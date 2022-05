No lo permitamos, error o prevaricato, no es lo mismo

No lo permitamos

Tenemos que estar muy juntos, y sobre todo muy atentos, los ciudadanos de a pie, los legisladores de la oposición en el Congreso y los medios (todos) ante el proyecto de ampliación del número de miembros de la Corte Suprema que el oficialismo pretende debatir en comisiones. No se debe retroceder ni un centímetro en nuestras convicciones republicanas. Debatir siquiera el mamarracho de proyecto para aumentar el número de miembros del alto tribunal otorgándole a cada provincia un lugar es lisa y llanamente un intento pueril del oficialismo de licuar hacia la nada el poder de control de constitucionalidad que hoy ejerce la Corte. Basta mirar lo que ha sucedido en Entre Ríos con la fiscal Goyeneche, que osó denunciar la corrupción del exgobernador Urribarri. Es muy peligroso este intento subyacente del oficialismo porque si finalmente lograra su propósito, olvidémonos entonces de la democracia, de la república y, lo peor de todo, de “la Justicia”. Les habremos entregado la llave para que conviertan a nuestro querido país en Argenzuela, y eso no lo debemos permitir.

Otto Schmucler

oschmucler@gmail.com

Error o prevaricato

En la carta de lectores publicada el 24 de mayo titulada “Impunidad o legalidad”, su autor, Hugo J. Pinto, demostró con acierto que, en la causa relacionada con la famosa fiesta de Olivos, el Presidente no debió gozar del beneficio de la extinción de la acción penal y de su consecuente sobreseimiento. Resulta oportuno agregar algunas breves consideraciones: exige la ley y su interpretación que el hecho no comprometa el interés público, como sí sucedió en el caso, en atención a que se puso en peligro nada menos que el bien jurídico de la salud pública (art. 205 del Código Penal), en plena pandemia. Por lo demás, no puede aceptarse que hubo reparación integral del perjuicio porque, a diferencia de los delitos contra la propiedad, no se puede cuantificar el daño patrimonial en este caso. Todos hemos sido víctimas de ese hecho, lo que habla a las claras de la improcedencia de la reparación judicialmente aceptada. Quedan excluidos los delitos contra la salud pública en lo que hace a la aplicación del beneficio en cuestión, de acuerdo con autorizados criterios doctrinarios. Por otra parte, se ha vulnerado, además, el principio de igualdad ante la ley, receptado por el artículo 16 de la Constitución nacional, toda vez que existen ciudadanos perseguidos por la presunta infracción de la misma norma penal y registran procesos abiertos, en los cuales han sufrido procesamientos. A partir de este triste suceso, ¿pueden los habitantes de este generoso país seguir creyendo en la Justicia?

Parecería que no, y sus dudas los llevarían a pensar si el juez y el fiscal tuvieron un yerro jurídico o medió prevaricato.

José Luis Méndez Villafañe

DNI 4.279.879

No es lo mismo

“Dificultad” no es lo mismo que “discapacidad”. Lamentablemente uno de mis hijos no figuró en el censo, por lo que no contará para futuras decisiones. Él y un número tan grande como invisible de personas con discapacidad intelectual.

Señores, les faltó un casillero.

Laura Bayá

laurabayacasal@gmail.com

No es broma

La lectora Leonora A. de Randle muy acertadamente mencionó en su carta la falta de buen vocabulario en la televisión. Yo recordé que cuando éramos chicos las maestras nos decían que para saber escribir teníamos que leer el diario y para hablar con corrección, escuchar los programas de noticias, porque los periodistas tenían buen lenguaje. Pero desde hace un tiempo se escuchan en algunos programas de televisión comentarios jocosos sobre el consumo de sustancias ilegales, pretendiendo volver simpáticas algunas anécdotas sobre el tema. ¿Qué sentido tiene tratar como algo divertido lo que para algunas personas y familias es una tragedia? Si bien existe la libertad de expresión, ¿no debe tenerse en cuenta el alcance que tiene lo que se afirma en un medio de comunicación? Deberían recordar la llegada masiva que tiene la TV en los hogares y que muchos de los que se expresan en ese medio suelen ser ejemplo para jóvenes, aunque personalmente no sé ejemplo de qué.

José Rivas Vila

joserivasvila@yahoo.com.ar

Adoquinado antiguo

Somos vecinos de Banfield, Lomas de Zamora y Temperley alarmados por una nueva amenaza a la integridad de nuestros barrios, caracterizados por sus casas bajas, de estilos variados de los siglos XIX y XX, sus calles arboladas y sus calzadas adoquinadas. Estas últimas justamente son el objeto principal de esta carta.

Protegido hasta ahora por una ordenanza obtenida por iniciativa vecinal hace veinte años, el antiguo adoquinado, de gran valor patrimonial, corre el riesgo de desaparecer bajo una capa de asfalto si no se interviene rápidamente. En efecto, una nueva ordenanza, emitida el 11 de mayo de 2022 sin consulta previa ni anuncio alguno, anula el amparo garantizado por la anterior.

Este proceder municipal, que ignora la voluntad de los vecinos, no es nuevo: se ha manifestado en ocasión de la demolición de propiedades de importancia histórica, en la construcción de edificios que superan las alturas aprobadas y en la tala indiscriminada de arbolado público sano tolerada cuando no ejecutada por el municipio mismo, o aun, novedad reciente impuesta sin consulta, la creación de una red de bicisendas.

El municipio desdeña el pedido de declarar patrimonio histórico y custodiar en consecuencia nuestra herencia arquitectural y paisajística. ¿Quizá esta indiferencia se deba a que las autoridades del partido de Lomas de Zamora tienen sus domicilios fuera de él, ya sea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en barrios privados y countries de la zona sur? Pero quienes tenemos aquí nuestras vidas, hogares y afectos no podemos aceptar este deterioro en marcha y sugerimos que el asfalto con el que se pretende tapar nuestros adoquines se destine a los centenares de calles de tierra del distrito, una mejora de verdadera necesidad y urgencia.

Horacio Roldán

Miembro de Fuenteovejuna, Asociación de Vecinos de Banfield, Lomas de Zamora y Temperley

oracior1@gmail.com

