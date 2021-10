No nos olvidaremos, rezo, ¿a quién le sirve?

No nos olvidaremos

El presidente Fernández acaba de decir: “Les pido que cuando vuelvan a votar en noviembre no se olviden”.

Imposible no cumplir con su pedido: no nos olvidaremos de los 115.000 muertos, ni del vacunatorio vip, ni de la negligencia en comprar vacunas por ideología, ni de la fiesta en Olivos en plena pandemia, ni de sus retos insolentes y sus retos con deditos en alto, ni de la inseguridad, ni de las escuelas cerradas, ni de la inflación, ni del 50% de pobres, ni de los miles de negocios fundidos y puestos de trabajo perdidos, ni de los más de 2000 presos liberados, ni de la pésima política exterior en apoyo de dictadores y aislados del mundo, etc.

Quédese tranquilo, señor Presidente, cumpliremos su pedido.

Patricio Carli

Rezo

Ante la actitud del gobierno nacional, que privilegia a los terroristas en vez de defender nuestro suelo y a los argentinos que lo pueblan, recemos por nuestra patria

Beatriz García Tuñón

¿A quién le sirve?

Teniendo la ocasión de estar ante los principales empresarios del país, me pregunto si el secretario de Comercio Roberto Feletti, en lugar de criticar, amenazar, pontificar, intimidar, etc. no hubiese sido mucho más inteligente y hábil político lanzándoles una sola, crucial pregunta que apunta al corazón de la economía de mercado: caballeros ¿a quién le sirve un capitalismo sin consumidores? Oculta dentro de ella, está toda la problemática económica, productiva, fiscal, distributiva, laboral, gremial… y social; además de política. Tan solo una pregunta para ponerse a trabajar en pro de la generación de empleo y la recuperación del poder adquisitivo del pueblo.

Adrián Armando Klas

Tapando el agujero

La campaña de precios regulados que se ha lanzado, una vez más, no está enfocada en la inflación, y por ende no solucionaría la causa que la provoca. Ya Ludwig von Mises alertaba hace décadas sobre este tema: “El inflacionismo es la política que, al aumentar la cantidad de dinero o de crédito, trata de elevar los precios del dinero y los salarios del dinero, o trata de contrarrestar una disminución de los precios del dinero y de los salarios del dinero, que amenaza como resultado de un aumento de la oferta de bienes de consumo”.

Si se analizan todos los subsidios de diverso tipo que otorga el Estado en asistencia financiera de desempleo, jubilaciones sin aportes previsionales previos, una sobredimensionada estructura de funcionarios públicos, en la que solo el Poder Ejecutivo tiene más de 200 subsecretarías, de las cuales 28 son de “coordinación”, se entiende que regular los precios es lo mismo que trataba de hacer el niño holandés tapando con su dedo el agujero por donde filtraba agua de la represa, que se iba deteriorando más y más a pesar de sus esfuerzos. El final es previsible.

Alberto Gesualdi

Licencias

Por un próximo viaje a Uruguay, debo obtener la reimpresión de mi licencia de conducir, vencida con la fecha de extensión autorizada por el gobierno de la ciudad. Cumplo con todos los requisitos, tengo el Cenat pago y la charla virtual aprobada. Desde hace dos meses vengo intentando repetidamente hacer el trámite online en el enlace Reimpresión de licencia Covid-19, y al llegar al paso de “modo de pago”, tildo “electrónico”, cliqueo “finalizar” y el sistema me responde siempre “no se encuentra disponible, intente más tarde”, lo que impide generar la boleta de pago del trámite para poder concluirlo. He enviado reiterados mails de reclamo a consultas_licencias@buenosaires.gob.ar incluyendo capturas de pantalla, pero las respuestas fueron inconducentes. Por fin, hace pocos días me acerqué al CGP 2 del Recoleta Urban Mall, y con la ayuda del personal del centro, volvimos a intentarlo unas 10 veces, ahora tildando “pago presencial”, desde las computadoras del CGP: invariablemente volvió a ocurrir lo mismo. Según el personal, otros casos pudieron hacerse sin problemas. Me pidieron dejar mis datos, cosa que hice, para comunicarse con “la gente de sistemas”, solucionarlo y avisarme después para que pase a efectuar el pago en el CGP. Al día de hoy, aún me encuentro esperando el llamado… La licencia reimpresa se envía en el tiempo de varios días hábiles, y puede no llegar a tiempo. ¿Algún día me podré juntar con ella?

Osvaldo Fustinoni

Dividendos

En momentos difíciles en cuanto a la economía de nuestro país y en particular de la Anses, que requiere fondos genuinos para fondearse y poder pagar la gran cantidad de subsidios que necesitan nuestros jubilados y sus familias, el Banco Central de la República Argentina se niega a autorizar a los bancos a distribuir dividendos a sus accionistas, dentro de los cuales se encuentra la propia Anses. Como muestra de esta absurda prohibición, menciono por ejemplo el caso del Banco Macro, que ha propuesto hace más de cuatro meses la distribución a sus accionistas de un dividendo de $ 26.580.000.000, de los cuales unos $ 7.500.000.000 ingresarían inmediatamente en forma genuina a la Anses, sin emisión monetaria, evitando de esa forma que el propio Banco Macro se beneficie de esos fondos no distribuidos, los cuales tienen costo cero para el banco. Cabe destacar que esos dividendos se podrían pagar en bonos de deuda pública argentina en pesos y/o dólares no afectando el nivel de reservas en moneda extranjera del propio BCRA. ¿No hay alguien que piense dentro del directorio del BCRA? ¿Y la Anses se queda muda ante los millones de pesos que podría cobrar en concepto de dividendos en sus más de 20 empresas donde tiene gran participación accionaria y no hace nada al respecto?

Juan Carlos Fernández

