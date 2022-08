Ojalá sea el comienzo, de baja por opinar, insumos médicos

Ojalá sea el comienzo

Quizá sea un tanto exagerado, pero anteayer se abrió en nuestro país una luz de esperanza. No por conocer a los miembros del nuevo Ministerio de Economía, sino porque un fiscal de la Nación, con enorme coraje, el doctor Diego Luciani, se animó en su alegato ante el Tribunal Oral Nº 2 a dejar al descubierto con pruebas fehacientes e irrefutables, según sus propias palabras, una matriz de corrupción extraordinaria cuyos creadores y jefes fueron el matrimonio Kirchner, creando una asociación ilícita piramidal, con el solo objetivo de enriquecerse, provocando a la sociedad argentina en su conjunto un daño económico de una envergadura tal que casi podría ser irreparable. Hablo de una nueva luz de esperanza, porque no hay país posible sin recomponer la moral y la ética que el kirchnerismo destruyó por completo. Más allá de la decisión que el tribunal tome al terminar los alegatos del fiscal, estamos al menos frente al inicio de quienes quieren vivir en una república, donde los valores primordiales inculcados por nuestros antepasados sean los que nos guíen para construir una nueva sociedad de bien.

Ojalá sea el comienzo de una nueva etapa para nuestro tan dañado país.

Cynthia Acher

DNI 16.977.474

De baja por opinar

El Gobierno le quitó el subsidio Potenciar Trabajo a Mariana Alfonzo, por expresarse en las redes sociales. Más allá de que reconoció no trabajar para recibir el beneficio y de tratar de giles a los trabajadores formales, lo alarmante es que las autoridades le dieron de baja por sus declaraciones. Lo que está mal es generar vagancia. Ese subsidio no debería existir, porque el Estado es incapaz de controlar que se cumplan los requisitos. Pero mientras esté, no se lo pueden sacar por sus dichos. Es repudiable que le quiten un beneficio por opinar. Solo las dictaduras se atreven a eso. Lo preocupante es que la sociedad convalida tamaño autoritarismo, mientras pierde el foco de lo importante: planes para que sigan siendo pobres, rehenes del clientelismo político por las migajas que les tiren.

Ricardo Fuentes

Insumos médicos

Faltan insumos importados en la Argentina, y no hablo de una botella de whisky. Un familiar mío fue operado de cuerda vocal dos veces con láser. Tiene que pasar por otra cirugía con láser por un quiste. Su médico le dijo que le quedan pocos tubos de láser y que no sabe cómo van a hacer después. Por esto, deduzco que el tubo es importado. Lo mismo que mucha aparatología electromédica, medicamentos, reactivos, elementos de la odontología. No se pueden importar, porque hay que conservar dólares que escasean. ¿De dónde sacarlos, entonces? No lo sé. No entiendo de economía, y parecería que los que ocupan puestos en esa área tampoco saben. Ahora tenemos un abogado ministro de Economía.

Ya jugaron con la salud cuando fue la pandemia. Si no se abre la importación, las consecuencias de las limitaciones les van a tocar a todos de alguna manera y la vida se va a volver más pobre y desgraciada. Estoy muy preocupada.

Alicia Halberstein

Impuesto injusto

Muy bueno el artículo del contador Santiago Sáenz Valiente sobre el injusto impuesto a los bienes personales que existe en la Argentina. Cabe aclarar que ese impuesto no existe en los Estados Unidos y en Canadá, por ser efectivamente una doble imposición. Si alguien ahorró del fruto de su trabajo lo que pudo, después de pagar el impuesto a los ingresos (income tax) o a las ganancias, es muy injusto de que a lo que pudo ahorrar se le quite nuevamente una gran tajada. Por eso no vienen capitales de empresas o inversores del exterior y, por el contrario, muchos empresarios y empresas argentinas se están radicando afuera. Si se elimina ese injusto impuesto vamos a ver cómo progresaría la Argentina.

Edgardo R. Purnik

DNI 4.150.074

Inventos curiosos

El artículo de Guadalupe Treibel sobre los inventos curiosos menciona la amistad entre Mark Twain y el físico e inventor Nikola Tesla. Efectivamente, Tesla había leído a Mark Twain en su juventud en Croacia y, ya en Estados Unidos, lo conoció personalmente y llegaron a ser buenos amigos. Se cree que Tesla inspiró en Twain el protagonista de Un yanqui en la corte del rey Arturo, novela en la que un ingeniero del siglo XIX es transportado mágicamente a la Inglaterra del siglo VI. Ahí aplica sus conocimientos técnicos para desarrollar industrialmente a la sociedad medieval. Como, de alguna manera, hizo Tesla con sus máquinas de corriente alterna, que hicieron posible las modernas aplicaciones industriales y domésticas de la electricidad.

Claudio H. Sánchez

Escuchar al otro

Leí con mucho interés la columna del domingo pasado de Maritchu Seitún (“Más que árbitros, los chicos piden adultos que escuchen”). De verdad comparto cada palabra, y pienso que lo mismo podríamos aplicar en todo tipo de conflicto entre adultos, entre países, entre ofensor y ofendido. El párrafo final dice: “El camino para que el ‘ofuscado’ llegue a la realidad objetiva es validar su realidad subjetiva; esto le permitirá calmarse, bajar la defensividad y la necesidad de atacar y de tener razón. Entonces sí puede que esté listo para ampliar su mirada, ver al otro, incorporar otros puntos de vista y comprender más globalmente la situación”.

Es importante dejar de pensar en términos de quién tiene razón, y en su lugar, lograr que ambos puedan sentirse comprendidos en su sentir, para luego poder colaborar en alguna solución que permita dirimir el conflicto con empatía, respeto y creatividad.

Carolina Laura

DNI 20.946.323

