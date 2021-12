Otra excusa, para imitar, bocanada de oxígeno

Otra excusa

La democracia en la Argentina hace mucho tiempo que está consolidada y no necesita de ninguna aglomeración en ninguna plaza en un día y horario laborable. Por suerte la mayoría de los argentinos “festejan” ese aniversario cumpliendo con sus obligaciones. Que alguien me explique si los que concurrieron al evento convocado por el Gobierno no encontraron en él una excelente excusa para (una vez más) no ir a trabajar, y sí para bailar y cantar nimiedades atemporales y partidarias al ritmo de los bombos. Qué pena que no aprovecharon el sábado para festejar, el país no está en condiciones de perder horas de trabajo.

Sergio Etchepare

DNI 14.568.993

Para imitar

Señores senadores de la Nación: no se conmuevan por Esteban Bullrich, imítenlo.

Patricio Carli

Bocanada de oxígeno

Conmovedora despedida a Esteban Bullrich en su carácter de senador renunciante, por motivos de su complicada salud. Sabios consejos, con humildad y respeto a sus pares y a la ciudadanía. Convocando al consenso y al entendimiento, aun en la disidencia. Mencionó a Churchill, que recurría al coraje como oración de estímulo cuando debían soportar los trágicos bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. Adhiero a la propuesta del senador Mayans haciendo propicia la modalidad remota, para que continúe aportando su lucidez para afrontar escollos propios de la política.

Gracias, Esteban, por darnos una bocanada de oxígeno entre los ánimos tan caldeados. Que Dios te bendiga.

Clara Blanco Pinto

DNI 5.155.426

Dignidad

Esteban Bullrich, usted dignificó “la casa del pueblo”, como me gusta llamar al Senado de la Nación. Los valores que usted deja allí con su impronta: compasión, grandeza, libertad, solidaridad e igualdad. Atributos que deberían tener todos nuestros representantes. Dos veces en mi vida me sentí conmovida por la política y lloré; la primera fue con la muerte de John F. Kennedy, y la última, escuchando su discurso de despedida.

Le hago llegar un abrazo gigante. Lo llevo en mi corazón.

Susana Inés Seligmann

DNI 5.888.754

Por un país mejor

Tuve tres amigos afectados por ELA en los últimos años, y conozco de su lucha y fundamentalmente de la de sus familias y amigos. Me emocioné hasta las lágrimas con el discurso del senador Esteban Bullrich frente a sus colegas, acompañado por su esposa a su lado y por sus hijos desde un palco. Su excelente pieza oratoria debe ser un documento de lectura y aplicación por parte de toda la dirigencia política, gremial y del sector privado si realmente están luchando por un país mejor.

Apreciado senador Esteban Bullrich, mi admiración eterna, que Dios te bendiga junto a tu hermosa familia.

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

Maltrato infantil

Con motivo del lamentable caso de la muerte del niño Lucio Dupuy por presunto maltrato, sería necesario enfatizar algunos puntos. Dentro del diagnóstico por imágenes en pediatría hay un capítulo importante ,en distintos congresos médicos, como es el diagnóstico del maltrato infantil. Siempre ha sido un tema tratado con participación multidisciplinaria. La sospecha de este grave diagnóstico sería del pediatra o del médico general que atiende niños en esta delicada situación. Es imprescindible que los médicos y profesionales actuantes tengan acceso a una historia clínica única, digital, como hay en varias instituciones y regiones de nuestro país. Desde las imágenes, hay signos que alertan, como radiografías con fracturas en distintos estadios evolutivos, irregularidades en el extremo y borde de los huesos, alteraciones como hematomas de distintos órganos vistos por ecografía, resonancia o tomografía. La consulta de la historia clínica ayuda al niño y a su médico tratante en ese momento. Como mensaje final, el profesional actuante no debe ejercer funciones de juez o policía, sino de denunciante de esta anómala situación para luego continuar los procedimientos correspondientes.

Luis Fernando Gentile

DNI 6.151.614

Escuela y trabajo

Hay un error conceptual en muchos responsables de la educación: pensar que la enseñanza en el colegio secundario y hasta en la primaria es para preparar al alumno para el mundo del trabajo. Al alumno hay que educarlo en forma completa y eso se consigue con una formación amplia y creativa. En la adolescencia son más útiles las visitas a industrias grandes y pymes de diversos rubros que una pasantía en una sola; es más apropiado estimular el emprendimiento personal o con pares que el trabajo en relación de dependencia, por el cual se pasará de una manera u otra, tarde o temprano. Esa edad es para alentar las actividades solidarias, no trabajos gratuitos que no sirven ni al estudiante ni a su seudoempleador. Mucho más útil es interiorizarse de realidades distintas dentro del mismo país: viajes de intercambio con otros jóvenes ayudan a conocer, a conocerse y a reconocerse. Para alentar el amor al trabajo y desarrollar la satisfacción por el deber cumplido hay mucho para hacer dentro del mismo colegio.

Héctor J, Fasoli

DNI 12.498.457

Consuelo

Después de leer el diario, salí a caminar por la Avenida del Libertador, una mañana preciosa con suave brisa, la temperatura ideal, ni frío ni calor. Recorrí la avenida escoltada por preciosos jacarandás con su lluvia de flores color lila, de a ratos bordeada por agapantos en flor, y a la vuelta caminé por la carpeta amarilla que nos regalan las añosas tipas. Esta belleza restañó las heridas dejadas por tantas noticias de crímenes, corrupción y acomodos políticos que me habían llenado de desesperanza. La naturaleza nos consuela y ayuda a seguir adelante.

María Teresa Reynal

DNI 11.265.875

