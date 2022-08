No más corrupción, limpieza, que hable la Justicia

No más corrupción

Crisis energética, económica, política, de valores. La crisis ha alcanzado ya todas las esferas de la actividad humana en nuestro país. En tanto en la Justicia se denuncia, con profusión de pruebas, imágenes y datos exactos la corrupción en la obra pública llevada a cabo por los K y sus acólitos devenidos en pocos años en ricos de inmensas fortunas, gobernadores, legisladores, jueces y periodistas afines al partido gobernante se muestran solidarios con la vicepresidenta y la defienden diciendo mentiras a sabiendas. Unos lo hacen por complicidad, otros por conveniencia. Son pocos los ciudadanos que se atreven a señalar el inminente peligro que sobre la Justicia se cierne en pos de lograr impunidad para Cristina y los otros acusados. Así, la república está en peligro. Es necesario que los ciudadanos honrados, aun los que integran el partido de gobierno, en defensa de la patria, que es en defensa propia, se manifiesten condenando, ahora y para siempre, la corrupción en los actos de quienes nos han gobernado o nos gobiernan y que todo esto se exprese a la hora de emitir el voto.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Limpieza

Estamos hartos. Que la defensa de unos sea el ataque a los otros no nos lleva a ningún lado. Ruego a la Justicia que por una vez y para salvar al país sea verdaderamente independiente, con juicios y castigos que no miren quién los cometió, sino qué se cometió, y se limpien de una vez por todas las fichas de los que nos vayan a gobernar en el futuro.

Viviana Goetz

DNI 6.551.162

Que hable la Justicia

No deja de ser ni más ni menos que un acto propio de una democracia. Solo la libertad de poderes sustenta la república. Quienes asumen la responsabilidad de ocupar un cargo público lo deben hacer cumpliendo con la Constitución y las leyes. Los que se aparten de sus deberes y derechos en el ejercicio de sus funciones deben hacerse cargo de las consecuencias. La Justicia es la que debe actuar y dictaminar al respecto. Esta causa y los alegatos de la fiscalía no implican una condena. No hay que mal interpretar las cosas y no querer adrede crear momentos de zozobra, cuando no hay dictamen final ni sentencia firme. No sé puede arengar al pueblo ni a favor ni en contra. Falta mucho para el veredicto final. Si no se concibe que desde el poder se agreda, se amenace y desprestigie a la Justicia y se defienda lo indefendible, pues uno pasa a ser cómplice por acción u omisión, si estos hechos son condenables. Pido mesura al poder y a los partidarios o no de los imputados. Nada está dicho. La Justicia solamente con total independencia debe expedirse en tiempo y forma.

Rodolfo C. Castello

rccastello@hotmail.com

Maldad

Tanto nuestro presidente como la vicepresidenta se han olvidado de cuáles son las etapas procesales, ya que la vicepresidenta pretendió volver a la faz indagatoria y el Presidente criticó al juez por rechazar su pedido. Me pregunto: si las pruebas no son contundentes, ¿por qué hablan de persecución política en lugar de esperar el desarrollo del juicio? Ahora es el turno de la defensa, si realmente no hay pruebas de lo que se le imputa, podrá demostrar su inocencia. Al declarar “estoy frente a un pelotón de fusilamiento” no da la impresión de sentirse muy segura de que su abogado pueda demostrar la falsedad de la acusación. Sus seguidores promueven cortes de rutas y hasta una pueblada, y ella permanece en silencio ante estas declaraciones. Si había alguna duda sobre su desinterés por el bien de la Argentina, la paz social y la concordia entre los argentinos, hoy ha quedado al descubierto que su única preocupación es no ser condenada.

Dios nos salve de tanta maldad.

Beatriz García Tuñón

DNI 5.198.251

Encuesta

Según una encuesta de la Facultad de Psicología de la UBA, el 80% de la población argentina cree que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de corrupción, mientras que apenas el 8% cree que es inocente. Frente a las abrumadoras pruebas aportadas en el juicio, nadie puede pensar que la vicepresidenta es inocente. Los que así lo declaran o no conocen las pruebas o están actuando por reflejo condicionado inspirado en la ideología y no en la razón.

Carmen Peña

DNI 19.023.012

Promesas

Gran comienzo de su gestión como superministro está teniendo Sergio Massa. A semanas de asumir ya la Justicia ha pedido cárcel efectiva a los corruptos, tal como él siempre pregonaba. Esperemos ahora que para reducir el gasto público cumpla con su promesa de echar a los ñoquis de La Cámpora enquistados en el Estado.

Juan M. Steverlynck

DNI 16.557.292

Acuerdos con el FMI

Mi primo Alejandro Vegh Villegas fue ministro de Economía uruguayo, embajador en Washington y director del FMI. Cuando se refería a los acuerdos con el Fondo decía irónicamente que siempre parecían ser cartas de amor interesado y mentiroso entre amantes no correspondidos. Aunque pasaron varios años de sus chascarrillos, me parece que la situación sigue igual.

José María Cafferata

DNI 4.309.577

Obras en Tigre

Sorprende la falta de criterio de Julio Zamora, intendente de Tigre, al iniciar una obra en el Puente Guazú Nambí de repavimentación en este momento del año, colapsando totalmente el tránsito de la zona, ya de por sí bastante saturado. Los vecinos nos preguntamos si los que optaron por esta decisión se tomaron el trabajo de recorrer la zona en hora pico. Si lo hubieran hecho, seguramente hubieran pospuesto la obra para enero o lo hubiesen hecho en julio, durante las vacaciones de invierno. Por otro lado, ¿repavimentación? O sea, ¿van a colapsar toda la zona y en 45 días, cuando la terminen, vamos a tener lo mismo que ya teníamos? No es repavimentar lo que se necesita: son dos carriles más.

Vuelvo a preguntar: ¿conocen la zona?

María Luján Setti

DNI 24.977.713

En la Red Facebook

El saludo de Cristina Kirchner a los militantes que la apoyaban afuera del Congreso

“Se cree dueña de las instituciones”- Nicolás Aníbal Domínguez

“No son militantes. Son planeros que los tienen para esto”- Erika Allende

“Vergüenza y tristeza... pobre de nuestro país”- Silvina Andrea Schonfeld