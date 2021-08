Órdenes, piedras apropiadas, regreso de Uruguay

Órdenes

Después de ver por televisión que en una reunión realizada en Avellaneda con los componentes del gobierno Cristina Kirchner no le pide ni le dice, sino que le ordena al Presidente “poné orden”, no quedan dudas de quién manda y quién obedece órdenes.

Luis García Morales

DNI 93.421.262

La profanación

Creía haberlo visto todo, pero no… El lunes pasado fui con mis piedras a la Plaza de Mayo. La piedra simboliza lo eterno. Al poner una piedra en una tumba establecimos nuestro compromiso de recordar al fallecido. Quería llevar los nombres de aquellas personas que se fueron durante la pandemia y de las que no nos pudimos despedir. Fue muy conmovedor ver a toda esa gente unida en un mismo sentimiento. Hasta había un grupo de voluntarios poniendo el nombre de gente cuyos familiares no habían podido ir. Entre todos armamos un altar a la memoria. Lo que nunca pensé fue que ese lugar sagrado que habíamos construido con el dolor de todos sería profanado. El gobierno nacional no esperó ni 24 horas para llevarse esas piedras, en un intento de hacer de cuenta que nada pasó, avasallando una vez más la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Indignante ver cómo nuestros gobernantes barrieron la angustia del pueblo.

Carolina Bidondo

DNI 24.564.045

Pueblos originarios

La carta titulada “Piedras en la plaza” me dejó una única reflexión: esta tragedia, la pandemia que aún transitamos, no nos ha servido para aprender sobre empatía y respeto por el otro, por lo que fue y es para nosotros, los argentinos, una verdadera catástrofe. La autora de la misiva hace una comparación de las piedras que colocaron los deudos del Covid frente a la Casa de Gobierno y que fueron inmediatamente retiradas por orden del gobierno actual y la carpa levantada desde hace un largo tiempo por algunas etnias de los pueblos originarios y concluye preguntando: “¿Son ellos más argentinos que nuestros muertos? ¿Que nosotros? ¿Sus derechos humanos son superiores a los nuestros?... Exijo que cada piedra esté en su lugar. Exijo el mismo derecho (art. 16 de la Constitución)”. Comparto plenamente su consideración de que todos somos iguales ante la ley, y que no existe prerrogativa alguna. Sin embargo, los pueblos originarios reclaman la recuperación de derechos tras décadas de negación y persecución. Tal es el grado de negación y persecución que muchos de estos argentinos no tienen acceso a un elemento básico para subsistir, como el agua. Todos los deudos tienen derecho de exigir que las piedras permanezcan a la vista, y como una muestra de la tragedia que sufrimos todos, pero no a expensas de desmerecer el reclamo de otros argentinos que vienen padeciendo tragedias desde hace más de 206 años.

Silvia Gómez

DNI 11.644.108

Piedras apropiadas

El Frente de Todos sigue en campaña usando el Covid y burlándose del pueblo. Secuestraron las piedras conmemorativas que con tanto dolor se dejaron en la Plaza de Mayo, encerrándolas en un patio del mismo espacio desde donde salieron los DNU y las malas políticas que generaron la muerte de las personas recordadas el 16. Los espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires, guste o no, tienen un jefe de gobierno que vela por ellos. La mezquindad de los políticos del Frente de Todos ordenó el robo de las piedras para que no fuera Rodríguez Larreta quien armara en la ciudad un espacio de memoria al aire libre, adonde pudieran llegar más ciudadanos con sus tristes piedras enlutadas y pudiésemos acercarnos todos los que deseáramos acompañar con nuestra presencia, nuestras oraciones, a tantos deudos en su dolor.

Los nombres de los muertos estaban al pie del mástil, arropados por la bandera argentina… ¡qué mejor lugar! Pero el Frente de Todos, esa misma noche, subrepticiamente, las hizo desaparecer… ¡Qué asco!

Irene Pérez Bourbon

DNI 10.551.459

Regreso de Uruguay

Es inentendible que un argentino con residencia uruguaya pueda ingresar a Uruguay por vía terrestre, pero no pueda regresar a la Argentina por la misma vía, presentando todos los exámenes médicos exigidos en ambos casos. Realmente insólito.

Enrique Félix Bellande

DNI 7.357.650

Miedo a la verdad

Las declaraciones de Luis Labraña, exintegrante de Montoneros y FAP, tomaron más empuje en medio de la campaña política. Sus afirmaciones de que la cifra de 30.000 desaparecidos fue inventada apuntan al corazón del relato. Este relato, de un sector de la izquierda y capitalizado por los K, es la farsa más grande de nuestra historia y sirvió a muchos para sacar réditos económicos y políticos. El pato de la boda lo pagan los hombres de uniforme que enfrentaron la agresión armada de las organizaciones terroristas en los años 70. Ante los ojos de una sociedad hipócrita y desagradecida se mueren en cautiverio, sin juicios justos y privados de toda ley. Hay una impiadosa venganza que pesará por siempre en las conciencias y en nuestra historia.

Rodrigo Alejandro Caro Figueroa

DNI 14.022.309

Deuda

“Una mentira mil veces repetida se convierte en una gran verdad”, sostenía Goebbels. Cristina aprendió eso hace mucho tiempo y lo demostró una vez más al vociferar en su último discurso que Macri entregó el país al contraer una enorme deuda. Macri, en cambio, en la entrevista que le realizó Morales Solá, mostró tímidamente unos gráficos que demostraban que CFK había tomado más deuda que él. Pero parece que vociferar la mentira le llega al pueblo poco pensante, que es mayoría, mucho más que la verdad susurrada.

José Deym

deymjose@gmail.com

