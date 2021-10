Otros himnos, ruido, elite

Otros himnos

Mis padres y abuelos llegaron de Italia en 1939, como consecuencia de las llamadas “leyes raciales” de 1938. Yo fui la primera de la familia en nacer en el país de la esperanza. Me costó mucho lograr que brotaran mis primeras raíces, mientras aprendía a cantar en la escuela un himno que mis padres no conocían. Con mucho esfuerzo, y básicamente siendo gente de bien, todos logramos un buen pasar. Sin embargo... mis dos hijos ahora son parte de quienes partieron en busca de tierras más amigables. Mis nietos, igual que yo, aprenden a cantar otros himnos. Estamos esparcidos, como cantos rodados, en tres continentes.

En contra de lo que se cree, para tanto dolor no hay redes sociales que nos consuelen.

Daniela Di Segni

disegni.daniela@gmail.com

Ruido

El dirigente piquetero Juan Grabois dijo que le “hace ruido” la fortuna de los Kirchner. ¡A millones de argentinos nos aturde!

Patricio Carli

pcarli@hotmail.com

Técnicos de sonido

Grabois dijo y después se desdijo. ¿Habrá recibido un llamado “divino”, acaso? ¿Se habrá secado mal el agua de las orejas? Justo ahora, tan pocos días antes del 14 de noviembre.

Sea como fuere, este muchacho reconoce que fue torpe e imprudente cuando se refirió a las fortunas y manifestó que la de los Kirchner “le hacía ruido”. Afortunadamente, el Instituto Patria cuenta con excelentes técnicos de sonido y en instantes le solucionaron el problema de audio. Tanto es así que a los pocos minutos volvió a las redes sociales para aclarar que lo que los medios dijeron que había dicho, como siempre sucede, había sido malinterpretado o tergiversado “vaya a saber con qué aviesas intenciones”, porque él escucha perfecto y sin ningún ruido que interfiera en sus ideales de justicia y paz social.

Gabriel Vides

gabrvides@gmail.com

Elite

Muy cierta la frase de Roberto Feletti. Hay una elite que juega en contra del país, y el pueblo se está cansando. A diferencia de otros tiempos en que no se podía opinar libremente, el pueblo se pronunciaría en contra de esa caterva de figuritas repetidas que nos tiene acostumbrados a jugar en contra del país.

De a poco, la ciudadanía se despierta y sabe cuál es esa elite, un conjunto de “rosqueros” y chupadores de sangre de la política que en su vida ha producido nada, solo se ha aprovechado del que genuinamente trabaja.

Falta poco.

Rafael Martínez de Sanzo

rafael@authenticargentina.com

Estatistas y liberales

Algunos han querido ver en los votos de Milei un reverdecer de liberalismo en la Argentina. Mis años, la lectura de la historia y lo que veo en muchos de nuestros vecinos latinoamericanos me hacen pensar más en una ola de malhumor y hartazgo tras casi veinte años de kirchnerismo que en una adhesión al pensamiento liberal. Algunas expresiones de Milei me recuerdan a las de Carlos Menem hablando de “cirugía sin anestesia”. La popularidad de Menem en 1989 obedeció, al menos en parte, a que la sociedad estaba asqueada de cuarenta años del fallido estatismo peronista. Pero, notablemente, al llegar Kirchner al poder en 2003, casi quince años después de Menem, buena parte de esa misma sociedad denostaba la telefonía, el gas, la electricidad, el petróleo y las rutas privatizadas, aplaudiendo y aprobando con su voto las nuevas estatizaciones.

También, en su momento, la misma sociedad que había florecido con el liberalismo abrazó el estatismo de Perón.

Martín Lagos

DNI 4.516.711

Deuda

Fui cliente durante más de 25 años del Banco Citi y debo asegurar que jamás pagué por los servicios que el banco me brindaba. El Citi se vendió al Banco Santander Rio hace unos años y mis cuentas pasaron automáticamente al nuevo propietario, que operaba en San Isidro en la misma dirección. Posteriormente el banco me informó que debía operar en una nueva dirección en la calle Alvear, de Martínez, y comenzaron a cobrarme por los servicios bancarios. Por tal motivo visité a la gerenta del banco, quien me explicó que si yo tuviera cinco débitos automáticos en mi tarjeta Visa dejarían de cobrarme los servicios. Cambié mis débitos como me dijeron y no pagué más. Cuál sería mi sorpresa cuando comencé a recibir en mi mail, sin aviso previo, montos por deudas que yo no contraía. Llamé al banco y me dijeron que eran costos a favor, pero todos los meses la cifra se incrementaba. El 18 de octubre fui al banco, que se mudó nuevamente a la calle Santa Fe de Martínez, y quise cerrar la cuenta. Su gerenta me informó que para eso debía pagar una deuda de más de 14.000 pesos, que yo no contraje, y que solo podía descontarme dos mil pesos. Le expliqué que me sentía defraudado, pues el banco prometió no cobrarme, y me explicó que las condiciones habían cambiado. Mi respuesta fue que nunca me avisaron, y que ni el HSBC ni el Galicia me cobran esos servicios, y que fui estafado. Espero que no les suceda eso a otros clientes.

Jorge R. Gandolfo

DNI 4.159.387

Vacuna de refuerzo

El gobierno nacional anunció ayer que se comenzará a aplicar una vacuna de refuerzo a determinados grupos de riesgo (inmunosuprimidos y mayores de 50 inoculados con Sinopharm). Sería ideal que lo hicieran antes de las fiestas de fin de año, que probablemente serán un foco de contagio.

Constanza Campos

DNI 27.308.755

En la Red Facebook

La Justicia suspende un plan del Gobierno para entregar 5000 pesos a jóvenes para que los gasten en actividades culturales

“Jóvenes piensen, a los jubilados los tienen con $25.000, laburando 30 años, aportando. A ustedes les darían ese bono de $5000 para salidas, comprándolos, clientelismo al voto joven. Vergüenza, y después, ¡nunca más!”- Rita Martínez

“¡Buenísimo! Basta de comprar votos”- Bea Giaccone

“Esperemos que haga lo mismo con los artistas, a quienes el Gobierno sigue comprando con un nuevo bono de $15.000″- María Isabel Macadam