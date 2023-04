ojitos claros, precisión y puro relato

escuchar

“Ojitos claros”

En su clase magistral del jueves 27, la vicepresidenta habló de “ese de ojitos claros”, tratando de instalar esas intrigas tan propias de sus discursos. ¿Y si hablaba de Kicillof?

Denise N. de Gallagher

denisepgallagher@hotmail.com

Precisión

“Yo ya di todo”. A juzgar por las causas y sentencias que le caben, “me llevé” se ajustaría más.

Damián Donnelly

Ddonnelly1961@gmail.com

Puro relato

La vicepresidenta culpó y señaló como responsable de la inflación al FMI y, al mismo tiempo, apoyó a Sergio Massa, que se encuentra negociando con el FMI ayuda para superar la crisis… Relato, más relato.

Juan Ignacio Casadellá

juancasadella@hotmail.com

Cumplir para cobrar

Nunca en mi vida laboral tuve la dicha de que alguien me empleara y me permitiera no trabajar y seguir cobrando por no cumplir con mis obligaciones, además de conservar mi posición por un tiempo prolongado. Actualmente, en el Gobierno, las dos personas a cargo del Ejecutivo cobran y no cumplen con el deber de presidir y administrar esta nación en crisis. La vicepresidenta solo ha trabajado de ella misma protagonizando una mala relación personal con el presidente que antepuso a los deberes y obligaciones de su cargo. Y el Presidente, que, además de cobrar un sueldo por tareas “blandas” no a la altura de su cargo, goza de vivienda y servicios gratis. Ha tenido la posibilidad de vivir sin pagar alquiler ni expensas por 4 años. Esto se tiene que terminar.

Alicia I. Halberstein

aliciaihalb@aol.com

Partidario de la derecha

Si la derecha que tanto detesta el actual gobierno quiere decir orden, educación, respeto, honestidad, humildad, sensatez, previsión, planificación, austeridad, esfuerzo, justicia, tolerancia, autenticidad y, por sobre todo, trabajar con la satisfacción del deber cumplido, me declaro incondicional partidario de la derecha.

Mariano E. Correa

DNI 10.809.024

Longevidad

Dónde iremos a parar los adultos mayores cuando no nos quieran ni jubilar ni dar trabajo. Es cierto que jubilarse con 30 años de aportes para vivir casi 40 años o más de la jubilación es una cuenta que no da ni acá ni en ningún lado. Pero a cuántos viejos nos requieren en los trabajos, sobre todo en los que se necesita el físico o el adaptarse a la tecnología al ritmo que avanza hoy en día. Por supuesto que nosotros estamos lejos de tratar este tema, pero en algún momento cuando seamos un país sin que la mayoría de los jubilados sean indigentes sería bueno ir pensando en dar solución al problema de la longevidad.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Avión presidencial

¿Era necesario a 8 meses de dejar el poder comprar un avión presidencial usado modelo 2000? No tiene justificativo alguno esta adquisición en un país en crisis con más de 100% de inflación anual, 50% o 60% de pobres, 10% de indigentes y miles de personas durmiendo en la calle y millones subalimentadas. Gastar casi 22 millones de dólares en esto es una inmoralidad en la situación que vive el país. ¿Por qué no viajan en avión de línea como cualquier mortal? No son más que meros empleados públicos jerarquizados, no son ni dioses ni deidades, ni deben tener más privilegios que cualquier ciudadano. Con ciertas medidas de seguridad podrían abordar vuelos comunes. Esto redundaría en el buen ejemplo, el cual nunca profesan y además en costos reducidos. Viven como reyes y tienen al 70% del pueblo con ingresos vergonzosos; ciudadanos que con sus esfuerzos son los que sustentan estos abusos y sus sueldos y vida fastuosa. Han vivido siempre en el barro la mayoría y no conocen lo que es el lujo del palacio. Que bajen a la tierra: es su deber moral.

