Oportunidad perdida, escuela de gobierno, la pobreza argentina

Oportunidad perdida

Me sorprende escuchar a importantes referentes del Gobierno hablar como si la situación económica del país hubiese sido óptima en diciembre de 2015. Después de 12 años en el poder, con una reestructuración de deuda con quitas de un 65% y una década con precios de commodities en valores históricos, se llegó a fines de 2015 con una deuda de entre 200.000 y 250.000 millones de dólares, sin reservas en el Banco Central, un déficit cercano al 7%, una pobreza superior al 30% y una inflación dibujada por la intervención en el Indec.

Fue una oportunidad perdida por el gobierno de Cambiemos no haber insistido más en dar a conocer en detalle el estado en que encontraron las cosas. Esto permite que algunos, de memoria selectiva, sigan hablando de esa época como una utopía.

Julio Devoto

DNI 8.249.633

Escuela de gobierno

La ley 23.298/85 regula la formación, la existencia y el funcionamiento de los partidos políticos. Los principios generales enumerados en la ley son: 1) garantía de agrupación en partidos políticos democráticos; 2) incumbencia en la nominación de candidatos para cargos públicos; 3) tener un grupo de electores unidos por un vínculo permanente; 4) ser una organización estable con funcionamiento reglado por la carta orgánica.

Es interesante destacar que, en el caso del punto 2, la ley no ha profundizado sobre la formación de los candidatos que se nominen. Esta omisión no es menor, ya que no se adentra en el “para qué” son nominados los candidatos, que a la postre son los que deberán servir desde el Estado al bienestar de sus habitantes. Por tal razón propongo incluir en la ley la obligatoriedad de tener la “Escuela de Gobierno”, y esta debería ser la institución formativa de los administradores del Estado, sean para cargos electivos o no. Los mejor formados de acuerdo con sus méritos deberían ser los más aptos para ejercer estos roles.

Además se eliminaría una gran cantidad de asesores que tienen los legisladores. Cada partido tendría un asesoramiento centralizado por tema y a ello debería acudir cada legislador en caso de necesitarlo. Obviamente, ganamos todos al bajar el costo de la política.

Héctor Roberto Morano

hrmorano@hotmail.com

La pobreza argentina

El señor Julio Bárbaro dijo en un programa televisivo: “La pobreza argentina se debe la mitad al peronismo y la mitad al antiperonismo”. Una simple pregunta: ¿sería tan amable de mirar el gráfico del producto bruto per cápita a través de los años? De ser en 1885 el del nivel más alto del mundo, cayó un poco, pero quedamos a la altura de Canadá y Australia, en el cuarto o quinto lugar, hasta que… en 1946 el PBI per cápita cayó verticalmente desde el quinto lugar al 50, o más (al nivel de los países africanos) y allí quedamos hasta ahora.

Por lo tanto, ¿quién es el responsable de nuestra miseria? El general Juan Domingo Perón.

Juan Carlos Parodi

DNI 4.396.466

Atropello

Mientras Luana “Volnobeach” y su novio, el segundo en la jerarquía de PAMI, pasaban unas lujosas vacaciones en México, en el Hospital Cesar Milstein, gerenciado por PAMI, los pacientes no pueden internarse debido a que no hay sábanas disponibles para las camas de la unidad de terapia intermedia. Afiliados al PAMI esperando su turno de cirugía programada fueron demorados días atrás seis horas en su admisión. El ascensor que conduce al sector quirófano y UTIN no funciona, teniendo que subir los afiliados por las escaleras, con la consecuente dificultad. Esta situación es intolerable e indignante. La ciudadanía no debe quedarse muda ante tanto atropello.

Dafne Anghelidis

DNI 17.454.056

Tecnología 5G

Recientemente han aparecido noticias acerca de las dificultades derivadas de la instrumentación de las comunicaciones 5G. Estas tienen que ver con las incompatibilidades que podrían presentarse con los radioaltímetros ubicados a bordo de los aviones comerciales. En algunos casos, se han establecido zonas de protección y restricciones a la potencia de las estaciones de base de dicho servicio. En nuestro medio, el acta 75 del directorio del Enacom menciona seis bandas que resultarían aptas para tal tecnología. De ellas, los segmentos 1427-1518 MHz; 1770-1780 MHz; 2170-2200 MHz y 3300-3600 MHz; deberían ser estudiadas a la luz de lo preceptuado por la Recomendación UIT-R M.2059-0, en lo atinente a tres aspectos allí indicados, a saber: a) sobrecarga frontal del receptor del radioaltímetro; b) desensibilización de este, y c) indicaciones de altitud falsas. Nada se dice en dicha acta; en su correlato de la similar 56; ni en la resolución 9435/2016, que establece el protocolo por seguir en caso de interferencias a los servicios móvil aeronáutico y de radionavegación aeronáutica; por cuanto dicho protocolo prevé una acción a posteriori de los sucesos, sin abordar la fase preventiva de estos.

Creo, por lo tanto, conveniente alertar acerca de este potencial peligro, de la misma forma que lo viene haciendo la FAA de los Estados Unidos que, a la fecha, coordina con la FCC las acciones tendientes a evaluar y corregir los potenciales daños.

Osvaldo Martín Beunza

DNI 7.776.516

Otro feriado más

Tal vez la razón por la cual se decreta feriado para realizar un censo es porque trabajar no les rinde a los argentinos. No logro entender, perder un día de trabajo es indiferente. Venimos de dos años de pandemia y cuarentena y ausentismo y eso es pérdida para la industria, el comercio, la salud, la educación. Parece no importar, pero todos salimos perjudicados, las consecuencias son muchas, pero nuestros dirigentes no lo ven, los impuestos los cobran igual. Es muy bueno tener tiempo libre, tal vez sea el bien más preciado, pero nuestro país necesita trabajar, producir, estudiar.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

En la red Facebook

Las negociaciones del Gobierno con el FMI

“¡Falta un plan económico!”- Sandra Gutiérrez

“No hay acuerdo, recién hubo un entendimiento”- Marcelo Javier Besel

“Marzo”- Susana Carmona

“Paren la inflación galopante. Los precios siguen subiendo y cada vez perdemos más poder adquisitivo”- Inés Musimessi