Olvido, contradicciones, Reutemann

La noticia de que se distribuirán vacunas contra Covid a todas las naciones, para disminuir la posibilidad de contagios, me crea la duda de cómo hará la Argentina para pagarlas en los casos en que deba hacerlo, estando el país con el rótulo de no pagador. Quizás esto podría haberse evitado si el gobierno que preside el doctor Alberto Fernández hubiera pensado en sus habitantes y no en el rédito político que puede dar ser el único distribuidor de la vacuna. Si hubieran aceptado que la vacuna, cualquiera fuera, se pudiera pagar, todos los que viajaron al exterior para vacunarse hoy estarían vacunados y con mucho menor gasto y pudiendo regresar a su país, donde mucho más del 50% podrían haberse vacunado bien y gratis, sin tener que dejar sus tareas diarias. Pensando en las próximas elecciones… se olvidaron de “la gente”.

Aumentaron el costo de vacunarse de los que “podían” pagar, y no han podido vacunar a los que no podían pagar. Espero llegar a ver un país, mi país, donde los argentinos seamos todos –sin excepción– iguales. Un país de primera y con 100% de educación, y no socio de Venezuela y con 100% de corrupción.

Carlos Alberto Contepomi

Contradicciones

Cuántas contradicciones tiene este país. Seguramente el domingo nos encuentre festejando el triunfo de la selección ante nuestro país hermano Brasil y esto nos hará olvidar tantas penurias vividas en los últimos 16 meses. Festejaremos sin fin el mismo día en que el fatal contador llegue a los 100.000 argentinos muertos por el Codid-19. Nos encontrará el festejo alocado con un país quebrado desde lo económico y con un triste récord mundial de muertos totales y muertos por habitante.

Bernardo Mihura de Estrada

Reutemann

Comparto el pesar unánime provocado por el deceso del Lole Reutemann. Recuerdo su humilde origen campesino y que se inició en el automovilismo deportivo diseñando una pista de tierra en la chacra de su padre. Durante las horas de la siesta él no descansaba, corría en esa pista con el Rastrojero de la familia, compitiendo consigo mismo para bajar el tiempo de sus giros. Luego, a fuerza de tesón, mucho trabajo, perfeccionismo y estudio de los secretos de la alta competencia, alcanzó los más altos niveles en la Fórmula 1, con elegancia, fair play y humildad. Más tarde tuvo una larga y exitosa participación como servidor público, manteniendo la lealtad a su origen campesino, muy firme en la defensa de los productores rurales, tan maltratados por gobernantes que no reconocen el mérito ni el aporte que el sector ha realizado siempre y continúa realizando a la riqueza nacional. Despido a un caballero, a un noble y auténtico patriota.

Mateo Delamer

Liberalismo

En un artículo de opinión publicado en la nacion su autor nos recuerda que “en una sociedad libre, el gobierno no debería administrar las cosas de la gente, sino administrar justicia entre la gente que administra sus propias cosas”.

Lúcida síntesis del liberalismo en la mejor acepción del término. Felicitaciones al profesor Marcelo Elizondo.

Luis Vergani

Yo acuso

Tengo 74 años y estoy cursando la semana 14 desde que me aplicaron la primera dosis de Sputnik V, sin novedad respecto de la segunda. Me considero persona de riesgo no solo por mi edad, sino porque después de haber aportado 45 años ininterrumpidos como autónomo, cobro 22.000 pesos de jubilación, por lo cual debo seguir trabajando, así que la opción “quedate en casa” no es aplicable en mi caso. “Yo acuso” de ladrones de vacunas a las personas que por ser funcionarios o amigos, parientes o “algo más que amigos” de ellos se vacunaron en alguno de los vacunatorios vip, sustrayendo vacunas a los que estábamos en la fila esperando pacientemente el turno. También “yo acuso” a los gobernantes incapaces, que con argumentos nimios y por inconfesables razones desperdiciaron oportunidades de contar con más vacunas en tiempo y forma. La palabra negligencia que una pícara diputada incluyó en la ley debería aplicarse a ella por el alto precio de los casi 100.000 muertos que estamos pagando.

Eduardo Gustavo Zaretzky

Sistema de votación

Es cierto que es necesario la unión de la oposición para enfrentar al Gobierno, que busca instalar una autocracia, reformar la Constitución y privar al ciudadano de lo poco que le queda de libertad sojuzgando definitivamente a la Justicia. Sin embargo, los ciudadanos tenemos que seguir votando listas sábana armadas por los partidos o coaliciones en las que no tenemos ninguna posibilidad de seleccionar candidatos. Poco se ha hecho en este sentido y seguimos pintados. La democracia pierde valor de esta manera. Se nos habla también de seguir con el mismo sistema de boleta de papel y en recintos electorales, cuando a raíz de la pandemia y de todas las apps instrumentadas en el mundo informático para moverse, transitar, vacunarse, trabajar o estudiar, ha quedado demostrado que toda la ciudadanía (salvo en escasos lugares donde no llegan las conexiones) podría estar votando perfectamente con un PIN por internet sin grandes costos, sin fraudes y en tiempo real. Tampoco se ha avanzado nada en este sentido.

¿No hay iniciativas o no se quiere perfeccionar la democracia ni el sistema electoral?

Jesús M. Silveyra

Compartir la deuda

En su excelente carta del domingo, la lectora María Teresa Reynal propone que los funcionarios compartan la deuda pública en lugar de sus utilidades, cosa que hacen con sus abultados sueldos y privilegios. Sí, sería una forma de mejorar la distribución del ingreso, pero para la inmensa mayoría de los ciudadanos, lo único que se distribuye es la pérdida diaria de su nivel adquisitivo que, por supuesto, no tiene compensación por ningún lado.

María Silvia Marzinelli

En la Red Facebook

La Argentina en la reunión del Mercosur

“Miren a Uruguay. Abrió negociaciones con EE.UU. y el Reino Unido. Salgan de la burbuja, dejen de encerrar al país…”- Teresa Martínez

“Quién va a querer comerciar con un país que todos los días cambia las reglas del juego”- Sofi van Gelderen

