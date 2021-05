Palabras y gestos, precios y narcotráfico

Palabras y gestos

Escuché con atención el mensaje del presidente Fernández anunciando las nuevas restricciones sin la presencia de Kicillof y Rodríguez Larreta. Nos comunicó lo mismo que hace un año, no cambió su visión ni sus recomendaciones. Me llamó mucho la atención su voz apichonada, su gesticulación con hombros, manos y también la cantidad de veces que usó el lenguaje inclusivo, a diferencia del comienzo de la pandemia, en que teníamos un presidente de voz firme, que no gesticulaba y se dirigía a todos los argentinos. La sensación que me dejó es que el capitán del barco está desorientado, no sabe cómo manejarse en la tormenta y que estamos a la deriva.

Mariano E. Correa

DNI 10.809.024

Prohibiciones

Prohibir las importaciones, prohibir las exportaciones, prohibir la libre circulación demuestra una debilidad de recursos de los actuales gobernantes que me hace acordar a cuando los militares en los 70 prohibieron al tango “Cambalache” por subversivo.

Rafael López Saubidet

DNI 13.416.528

Derecho

¿Quién le dio el derecho a cada senador o diputado a defender un partido político? Los votamos para que nos representen, al pueblo, y no para salvar corruptos. Basta, basta.

Leonardo Vera

DNI 23.011.118

Precios

En recientes declaraciones, el señor Presidente dijo que estaba totalmente decidido a ocuparse del tema precios. Sugiero que se esfuerce en bajar la inflación y no los precios, porque si lo hace con decisión los precios van a bajar naturalmente. Como referencia puede mirar lo que pasa en el mundo, para tomar nota.

Ricardo Bordman

DNI 4.300.748

Narcotráfico

¿Por qué los argentinos no podemos salir de la crisis sistemática? Después de 35 años de gobiernos populistas peronistas, con 12 de ellos –más el actual– de kirchnerismo, plagado de corrupción e ineptitud. El argumento del oficialismo de responsabilizar de todo a los cuatro años de Macri aparece simplemente ridículo. Hoy nos encontramos en un descontrol sanitario, vacunatorio vip, falta de testeos y vacunas, segundo país en el mundo de muertes por millón de habitantes por Covid; descontrol económico, inflación y emisión monetaria sin límites, 50% de pobreza, de desempleo; descontrol en el avance sobre la Justicia para lograr el “único” objetivo de la vicepresidenta para poder liberarse de sus causas y procesamientos; descontrol en la inseguridad, con un incremento significativo en robos y muertes en las calles de civiles inocentes. Lo que está sucediendo en Villa Lugano es el colmo, el preámbulo de la instalación de una narcociudad, una suerte de Medellín de los tiempos de Pablo Escobar en la ciudad de Buenos Aires. Rosario se expande. ¿Por qué en la CABA? ¿Es casual o acaso un plan político? ¿No podemos o no queremos salir de este desastre? La solución no está en los políticos… está en nosotros, los ciudadanos.

Alberto F. Díaz

DNI 10.492.915

Solución al transporte

Tantos micros de larga distancia, ómnibus escolares, todos inactivos, tal vez si hubieran sido puestos al servicio del transporte público, hubiese sido una solución práctica y necesaria, dando trabajo y ayudando a desplazar a tanta gente que necesita viajar para ganarse el pan diario. Hay que encontrar vías de cooperación para ir subsanando los problemas con los que nos enfrentamos desde hace más de un año y que afectan tanto la salud como la economía.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Espera

El 19 de abril tuve turno para darme la primera dosis de la vacuna para el Covid y hasta el día de hoy no me han vacunado porque como hace años tuve un edema de glotis por reacción alérgica me dijeron que debía vacunarme en un hospital. A pesar de haber hecho cuatro reclamos, hasta el día de hoy, más de un mes después, todavía no me han llamado del Hospital Ramos Mejía, donde me corresponde vacunarme. Ya no sé a quién dirigirme.

Cristina Piña

DNI 6.143.358

LN+

El formidable armado periodístico del canal LN+ es un gran intento para conjurar los insultos, agravios y mentiras con que el poder del gobierno kirchnerista ataca sistemáticamente a las voces opositoras. Con un marco escenográfico espléndido, el trabajo de los periodistas se basa en la continuidad: todos son importantes pero no irreemplazables. Cuando uno se enferma o viaja, otro lo reemplaza sin que se altere el ritmo. Se destaca una exmodelo, Mariana Arias, de imagen impecable y dicción correcta, que ocupa diversos lugares con solvencia y capacidad. El plantel de periodistas, editores y productores reúne a los más influyentes, cada uno a su estilo. La corrección en lenguaje y vestimenta es común a todos, y se agradece. Felicito a la nacion por este aporte excelente que ¡resulta adictivo!

Socorro González Guerrico

DNI 3.616.324

Tabaco

Las provincias del norte argentino que se benefician con el llamado Fondo Nacional (o especial) del Tabaco, de unos 3000 millones de pesos anuales, reclaman que no se retrase el pago de esa ayuda a los productores, aduciendo que son cierta cantidad de trabajadores que necesitan esa asistencia. Pero son muchísimas más las personas que se verán damnificadas y no recibirán ninguna ayuda por padecer una adicción casi incurable, producida por el muy tóxico cigarrillo industrializado, que mata y enferma a millones de personas cada año y contamina el medio ambiente, desde las ciudades hasta los ríos, bosques y prácticamente cualquier lugar por donde pasa un fumador y deja sus colillas, cenizas y envoltorios. El fiel reflejo de esta enfermedad puede observarse en las calles de Buenos Aires, donde al principio de la pandemia no se veían casi restos de cigarrillos y hoy están por todas partes, como antes. La ignorancia y la hipocresía no salvarán a la Argentina; solo con educación y un cambio a cultivos más saludables y sustentables habrá alguna mejora para la sociedad.

Marcelo Manuel Mansilla

CI 6.917.068

En la Red Facebook

Coronavirus: se suspende el fútbol hasta el 30 de mayo

“No comparto esto del aislamiento infinito… pero las políticas deben ser coherentes para todos, no para algunos”- Julio Canteros

“Si se suspenden las clases presenciales, es lo más lógico. Además, es innecesario”-Jorge Marziali

