Nosotros y ellos, sin programas, Cuba

Nosotros y ellos

Señor Presidente, he escuchado su discurso con motivo del cierre de listas y me he sentido muy dolida y preocupada. Sus palabras me dejaron atónita, parecían provenir del presidente de un partido y no de la Nación. Cuando asumió dijo que iba a ser el presidente de todos los argentinos. Si –como pregona usted– quiere la paz y la unidad del pueblo argentino no puede, bajo ninguna circunstancia, decir públicamente “nosotros y ellos”. Tal vez podría hacerlo en caso de una guerra contra nuestro país, que no lo es. Eso no lo puede decir el presidente de la Nación, ¡aunque lo sienta!

Sara Marta Inchaurregui

DNI 4.248.451

Sin programas

Resulta curioso que en la Argentina se vote por la cara; nadie sabe qué proponen los candidatos y no hay ningún programa que lo indique, se podría elegir un postulante que en la plataforma diga un disparate, incluso inconveniente para el que lo vota y este ni se entera. O sea, o no nos importa qué podrán hacer los candidatos, o hacemos una apuesta sin tomar ningún recaudo. Los aspirantes aprovechan la falta de programas y ofrecen el oro y el moro con tal de que los voten, pero nadie tiene un plan donde diga qué va a hacer, cómo lo va a hacer y cómo lo va a financiar.

Mario de Ipola

mario.deipola@hotmail.com.ar

Inhabilitación

En 2019, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal convalidó la condena de inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos a Guillermo Moreno, por usar fondos públicos para comprar cotillón contra Clarín. Ahora este señor se presenta con una lista para ir como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires.

¿Nadie va a actuar de oficio?

Roberto Sambrizzi

DNI 23.967.931

Cuba

Ahora que nos proponemos un destino similar para nuestra Argentina que el que tienen nuestros hermanos cubanos, me gustaría reflexionar sobre el proceso que se abatió sobre la isla y su pueblo en estos últimos 70 años. Luego de un plazo tan extenso, no cabe otra conclusión que esto que han logrado es el objetivo último de su régimen. Pobreza, miseria y hambre. Sin futuro. Y parece que el kirchnerismo tiene los mismos objetivos para nuestro pueblo. El Señor tenga piedad de nosotros. Y entre todos tengamos la lucidez de no dejarnos embaucar más.

Diego R. Mendívil

mendivilprop@yahoo.com.ar

Vínculos gaseosos

Tal vez no sea una pandemia a causa de un virus fantasmagórico lo que lleve a extinguir al género humano. Tal vez no sea, tampoco, el calentamiento global. Quizás el nuevo tipo de vínculo gaseoso, meridianamente cómodo y útil a fines egoístas sea lo que gradual y agónicamente nos convierta en seres apáticos, sin ninguna intención de comprender al otro. Ese otro que pueden ser los padres, los viejos amigos, y que de manera inevitable llegaremos a ser nosotros mismos. Ese nuevo modo de querer asimilado a partículas que vuelan por el aire, que se disipan, que se excusan y se esconden.

¡Socorro, humanidad! ¡Abramos los ojos! La distancia social tan exigida será el peor pretexto para que la pandemia del desamor, del desinterés, provoque el mayor desastre.

Sandra L. J. Ringach

sandraliar@hotmail.com

Rutas en mal estado

La Argentina ostenta un altísimo número de accidentes de tránsito con víctimas mortales. Gran parte puede ser responsabilidad del alcohol y la imprudencia; una enorme parte se debe, sin duda, a la inoperancia de quienes deberían mantener nuestras rutas en buen estado. Hace más de 25 años vamos de vacaciones a la Patagonia. Muchos de los tramos que recorremos están en un estado que asusta. Cientos de kilómetros sin banquinas, señalización muchas veces inexistente, la pintura asfáltica te la debo y los baches son más grandes que los cráteres que Elon Musk se va a encontrar el día que pise Marte. El tramo Colonia 25 de Mayo-Catriel se lleva el primer puesto en el podio de los desastres. Lo que hay cada tanto son carteles con estrellas amarillas señalando el lugar donde ocurrió algún accidente mortal u otros con la irónica frase que dice “ruta deteriorada”. ¿Será que el presupuesto solo alcanza para eso después de que nuestros irresponsables de turno manotean su parte?

Marina Ambrosoni

DNI 21.832.900

Favaloro

El 29 de julio es el Día de la Cultura Nacional, en memoria del historiador Ricardo Rojas. En esa fecha, en el año 2000, se suicidó el doctor René Favaloro, el cirujano argentino inventor del bypass coronario. Ahogado por la corrupción que inundaba su país, lugar al que había regresado desde la cúspide de la medicina internacional estando en el summum de su carrera profesional por compromiso con su patria, el médico rural huyó hacia la muerte. A 21 años de la tragedia, la corrupción está más vigente –y al parecer aceptada– que nunca en absolutamente todos los ámbitos y estratos de esta decadente sociedad.

Hasta que en cada acto diario no marginemos socialmente a corruptos y cómplices, no pretendamos un futuro decente, porque la corrupción será parte de la cultura nacional y su día será una justa coincidencia con la fecha elegida por Favaloro para huir del cáncer que está matando a la Argentina.

David San Román

davidsanroman91@gmail.com

Sin línea fija

El próximo 6 de agosto cumpliremos tres meses sin teléfono fijo de la empresa Movistar Argentina. Es algo asombroso, hemos sufrido tormentas, vientos, lluvias y hasta nieve un 9 de julio, pero jamás nos han dejado sin servicio durante tantos días. He llamado al 114 para hacer los reclamos y hasta el momento no han podido resolverlo.

Rosa Vidal de Gallardo

gallardo.michi@gmail.com

En la Red Facebook

Solo el 40% de los mayores de 60 años que recibieron Sputnik V tiene el esquema completo

“Se pasan los días y sin novedad, qué vergüenza”- Mónica Berrocal

“Mis papás, mayores de 70 años, están esperando su segunda dosis hace 127 días”- Melanie Buezas Madsen

“A este gobierno no le importa la gente adulta, por eso no se hace problema. Y total ellos ya recibieron sus 2 dosis”- Carla Aldana Godun

