Orgulloso, tranquilidad, agravio a la juventud

Orgulloso

Corría el año 1950 y acabábamos de llegar a la Argentina. Papá había hecho toda la Guerra y con tres hijos varones no quería otra guerra. Rápidamente nuestros padres salieron a buscar trabajo y ambos lo encontraron en la construcción.

A los meses, con mis hermanos fuimos a la escuela; a todos nos pusieron en primero inferior. Obviamente no hablábamos castellano, por lo que no la pasábamos bien. Conservo un fuerte recuerdo: luego de la habitual liturgia de las fiestas patrias, a los recién llegados nos hacían poner delante del alumnado formado y, a la orden de la maestra, debíamos decir en voz alta: “Me siento orgulloso de ser argentino”. No sabía su significado, pero no tenía problemas en decirlo. Con el tiempo fui comprendiéndolo cabalmente. Hoy, a los argentinos que bajamos de los barcos se nos desgarra el corazón viendo a nuestros hijos partir hacia Europa, y se nos hace demasiado difícil repetir con honestidad que nos sentimos orgullosos de ser argentinos. No hay razones.

Humberto Guglielmin

guglielmin.humberto@live.com

Tranquilidad

Expresaba la señora Sabina Frederic: “Suiza es más tranquila, pero también más aburrida”. Viendo y padeciendo la variedad de delitos que día a día nos asolan y su crecimiento incontenible, nos vendría muy bien una extensa temporada de tranquilidad “a la suiza”, aunque nuestra ministra de Seguridad se aburra un poco.

Guillermo Beccari

DNI 4.554.178

Agravio a la juventud

Quizás pensábamos que ante la proximidad del acto electoral no iba a haber alguna mentira, sanata o sarasa a las que nos tiene acostumbrados el Gobierno sobre cualquier ámbito económico, institucional, social o político. Impensable era que la primera candidata a diputada por el Frente para la Victoria, Victoria Tolosa Paz, que ya había arrancado su campaña proponiendo la creación de nuevos impuestos en un gobierno que ya creó 18 en su gestión, propusiera como política para la juventud, la mayoría de ella integrante del 50 por ciento de desamparados e indigentes, como lo señalan todas las mediciones sobre esta tremenda realidad que vive el país, y planteara que una de las mejores maneras de superar su exclusión fuera la de abocarse a una mayor actividad sexual.

Dislate de esta magnitud nos lleva a un retroceso de la disputa en el paraíso entre Adán y Eva o a la vida del hombre en las cavernas, cuando abandonaba a mujeres y niños para salir en largas temporadas de caza para volver luego a la cueva a desarrollar su instinto sexual. Lo que se necesita en la Argentina es la propuesta de políticas que la saquen del abandono y de su precaria convivencia social, de políticas educativas no solo en la parte cultural, sino en el aprendizaje de oficios. Ayudar indirectamente a las empresas en las incorporaciones laborales con alguna participación en el pago salarial en lugar de subsidios sin contraprestación que se prestan a manipulaciones políticas y en mucho casos a la corrupción en el manejo de los fondos.

Estamos a la puerta del acto eleccionario. Que la mayoría de los argentinos nos acostumbremos a que aparte de ser habitantes de nuestra querida patria seamos un poco más “ciudadanos”. En cuanto al resultado en los mensajes disparatados, seguro que esta legisladora ya tiene asignado el premio mayor.

José María García Arecha (h.)

Exsenador nacional (UCR-CABA)

Religión

Profesor Zanatta, si el peronismo es “la religión de la patria” y “adoctrina”, no es por culpa de la religión católica y de su misión de evangelizar a las naciones. Si el diablo es el mono de Dios, no es culpa de Dios.

Jorge Benson

DNI 8.275.686

Exportación de carne

El Gobierno insiste en prohibir la exportación de carne a sabiendas de que es una política que ya ha demostrado su estrepitoso fracaso en la búsqueda de bajar el precio del insumo para el consumo interno, como pasó en tiempos de Néstor Kirchner. Esa insistencia pone al descubierto el marxismo-leninismo que mueve a nuestros gobernantes, en el afán de destruir a la clase productora, para que luego el Estado absorba el control de los medios de producción y emular así lo que sucede en el “paraíso socialista” de Cuba y Venezuela. El resultado, como se sabe, es la pérdida del stock ganadero y consecuentemente carne más cara en el futuro, además del cierre de frigoríficos y la destrucción de fuentes de trabajo. Cuando el error se repite ya no puede hablarse de ignorancia o impericia, sino de la maldad propia de los tiranos. Por otro lado, la prohibición de exportar es claramente inconstitucional. Afecta los derechos de trabajar, de comerciar y de ejercer una industria lícita, claramente protegidos por nuestra Constitución, derechos que pueden ser reglamentados, pero no eliminados, que es lo que sucede con el cepo a la exportación.

Carlos José Mosso

DNI 12.046.471

Ciudad demolida

Estimado jefe de gobierno:

la ciudad de Buenos Aires está siendo demolida, toda su belleza arquitectónica, destruida. ¿Quién dictamina qué es demolido o no? Sé que hay una ley que protege los edificios antiguos, pero al leerla en detalle uno descubre que hay una comisión asesora que puede determinar su “valor arquitectónico " y dar el visto bueno para su total demolición. En cada cuadra de Recoleta, Palermo, Flores, Villa Crespo, Belgrano, hay algo demolido y una torre tomando su lugar. Sin tomar en cuenta que esta pandemia nos enseñó a que no es bueno hacinarse, la falta de luz natural en algunas manzanas es culpa de la densidad edilicia desmedida y permitida. No quiero que Buenos Aires sea como cualquier capital de América, quiero que conserve ese aire europeo que está perdiendo cada día. ¿Usted no? Incentive entonces a conservar el patrimonio, vía baja impositiva o cualquier otro medio creativo, esa creatividad de la que tanto carecen los que nos conducen. Sus nietos se lo agradecerán.

Verónica Carman

carmanveronica@yahoo.com

