Palos en la rueda, soldados y soldadas, privilegios

Palos en la rueda

¿Tendrán noción de lo que cuesta a la empresa de transporte un camión que llega tarde con la mercadería, un camión de combustible que no llega a tiempo o la reorganización de trabajos o reuniones afectadas por un colectivo que no llega a tiempo?

Hemos visto a seis personas en Cutral Có parando centenares de vehículos, generando costos altísimos que hoy el país no puede darse el lujo de pagar, incluyendo el sueldo de los policías que son enviados a la zona del corte para ver, nada más, porque no los dejan ejercer el peso de la ley como se debería. Esto pasa en todo el país, y más aún en la capital.

Señor Presidente, si realmente apoya la producción y el progreso, elimine estos cortes extorsivos que no hacen más que meter palos en una rueda, que ya viene cargada de palos.

Leónidas Facio

Leonidasfacio@gmail.com

Timerman

Según el lector Javier Timerman, yo habría afirmado que su padre fue “socio de los Montoneros y de David Graiver”. Eso está solo en su imaginación, que tal vez ejecutó un traicionero acto fallido. Sí dije que había habido un “acuerdo secreto”, lo que es muy distinto. Luego sostiene que la única prueba que tomé fue el testimonio dado por su padre bajo tortura. Falso. La viuda de uno de los periodistas involucrados me confirmó la participación oculta de Graiver y los diálogos exactos durante los careos. También un sobreviviente de la ESMA me escribió: “Había mucha información documentada –que pude consultar– para acusar a Graiver y Timerman”. En diversos libros se homologa la versión que expuse: ver David Graiver, el banquero de los Montoneros, de Juan Gasparini (pág. 38), y Timerman, de Graciela Mochkofsky (págs. 34 y 284). El libro de Camps o los documentos que el Ejército publicó en revistas bajo su control lejos están de ser las únicas pruebas que recogí. Además, Enrique Jara fue despedido del diario por contar en una entrevista pública ese acuerdo secreto con Graiver. Y Ramiro de Casasbellas renunció a La Opinión justamente por sentirse moralmente estafado por Timerman. Sumemos indicios: ¿no fueron acaso golpistas la revista Confirmado y el diario La Tarde, medios de la familia? El resto de la carta en réplica abunda en obviedades (como decir que Camps era un criminal), que no hacen sino homologar mi artículo.

Marcelo Gioffré

DNI 14.315.684

Soldados y soldadas

El mes pasado, en ocasión de la incorporación de 1500 soldados voluntarios a una brigada militar, el jefe del Ejército se expresó en lenguaje inclusivo. Completamente desubicado y poco serio de parte de un general de la Nación. Qué dirían los gloriosos generales José de San Martín, Manuel Belgrano –y tantísimos otros– y el fundador del Colegio Militar, excelso maestro Domingo Faustino Sarmiento, que sacó a la Argentina del analfabetismo.

Inquietud: estos soldados que se incorporan, ¿han realizado, además de las pruebas salud y de personalidad, alguna sobre su vocación de servicio? No vaya a ser que lo tomen como un empleo público ante la falta de oportunidades de trabajo.

Julio Emiliani

DNI 4.313.441

Privilegios

La clase política argentina goza de innumerables privilegios, pero la suspensión de uno de ellos podría significar, por un lado, un ahorro de recursos económicos, y por el otro, un principio de solución para una buena parte de nuestros problemas. Solo el blindaje que goza la clase política le permite ser ineficiente y manejar nuestras vidas, cometiendo errores, sin sufrir las consecuencias. Los políticos por lo general no andan por la calle ni experimentan en la vida real, solo sabemos de ellos a través de los medios, no sociabilizan con nosotros. Propongo que algún senador o diputado honesto presente un proyecto para que se quiten todos los vehículos oficiales que utilizan los políticos para trasladarse. Quien deba subir a un colectivo o esperar un taxi en la calle difícilmente podrá ser un corrupto, un inútil o un mentiroso. ¿Cuántas veces vemos en la vía pública a los políticos más conocidos de cualquier partido? Casi nunca. Sería muy positivo que renuncien a ese privilegio, para integrarse realmente a la sociedad que les otorgó el poder. Quienes no lo hagan seguirán siendo “la casta política”, hasta que nuestra paciencia se agote.

Pablo Mac Mullen

DNI 13.245.514

Lo que perdimos

¿Cómo le explico a mi hijo de 17 años que vale la pena seguir luchando por una Argentina mejor? Cuando hago un racconto de lo sucedido en los últimos años con este gobierno, que fue enfermando el alma de nuestro país, veo que no hay retribución al esfuerzo, no hay educación, no hay salud, no hay respeto por la autoridad. Todo lo fuimos perdiendo. Pero lo más increíble es que exista todavía un 25% de personas que todavía crean, a pesar de todo el desastre que se ve, que Cristina Kirchner pueda manejar un país. Basta de tanto silencio pueblo argentino.

Aurora Boggio

DNI 14.797.301

Ciclovías

Hace años que vemos cómo progresa la construcción de ciclovías, mientras los automovilistas ven cómo se disminuye su espacio. A partir de este año se está destruyendo el principal acceso a la zona norte, la avenida del Libertador. Es un despropósito, en una arteria donde el tránsito fluía normalmente, la construcción de bicisendas en ambas manos, refugios para paradas de colectivos en ambas manos, eliminando entre uno y dos carriles por mano, además de las pronunciadas curvas que a modo de obstáculos hay que evitar. La avenida del Libertador tenía bicisendas desde la Pueyrredón hasta prácticamente la Av. General Paz. Ahora comienzan las laterales de Libertador (calles Teodoro García, Migueletes, etc.). ¿Dónde estacionarán esos ciudadanos que dejan sus autos en la calle porque no hay lugar en los garajes? Creo que en algún momento los automovilistas tendrán que levantar su voz y/o manifestarse con su voto.

Antonio J. Altieri

DNI 10.399.086

En la Red Facebook

El Gobierno admite que la inflación de abril estaría cerca del 6% y acumularía 65% en 2022 “si todo sale bien”

“Para qué queremos que la economía crezca si cuando pasa, como dice el ministro de Economía, esa riqueza no se ve, estamos cada vez más pobres, tenemos salarios por el piso”- Juan Almagro

“Y los K todos calladitos... ¡no es magia!”- Tessie Conte Gómez