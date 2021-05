Palabra presidencial, confianza ciudadana y derechos humanos

Palabra presidencial

El presidente de la República manifestó: “Dicten las sentencias que quieran; nosotros vamos a hacer lo que debemos”. Si tomamos al pie de la letra sus dichos, le recuerdo que en diciembre de 2019 juró respetar la Constitución de la República Argentina, por lo tanto uno de sus deberes es respetarla. Como también respetar los tres poderes que de ella emanan.

Pedro R. Cossio

pinaco3@yahoo.com.ar

Tergiversación

De todo lo dicho por Juan Martín Mena sobre el fallo de la Corte Suprema me detengo en expresiones como “se meten” o “quieren gobernar”, en referencia a los jueces del máximo tribunal. Creo que reflejan perfectamente la tergiversación intencional –usualmente vista en la clase política– de los conceptos básicos de una república, como la apoliticidad del Poder Judicial o la imposibilidad de su intervención sin ser llamada (en este caso por Rodríguez Larreta). El uso de este tipo de términos no suma, sino que genera lo opuesto: confundir y dar marcha atrás.

Santiago Thomas

DNI 39.910.082

Farmacéuticas

Las empresas farmacéuticas titulares de licencias de vacunas Covid-9 tienen la oportunidad histórica de mostrar ante todo el mundo un gesto humanitario que sería reconocido, al priorizar esos gigantes de la industria la salud humana por sobre los intereses económicos. ¿Cómo? Liberando las licencias de las que son titulares por un año o hasta que la OMS declare el fin de la pandemia. ¿Será posible o solo un sueño?

José Mancera

josefmancera@hotmail.com

Confianza ciudadana

En su nota de opinión, Loris Zanatta, al referirse a la cuestión de las vacunas, sostiene que “se ha ridiculizado la confianza de los ciudadanos en las instituciones” y que “destruir la confianza es la falta más grave”. Nathaniel Branden dice que la confianza “crece con la lentitud de la palmera y cae con la velocidad del coco”, y destaca que la pérdida de la confianza se produce velozmente y en un tiempo inversamente proporcional al necesario para cimentarla.

El estado de ánimo de confianza genera en la sociedad una sensación de que no hay nada de qué preocuparse, de seguridad y de expectativa positiva hacia el futuro. La confianza en aquellos que ejercen funciones de suma responsabilidad social deriva en el nivel de certeza sobre su conducta frente a los desafíos que han de afrontar. Se confía en que ajustarán adecuadamente su proceder, para hacer lo correcto. Cabe destacar que el factor emocional, inmanente en la confianza, se apoya en tres pilares: la credibilidad (sinceridad e idoneidad); la previsibilidad (comportamientos acordes con lo asumido) y la responsabilidad (respeto por cumplir lo que se promete).

El compromiso de realizar algo con eficacia, incluso ante una contingencia inesperada, consolida el estado de confianza. Por lo tanto, en el tema de las vacunas, que desconcierta y aflige a la comunidad, la explicación lógica se podría hallar en la falta de todo lo precedente.

Manuel Gómez de la Lastra

DNI 7.693.515

¿Derechos humanos?

¿Alguien me podría decir a quién le tenemos que reclamar los seis años que mi papá lleva perdidos? En esos seis años no pudo ver nacer y crecer a sus nietos, estar al lado de mi madre cuando falleció mi abuelo ni despedirse de él, a quien quería como a un padre. Se perdió de compartir en familia navidades y años nuevos, miles de días de vivir junto a su familia. También perdió su trabajo, que tanto amaba, y que desempeñaba en el extranjero como mecánico de aviones. Todo eso perdió porque en 2014 volvió a su querida Argentina para cumplir una promesa que le hizo a la Virgen del Valle y en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza lo detuvieron por los juicios mal llamados de “lesa humanidad”. Mi papá en el momento de aquellos hechos tenía 19 años, recién se había recibido con el grado de cabo. ¿Qué autoridad puede tener un chico de 19 años recién cumplidos, con el grado más bajo en la cadena de mando? Al general Milani lo absolvieron y era subteniente en La Rioja. Mi papá está preso en una cárcel común en Salta, lo sentenciaron a 25 años por algo que todos sabemos es la venganza de una justicia tuerta. Estamos en pandemia, y a miles de presos comunes les abrieron las puertas, pese a no ser personas de riesgo, y al exvicepresidente Amado Boudou, con tan solo 58 años, le dieron domiciliaria. Mi papá tiene 63 años y no se la otorgan.

Yo me pregunto, ¿los derechos humanos para mi papá dónde están?

Débora Flores

debys1015@gmail.com

Asesoramiento

Ya que nuestro Presidente se jacta de liderar un “gobierno de científicos”, y sabiendo que el derecho también es una ciencia (ciencia social, pero ciencia al fin), sería bueno que incorporara a su gabinete un experto que lo asesore en aspectos básicos del funcionamiento de una república: independencia de los tres poderes del Estado.

César Monicat

DNI 16.844.933

Producción nacional

Hace ya muchos años, un proveedor de informática me ofrecía componentes para armar equipos “nacionales” con marca propia en Tierra del Fuego. Lo interesante era que el costo de los componentes superaba sensiblemente el de los mismos ordenadores terminados. Envasar los kits era mucho más caro que armar el ordenador. Por eso me resultó sorprendente la desinformación del Presidente, al decir enfáticamente que los ordenadores para la educación se producirían localmente, cuando hasta los niños saben que los procesadores, las memorias, las pantallas, los transformadores, las baterías, los teclados y probablemente hasta las carcasas y cables de los equipos son de origen importado.

Al día siguiente, mi sorpresa se tornó en alarma cuando ese mismo presidente inauguraba con orgullo y discurso altisonante un barrio de viviendas, muchas de las cuales carecían de techo.

Miguel Eduardo Gutiérrez Trápani

migutra@gmail.com

En la Red Facebook

Ferraresi: “Si alguien tiene un inmueble y no lo alquila, hay que cobrarle impuestos”

“Hay que bajarles el sueldo a los funcionarios. Cobro mínimo, vital y móvil. Basta de impuestos”- Dony Spies

“Genios, ¡nunca algo nuevo! Un inmueble vacío tributa igual”- Marta Romeo

“¿Y si les cobramos impuestos a los políticos por las obras que inauguran y no se pueden utilizar?”- Silvio Pezzali

LA NACION