relajados”, nuestro presidente ha decidido pagarles un bono por 6500 pesos. Dinero que, claro está, no se encuentra disponible hasta que se imprima. En efecto, la Casa de Moneda parece ser la única fábrica que hoy en día trabaja a plena capacidad.

Gastón Maiztegui

gmaiztegui@gmail.com

El juez Quiroga

Es imprescindible recordar que el 28 de abril de 1974 fue asesinado un juez de la Nación, el doctor Jorge Vicente Quiroga. Héctor Cámpora había amnistiado a todos los terroristas enjuiciados por el Camarón. Quiroga cayó en agonía, los montoneros Argemi y Fernández subieron a una moto y huyeron a toda velocidad. La historia nos dice que después fueron amnistiados e indemnizados... huelgan mayores comentarios. Quiroga se desangró en la vereda y murió dos horas después en el Hospital Rawson. Una placa lo recordaba en el edificio de Tribunales de la Capital Federal. Y agrego: recordaba a un mártir de la Justicia. Por pedido de un sindicato se retiró esa placa. Vaya uno a saber qué argumento se habrá esgrimido para que las autoridades judiciales hayan estimado el “pedido”. “¡En qué país vivimos!

Seguramente quienes dispusieron su retiro no tengan idea de quién fue el juez Quiroga, pero sepan que con su proceder han ofendido a la patria y a la ciudadanía toda, dado que dicho juez ha regalado su vida a los argentinos por administrar justicia con mayúsculas.

Matías G. Sánchez Sorondo

DNI 16.940.566

En la Red Facebook

Por un conflicto gremial, la firma dueña de Dánica cierra su fábrica en San Luis

“Culpa de los gremios todos pierden, los dueños y los trabajadores”- Graciela Soccal

“El sindicato no piensa en esas familias que se quedarán sin trabajo”- Diana Cruz

“Los gremios van a terminar con lo poco que queda de trabajo real”- Gustavo Ithurralde

“Esto es triste, ¿qué lugar ocuparán los sindicalistas si se quedan sin trabajadores a quienes representar?”- Orlando Osellame

