Paciencia devastada, parecidos, del té a la yerba mate

Paciencia devastada

¿Qué pasa, señores políticos? ¿Qué es lo que no entienden? Les pedimos que achiquen el Estado. Y que no suban más los impuestos. Les pedimos que administren rigurosamente los gastos, obvio, y que terminen con las ideologías vacías. No les creemos más. A casi ninguno (siempre hay un Esteban Bullrich… ).

Nos enrostran la democracia como el gran atributo que ganamos en los últimos 38 años. Y la vulneran y degradan todos los días. Redactan leyes y después reglamentan otra cosa. Se llenan la boca de palabras vacías: “derechos de los trabajadores”, “Estado presente”, etc., etc., y nosotros que damos trabajo, respetamos las normas y les pagamos con nuestros impuestos sus sueldos y sus despilfarros (aviones privados para ver el fútbol en San Juan como muestra), estamos presos de ustedes. Y, si les manifestamos en la cara nuestro estupor, a eso lo denominan “escrache”. Me pregunto a esta altura si eso está mal…

¿De verdad piensan que no hay un límite? ¿Cuál es la idea? ¿Ver hasta dónde aguantamos? Nuestra paciencia está devastada. Ya no queda nada. ¿Quién se hace responsable de la tempestad que están sembrando? ¿En qué momento van a comprender que para exigir, previamente tienen que conducir la cosa pública midiendo al detalle cada peso que gastan? ¿Ustedes creen que no nos damos cuenta del dispendio existente? ¿Y lo quieren solventar con más impuestos?

Raúl H. Morales Brey

DNI 12.965.790

Parecidos

Después de conocer la votación a favor de la reelección de intendentes, recordé un sabio comentario de Borges. “Hay que elegir bien a los enemigos, porque uno termina pareciéndose a ellos”. Hemos votado para terminar con un grupo de ambiciosos, prepotentes, egoístas, y nuestros elegidos ya se mimetizaron con ellos.

Elsa Scopazzo

DNI 4.933.395

Del té a la yerba mate

Hoy es el último día de 2021. Me aguanté un año entero hasta poder meter mi voto por Juntos por el Cambio. A pesar de ello los políticos me defraudaron, los que perdieron actúan como ganadores y los ganadores, a los que voté, apoyan por mala praxis la suba de impuestos, y por especulación aprueban un espurio pacto fiscal, votaron reelegirse nuevamente, y se van de vacaciones. Que a mí me cure Lola. En Estados Unidos, en diciembre de 1773, los colonos disfrazados de indios tiraron de los barcos al agua las cajas de té de la compañía inglesa en protesta por el aumento de impuestos que dispuso la corona. Eso se llamó la Boston Tea Party (motín del té de Boston) y fue el germen de la revolución que dio origen al primer gran país liberal y capitalista del mundo, Estados Unidos de Norteamérica. La Argentina inspiró su Constitución en la de ese país.

¿No será hora de hacer el motín de la yerba mate?

Perdón Milei y Espert por no votarlos. La Argentina deberá volver a ser libre de una vez por todas… o nunca más será.

Ezequiel Fraga

DNI 11.045.195

¿Y lo ciudadanos?

Cuando el gobierno no gobierna y la oposición no opone, ¿dónde quedamos los ciudadanos?

Constantino Coutris

DNI 17.030.954

Inocentes

El 28 de diciembre, en el Día de los Inocentes, los católicos recuerdan a aquellos niños que murieron por orden del rey Herodes, en su afán por acabar con la vida de Jesús. Hoy, como ayer, con la ley impuesta por algunos pocos, la inicua e inconstitucional ley IVE ( interrupción voluntaria del embarazo) , este año murieron 32.758 vidas humanas inocentes.

Queda mucho para pensar y recapacitar en este nuevo año que comienza.

Patricia Peyregne

patriciapey@hotmail.com

Tratamiento

Desde marzo de este año estamos realizando estudios médicos para que nuestra hija de 9 años, cuyo diagnóstico es una pubertad rápidamente progresiva, lo que conlleva la indicación de un tratamiento hormonal trimestral recientemente incorporado al PMO y altamente costoso, tenga derecho al amplio disfrute de su niñez. Esta situación nos enfrenta a la siguiente disyuntiva en caso de no ser aprobada la cobertura: 1) tramitar un reclamo ante la Superintendencia de Servicios de Salud teniendo ya conocimiento de que hay lista de espera con problemáticas superiores a la de mi hija, lo que por lo tanto hará que su tramitación, en el mejor de los casos, coincida con la menarca, o 2) habida cuenta de lo precedente, iniciar acciones judiciales para que los derechos del niño no se vean minimizados ante la burocracia gubernamental imperante. Dado que el tiempo de crecimiento de un niño no admite demoras por cuestiones externas, logramos una solución que incluye a una entidad de salud beneméritamente conocida por sus reconocidas prestaciones y trayectoria. Los que queremos un país más democrático e igualitario entendemos que los niños deben llevar una vida plena, independiente, en sociedad; como padres solo le pedimos a nuestra obra social que autorice la cobertura del tratamiento y permita el acceso al bienestar de nuestra hija.

Enrique Bartaburú

DNI 92.742.920

Vacunación Covid

No soy partidario de nuestro gobierno nacional ni del de mi provincia, Buenos Aires. No estuve de acuerdo con las operaciones de compra de vacunas guiadas por la ideología, que provocaron numerosas muertes por falta de vacunas en tiempo y forma, entre ellos, queridos amigos y conocidos. Entiendo que finalmente el tema de la vacunación se ordenó medianamente bien. El martes pasado recibí la dosis de refuerzo o tercera dosis. En las tres oportunidades fui muy bien recibido, muy bien tratado y muy bien vacunado por el personal asignado a la tarea, por lo que me interesa agradecer a todos ellos por este medio por tan noble tarea realizada con tanta educación y eficiencia...

A todos... ¡muchas gracias!

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

En la Red Facebook

Comenzaron los cortes de luz en el AMBA

“Lamentablemente vivimos en un país en el que durante 12 años le hicieron creer a la gente que se podía vivir irresponsablemente sin pagar lo que se consume, y mucha gente vota en consecuencia...”- Cristian Wouters

“Los entes de control no hacen nada; todos puestos políticos”- Gladys García

“Es lo que votaron, pagar 200 pesos de luz y no tener luz nunca...”- Leonel Barone