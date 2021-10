Nuestra dignidad, incongruencias, dos leyes

Nuestra dignidad

No naturalicemos la violencia, ni el abuso, ni el delito, ni la intolerancia, ni el acallamiento del que piensa distinto, ni la corrupción, ni la crueldad, ni la injusticia, ni las actitudes mafiosas, ni el acoso, ni el destrato, ni la prepotencia, ni el miedo, ni la intimidación, ni la ignorancia, ni la mediocridad, ni la mentira ni el autoritarismo. Y seamos capaces, en cada acto y en cada decisión, por pequeña que sea, de reivindicar nuestra dignidad.

Marisa De Silva

DNI 13.776.245

Incongruencias

La lógica implica razonamiento y mesura. Es sorprendente que un gobierno de científicos adopte medidas no concurrentes a los propósitos que enuncia; para concurrir a participar

en la negociación de la deuda con el FMI, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, viaja a los Estados Unidos en un avión sanitario de la provincia de Tucumán y, simultáneamente se lanza un plan para congelar precios, cuando lo más conveniente sería congelar la emisión monetaria. Seguramente suponen que en el ámbito internacional no leen los diarios argentinos .

Jorge José Echezarreta

DNI 8.421.780

Dos leyes

Un anhelo inmenso es que alguna vez, este, el próximo o algún gobierno impulse un par de leyes (¡y que se cumplan sin excepción!) que obliguen al funcionario del gobierno que desee utilizar un avión privado, habiendo líneas comerciales para su viaje, a que lo pague de su bolsillo. Por ejemplo, al señor Manzur no le faltarían recursos de su patrimonio. Y otra sana ley sería que todo subsidio, plan social, regalo y afines deban ser aprobados por mayoría en una comisión bicameral. Es plata del pueblo, que todos sus representantes sean responsables de su correcto uso.

Antonio Mario Guarino

Cámaras de seguridad

Uno pensaba que el objetivo de la instalación de cámaras de seguridad era actuar como factor disuasorio ante el delito. Se supone que al quedar el delincuente registrado en la cámara será más factible para la policía detenerlo, luego juzgarlo, condenarlo y enviarlo a prisión.

No funciona así. Los delincuentes son detenidos y liberados a las pocas horas. Conclusión, las cámaras son inútiles en esa función, por lo que yo sugeriría no malgastar el dinero público en su instalación. Se podrían utilizar esos fondos en otras tareas también importantes (por ejemplo, financiar actos partidarios o recitales para que los intendentes puedan mostrar sus dotes de cantantes). Pero luego de reflexionar un poco me di cuenta de que las cámaras efectivamente hacen su aporte a la seguridad, más concretamente, a la seguridad vial. De modo tal, señora, que su hijo, al salir de la escuela, va a poder cruzar tranquilo la calle. Porque los automovilistas, por temor a quedar registrados en la cámara y luego pagar altísimas multas que abultan la recaudación de los municipios, se abstendrán de cruzar con luz roja y provocar accidentes.

Ahora, si a su hijo al llegar a su casa le pegan cuatro tiros para robarle el celular, ese es un problema que ya se verá cómo se resuelve. Pero la calle la puede cruzar tranquilo.

Marcos Ayerza Domínguez

Lo mismo

Muchos años de kirchnerismo. ¿Estamos bien ? No. ¿Estamos viviendo lo que ya vivimos muchas veces? Sí. A mismas recetas, mismos resultados.

Crónica de una muerte anunciada. ¡Hasta cuándo!

Viviana Goetz

DNI 6.551.162

Gritos no, soluciones

Hace pocos días atrás, el funcionario polirrubro Aníbal Fernández dijo literalmente y a los gritos: “Si hay que discutir a los gritos, se hace, esto no es para cagones”. Y a los pocos días dijo en voz baja y cabizbajo, después de intimidar al humorista Nik: “Él vive agraviándonos y nadie le dice nada”. ¿Puede ser tan cobarde el ministro que debe velar por nuestra seguridad, mientras sigue muriendo gente por culpa de una delincuencia a la que no se sanciona, para no perder el “voto chorro”, y al señor le importan los agravios verbales? Sí, se puede. Aníbal Fernández dio una respuesta acorde con su madurez política y personal. Ser político significa aceptar el trabajo con más presión en el mundo, agravios gratis y constante crítica de propios y ajenos las 24 horas. Están en esos cargos porque quieren y porque les gusta. Sigue sin entender el mensaje de las urnas. Se lo recordaremos en pocos días y los echaremos en dos años más de la misma forma en que llegaron: con el voto. Señor Fernández: menos gritos y más soluciones.

Gustavo Gil

Mensajes

El Presidente anunció días atrás que Gabriela Cerruti será la vocera de la Presidencia. Parece no entender que el problema no es el “mensajero o mensajera”, sino sus contradictorios mensajes.

Hugo Perini

DNI 10.224.705

Theodora

Respecto de la obra recientemente presentada en el Teatro Colón, surge una reflexión sobre las miles de Theodoras que mueren todos los días por causa de su fe. El solo hecho de llevar una Biblia con ellas o de asistir a una misa hace que las persigan a ellas, a sus hijos y familiares. Muchas son torturadas y asesinadas. En este contexto, la adaptación de Tantanian sobre la ópera de Haendel, con expresiones peyorativas sobre Dios, la Virgen María y los cristianos en general, se vuelve doblemente desatinada e inoportuna. Me pregunto si no es también agraviante que se les diga a las mujeres que ejercen su libertad de culto en el acto de la Reconciliación que “se están poniendo a la altura de los genitales de un sacerdote”. Este tipo de atropello viene repitiéndose casi como un sello de la gestión de Cultura de la ciudad de Buenos Aires implementada por el señor Avogadro y financiada con nuestros impuestos. Lo que estamos pidiendo no es censura, es cultura.

Isabel Galli Villafañe

DNI 17.374.619

