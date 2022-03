Nivel, lealtad, oportunidades

Nivel

De Sandra Mendoza, senadora por mi querida provincia de Tucumán: “... con su espada de Domacle (sic)... una grave amenaza que se debe afrentar (sic) inexorablemente”.

¿Realmente nos merecemos tener que retribuir con parte del fruto de nuestro trabajo a alguien de este nivel y su séquito de asesores?

Alberto V. Gallo

albertovgallo@yahoo.com

Lealtad

El desplante de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la Cámara de Senadores –se retiró de la sesión antes de la votación– es una clara manifestación de su carácter antidemocrático e intolerante. Se podría afirmar que la coyuntura política desnudó nuevamente su temperamento autoritario y su mal manejo de la frustración. Apelo a la memoria de la vicepresidenta, cuando ella era presidenta y despotricaba por la falta de lealtad del vicepresidente Cobos en la votación sobre la resolución 125. “La lealtad es siempre a dos puntas; del pueblo a sus dirigentes y la lealtad de los dirigentes hacia quienes los votaron para defender el proyecto por el cual los votaron”, señaló el 17 de octubre de 2008.

César Monicat

moc26@live.com.ar

Oportunidades

Escuché la presentación que realizó Santiago Cafiero en un precario inglés. Más allá de considerar lamentable que el ministro de Relaciones Exteriores no se pueda expresar en forma fluida en el idioma universal, lo más triste es que una persona que tuvo todas las posibilidades para prepararse, para educarse, como el ministro Cafiero, no lo haya hecho. Si los que tienen y tenemos la oportunidad de educarnos y prepararnos no lo hacemos, no podemos pretender que lo hagan los que no tienen dicha oportunidad, que seguramente deben hacer un esfuerzo mucho mayor.

Nicolás Noro Villagra

DNI 23.781.284

Censo complicado

Animado por las autoridades del Indec para responder por internet, de modo sencillo y accesible según dijeron, las preguntas del censo 2022, tuve la peregrina idea de intentarlo.

Digo esto porque, después de realizar varios intentos frustrados, debí recurrir a una asistente del organismo para que me guiara en la correcta confección de las respuestas. Ella misma reconoció que algunas de las preguntas fueron mal formuladas o confusas, y abundan los llamados con quejas y pedidos de ayuda.

Reconozco que no soy un especialista en informática. Sin embargo, y a pesar de ser un adulto mayor, disfruto de navegar por la red y frecuento el correo electrónico y las redes sociales. Y, como le manifesté a mi gentil asistente, además de peritos informáticos, las autoridades deberían contratar a gente que dominara la comunicación social y facilitara realmente la tarea de los censados.

Luis E-Luchía-Puig

luisluchiapuig@gmail.com

Guerra (poema)

¿Cómo te atreves/a lastimar o herir/a un alguien/que parece muy otro/pero que no lo es tanto/si sabes muy bien/lo que es el dolor?/ ¿Cómo te atreves/a creer que dueño/de ti eres sin saber/quién o qué eres,/si solo es prestado/lo que te fue dado,/excepto las lágrimas,/el amor y la nostalgia/que apenas alcanzan/para endulzar la vida/que estás viviendo/tan dormido,/tan presa del olvido,/reaccionando/tan mecánicamente/en lugar de accionar/y sabiendo muy poco/de qué se trata/el despertar?/ ¿Cómo te atreves/a usar o destruir/lo que ha sido creado,/si no has aprendido/a sentirte parte de ello,/a pedir perdón,/a respetar y compartir/y dar gracias/en tu corazón?/ ¿Cómo te atreves/a ir a una guerra,/apretar el gatillo/y disparar un tiro/porque te dicen/que del otro lado/hay un enemigo/tan peligroso como tú/y a la vez tan crédulo,/que lo mismo que tú/dice que sí a la orden/y también dispara? ¡Oh! ¡Despierta/y recuerda!/¡Ábrete al misterio/que realmente eres!/Ucraniano, ruso,/francés, alemán,/judío o palestino,/cristiano o musulmán/son solo etiquetas/que un poder oscuro/usa para medrar/a costa nuestra//¡Eres un ser humano!/¡De pie y desnudo/ entre el cielo y la

tierra!/¿Desgraciadamente?/ ¿Dónde está la luz/sino escondida en ti/y tal vez muriendo?/

Tito Petrera

petreratito@gmail.com

Robos en la ciudad

En agosto de 2018 la nacion publicó una carta mía en la que comentaba que saliendo del colegio mi hijo sufrió un robo. El martes pasado, poco después de que Rodríguez Larreta se aplaudiera a sí mismo por la seguridad de la ciudad, mi hijo padeció un intento de robo en la misma cuadra de Arenales y Uriburu donde le robaron antes. Claro, seguramente yo cometí la imprudencia de no mudarme o cambiarlo de colegio, para que el recorrido sea otro, sin la necesidad de atravesar un área ciudadana tan descuidada.

¡Por favor, Rodríguez Larreta, menos alabanzas y más eficacia!

José Rivas Vila

joserivasvila@yahoo.com.ar

La bohème

Estoy 100% en desacuerdo con un aspecto de la crítica que se hizo en su diario de La bohème. En principio me pareció una genialidad que después de dos años sin espectáculos operísticos la dirección abriera la temporada con una bohème que creo es una de las obras supremas del género operístico y que no se hayan tentado poniendo en escena una de esas a óperas que los críticos alaban, pero en las que el 70% de la sala está vacía. La ópera es un espectáculo. Y así se debe interpretar, es un show, que en algunos casos, como La bohème, ha perdurado durante más de 120 años sin cambios, pero para cierta crítica no es una elección apropiada para abrir una temporada del Colón.

Sergio Ohanessian

DNI 10.129.066

En la Red Facebook

Aprueban el acuerdo con el FMI

“Ahora, a estar muy atentos que no todo aumente por DNU”- Ana María Rossi

“¿Qué festejan? Denle gracias a la oposición, que los ayudó”- Cristina Valentini

“Acá todo se festeja. El default, el no default... La mano de Dios, el Papa argentino, etc. Hay alegría para todos y todas. Hay 40% de pobres, planeros, piqueteros, inflación, estanflación. Y el menú tiene cientos de opciones que nos muestran como decadentes. ¡Que siga el baile!- Luis Medina