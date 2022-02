No es el camino, punto, realidad

No es el camino

La marcha contra la Corte Suprema organizada por grupos radicalizados de la Argentina, inimaginable en cualquier otra nación democrática del mundo, merece quedar como un día negro en la historia del país. Semejante movimiento contrario a las instituciones democráticas y a la división de poderes solo podría interpretarse como la búsqueda de imponer una especie de fascismo autoritario como modelo de gobierno. Un acto de esas características no podría justificarse por afinidades ideológicas y/o políticas. Mi profundo repudio contra este atentado contra la república.

Claudio Jorge Blanco

DNI 12.532.853

Punto

Al referirse a la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del FDT en la Cámara de Diputados y al acuerdo con el FMI, dijo Alberto Fernández: “Hay un punto en el que el presidente soy yo, y tengo que tomar una decisión”.

Alarmado, me pregunto: ¿en un solo punto?; ¿una sola decisión?

Patricio Carli

pcarli@hotmail.com

Realidad

Se habla de la crisis interna del kirchnerismo. No hay tal crisis. Como la fábula de la cigarra y la hormiga, el kirchnerismo no reservó nada para el invierno y malgastó los recursos del Estado hasta que el Estado dijo basta. En algún momento tenía que pasar. La realidad se impuso de la forma más simple: el amor con hambre no dura.

Gustavo Gil

gustavogil68@hotmail.com

Gesto

Yo no sé si la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados oficialistas es una manifestación de disconformidad política o una clara demostración de inmadurez. Este gesto me hace acordar al cuento infantil del niño rico y malcriado que, en lugar de asumirse inútil a la hora de patear un penal, elige llevarse la pelota y decir “si no me dejan hacer un gol no jugamos más”.

César Monicat

cesarmonicat@hotmail.com

Rutas peligrosas

No es la primera vez que escribo sobre la ruta 3, pero no quiero morir en ella. Todavía veo esos dos faros de frente sobre mi mano y escucho la bocina del camionero desesperado para evitar el choque frontal. Por suerte, y por eso lo cuento, me tiré a la banquina de pasto, lloviendo, y pude seguir. Son muertes y muertes sobre las rutas de la provincia, y me indigna la actitud de Sergio Berni de pedir la compra de un avión para que viajen los funcionarios, invirtiendo la suma de 7 millones de dólares. ¿Qué diferencia tienen los funcionarios con nosotros, que hemos forjado el país y pagamos los impuestos? ¿Apuro o urgencia para solucionar nuestros problemas? No creo. No solo es la ruta 3, es la que transito asiduamente, son todas las de la provincia. Después de años y años de gobiernos peronistas el deterioro es terrible y las muertes siguen y son muchas las familias destrozadas. Sentido común y criterio para usar nuestros impuestos. Basta de derroches.

María Cristina Florez

DNI 5.639.269

Zoológico

En 2016, se cerró el zoológico de la ciudad de Buenos Aires, dejando –a mi modesta opinión– a cientos de niños de la ciudad sin poder seguir disfrutando de interactuar, como se dice ahora, con animales que por lo general solo podían conocer en libros, revistas o películas. Visita que dejaba un recuerdo imborrable en ellos, porque los niños del interior tienen más acceso (y contacto) con animales de granjas, campos, incluso en su hogares. Era un zoológico al que se podía acceder fácilmente por su ubicación. En el mundo, según Google, hay 1491 zoológicos, además de parques de animales y acuarios.

Susana Schenone

DNI 5.658.351

Controlar los gastos

Para controlar los gastos de nuestros políticos, a nivel nacional, propongo crear un “comité de notables” de cinco miembros, totalmente ad honorem, designados por los ciudadanos en cada elección presidencial y que tengan facultades delegadas por cada uno de nosotros para tomar decisiones y hacer todos los recortes presupuestarios que sean necesarios. Entre otros, en oficinas gubernamentales, biblioteca del Congreso, ministerios, municipios, etc., donde los políticos no se animan a hacerlo -por el contrario, incrementan los gastos-, y de esta manera tomen conciencia de una vez por todas del dispendio que hacen con la plata de los contribuyentes. En poco tiempo veremos bajar el gasto público -y político-, lo cual permitirá cumplir con las deudas (como las del FMI), y empezar a crecer de una vez por todas.

Miguel Martín y Herrera

DNI 14 525.621

Attilio Dabini

La semblanza de Néstor Tirri sobre Attilio Dabini en la nacion es oportuna. Una figura ignorada en el canon literario, pero recordada por quienes asistíamos a su taller de narrativa en la SADE. Corrían los años 70, éramos jóvenes veinteañeros de distinta procedencia, en mi caso médico, y pretendíamos que el maestro nos revelara los secretos de la escritura, pues buscábamos convertirnos en escritores. Entre los compañeros estaban la desaparecida Gloria Kehoe y Miguel Vendramín, a quienes Dabini elogiaba. Las observaciones a nuestros textos eran más bien consejos. Él me dijo: “Usted debe escribir como habla”. Era un hombre de mundo, generoso, conocedor de la naturaleza humana. Sus anécdotas atrapaban, sobre todo las de su participación en la resistencia. Comentaba que los escritores y artistas que se oponían al régimen fascista seguían trabajando pero no publicaban como una forma de protestar. También las vivencias con Borges, Sabato, Julián Marías, Michelangelo Antonioni, Gianni Puccini, Giuseppe De Santis, y tantas otras figuras sin par. A los 17 años escribió un cuento que fue del agrado de Luigi Pirandello. Dabini ha sido quizá la principal figura de la cultura ítalo-argentina del siglo pasado.

Roberto M. Cataldi Amatriain

acadetica@hotmail.com

En la Red Facebook

La marcha contra la Corte Suprema

“Esperemos que la Corte sepa que hay ciudadanos que respetamos las instituciones”- Noemí Rinaldi

“Increíble que todos los que van a manifestarse tengan alguna causa judicial”- Bea Zac

“Asuman responsabilidades, apaguen el incendio de la inflación”- Lucía Ibarren