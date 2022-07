Paciencia al límite, intereses personales, aprender castellano

Paciencia al límite

Una vez más, la dirigencia de la política con responsabilidad de gobierno haciendo de las suyas. La renuncia del ministro Guzmán, casi esperada y veladamente anunciada y deseada por una buena parte del Gobierno, no hace más que confirmar el desprecio y la falta de sintonía de la clase política respecto de la gran mayoría de la ciudadanía, que asiste con estupor y resignación a los desaciertos de la gestión, sin que nadie pueda exigir de ellos responsabilidad por mala praxis o negligencia. A esto se suman los viajes, los privilegios, los enormes costos de traslados, hospedajes y eventos por el mundo solventados por los argentinos de a pie, que siguen con la paciencia al límite de la intolerancia.

Eduardo Horacio Vergara

eduhvergara@gmail.com

Intereses personales

En el Martín Fierro, de José Hernández, se afirma: “Los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, tengan unión verdadera, en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera”. Señor Presidente y señora vicepresidenta, antepongan su responsabilidad y no sus intereses y sentimientos personales. Los ciudadanos ya estamos sufriendo las consecuencias. Nuestra patria llora.

Mónica Camaño

mbcddlc@hotmail.com

Aprender castellano

Muchos aplaudimos el gran anuncio del gobierno de la ciudad de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas de la Capital, y en respuesta a los dichos sobre el tema del diputado Máximo Kirchner, le doy la razón: los chicos van a hablar entre ellos como quieran, pero gracias al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta van a ir a la escuela a aprender a escribir y hablar en castellano.

Marilyn Cornille

DNI 4.533.138

¿Es real la realidad?

Sabemos, por experiencia, lo que debe ser una democracia republicana, aquella que se replica en la mayoría de los países de Occidente y brinda a sus ciudadanos garantías constitucionales que establecen, en general, lo que está bien y lo que está mal para una armoniosa vida en sociedad. En ellas los gobernantes no gobiernan para determinados grupos, sino para el bien del total de los ciudadanos; defienden los principios constitucionales, a los débiles e inocentes, y condenan a los que delinquen. Donde no hay Fuerzas Armadas desarmadas ni escuelas que no enseñan; ni hospitales desprovistos; ni vicepresidentes con causas penales; ni agrupaciones militantes que manejan las cajas del Estado para su provecho y las políticas que definen el rumbo de las actividades vinculadas a la producción y el crecimiento con sobrada impericia y negligencia.

Miro el escenario de la Argentina de hoy y, ante la enorme dispersión que hay entre lo que debe ser y lo que es, asombrado me pregunto: ¿es real la realidad que estoy percibiendo?

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Poder Judicial belga

Hace pocos años visité Bélgica y recorriendo su capital, Bruselas, me acerqué al edificio de los tribunales. Me llamó la atención su imponente tamaño. Interrogué a quien me acompañaba el porqué y con naturalidad me contestó: “Para nosotros, los belgas, el poder más importante es el Judicial. No nos importa quién gobierne. Sabemos que si alguno de nuestros derechos ha sido afectado, podemos recurrir a nuestros jueces, porque son los verdaderos custodios de la ley y los ciudadanos”.

Escuchando las declaraciones de nuestro presidente dirigidas a la Corte Suprema de Justicia, me produce una sana envidia el sentimiento y respeto de los belgas por su Poder Judicial.

José María Ugarte

ugarte.josemaria@gmail.com

Paseo costero

El paseo costero es un hermoso espacio verde sobre la costa de San Isidro, ubicado en Av. Sebastián Elcano al 1000. Es un lugar visitado por miles de personas que encuentran allí un espacio verde en contacto con el río, uno de los pocos que mantienen un entorno natural, con árboles, arbustos y el humedal costero. Tiene gran valor ambiental por su biodiversidad, que se manifiesta en numerosas especies de pájaros, tortugas, entre otros animales, y flora nativa, que encuentran allí un refugio único fuera del cemento de la ciudad. En este parque, la Municipalidad de San Isidro comenzó a construir una enorme explanada de cemento (15 metros x 15 metros) a poca distancia del borde del río. Ignoramos cuál es la finalidad de este playón, dado que no hay ninguna información al respecto: como sea, esta intervención constituye un daño al medio ambiente costero, totalmente opuesta a las medidas de mitigación del cambio climático; y es además una falta de respeto a los ciudadanos que visitamos el parque en busca de verde y naturaleza.

Confiamos en que el intendente Gustavo Posse detenga las obras y se restituya lo antes posible este espacio verde a su estado anterior.

Santiago Pusso

DNI 20.838.523

Acuífero Guaraní

Brasil, hace más de 100 años; Uruguay, hace más de 80 años, y la Argentina, hace más de 30 años, abusan del Acuífero Guaraní, que demoró más de 1000 años en formarse a 1000 metros de profundidad, con una calidad de agua que muchos dicen que son curativas por la cantidad de propiedades que le adjudican. En la Argentina, después de su extracción, pasa por diferentes piletas y luego de la última el caudal de miles de litros diarios va a parar al río Uruguay. Esta barbarie ancestral se repite en todos los centros termales, porque no se recupera y recicla esta maravilla para diferentes fines en las ciudades aledañas.

Luis Alfredo Durban

durban_consultor@hotmail.com

En la Red Facebook

La renuncia del ministro Guzmán

“Otro fracaso en un gobierno de fracasados”- Humberto Medina

“Qué espanto”- María Dolabjian

“Pero si el país está creciendo y la economía también, justo ahora te vas”- Daniel Esteban

“No vamos a devaluar... agarrate”- Juan Oviedo

“¡Menos mal que vinieron para ser mejores! Qué desastre el peronismo cuando tiene que gestionar sin guita”- Arnaldo Mario Ludueña