Rodolfo C. Castello

rccastello@hotmail.com

Milei y la educación

El candidato Javier Milei se expresó en contra de la obligatoriedad de la educación. Su postura, además de ser contraria a la ley, ya que la educación es un derecho, pero también un deber, al igual que votar, esconde también una ideología muy peligrosa. Como docente sufrí el tema del adoctrinamiento en el aula, es real. Muchos colegas adoctrinaban y adoctrinan desde sus asignaturas y ocurre desde el nivel inicial hasta el universitario. No niego la realidad. Pero la propuesta del líder de La Libertad Avanza es igual de peligrosa, porque su ideología es quitar el lugar que la escuela debe ocupar en la vida de una nación; ya que debe formar ciudadanos responsables y libres, capacitados para ejercer un oficio, continuar estudios universitarios y formar opiniones propias y libres a partir del ejercicio del pensamiento crítico. Es una falacia pensar que una persona ejerce su libertad plena si no está obligada a estudiar. Si la escuela adoctrina, habrá que mejorar, sin ninguna duda, la formación docente, identificada como el problema principal en este momento. La cantidad de institutos de formación y de nuevas universidades, en lugar de jerarquizar la carrera docente, la han degradado. Estas declaraciones no ayudan, porque también muestran la otra punta de la ideología que Milei quiere combatir, ya que la falta de seriedad de su propuesta queda en que se combate una ideología con otra, la de la libertad de no recibir educación. Milei desconoce así que la educación es un pilar imprescindible para avanzar. Y como dice el dicho popular: “Los extremos son malos”.

Andrea Cecilia Testa

DNI 16.559.434

El silencio es salud

“No pareciera estar buscando ganar nada para él”. El ladrón cree que todos son de su condición. Juan Grabois, si Esteban Bullrich fuera como ustedes, no hubiera renunciado a su banca ni aun enfermo, se aprovecharía hasta de la última de las prebendas de las que gozan los inútiles e indecentes miembros del Poder Legislativo y seguramente su familia pasaría mejor su tristísima e irremediable enfermedad. Juan Grabois, el silencio es salud.

Margarita Di Lella

DNI 11.663.308

Cálida atención

En un reciente viaje a Jujuy, recurrí a los servicios de la Guardia del Hospital Manuel Belgrano de Humahuaca. En momentos como los actuales, en que las buenas noticias no abundan, quiero compartir la satisfacción que me produjo la cálida y profesional atención que recibí del personal de enfermería, especialmente Daniel Fabián y el doctor Roberto Flores. La calidad humana de nuestra gente permite que mi optimismo por el futuro de nuestra nación permanezca vigente.

Notario Romelio D. Fernández Rouyet

romelio@fernandezrouyet.com.ar

Veredas rotas

Con referencia a la carta del miércoles 26 “Veredas en Florida”, en la cual el firmante pide que los concejales exijan que los vecinos sean obligados a mantener “sus” veredas, bajo apercibimiento de una sanción monetaria en caso de no hacerlo, me pregunto: ¿quién es el dueño de las veredas? ¿No le corresponde al dueño mantener su propiedad?

Pedro Cressall

DNI 93.391.809

Cumplan lo que prometen

Qué difícil es para nuestros políticos sembrar esperanza en tiempos de elecciones cuando han demostrado que no están a la altura de las circunstancias, ya que es una constante que prometen más de lo que realmente cumplen. Ese desencanto general de los argentinos está fundado por la propia experiencia de los fracasos constantes padecidos. Por eso, estamos esperando que nos llegue el mensaje de que vamos a tener años difíciles para sortear la actual situación económica y moral del país. Necesitamos que nos digan cuál es el plan de gobierno para saber de antemano qué sacrificios vamos a tener que transitar. Entre otras medidas, espero: achicar el gasto en el Estado a nivel nacional y provincial; promocionar nuevos empleos; educación; Justicia independiente; respeto por la Constitución. No nos queda ninguna otra opción.

Miguel Martín y Herrera

DNI 14.525.621

