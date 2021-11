Para la foto, quejas, deuda externa

Para la foto

Qué actitud decadente la del binomio argentino corriendo como dos cholulos detrás de Joe Biden, para sacarse la foto que poco beneficiaba al susodicho, tirándose encima... Además, el gesto de éxtasis no era el apropiado para dirigirse a un presidente, el único resultado de su asistencia a la cumbre del G-20 fue sumar desatinos para la galería.

Del ridículo no se vuelve.

Roberto Rubén Sánchez

Quejas

“Los trapos sucios se lavan en casa”, decía mi abuelita. Lamentablemente, el presidente Fernández parece no haber escuchado nunca esta sentencia. Es lo que hizo en su participación en la Cumbre del G-20: referencias a la herencia de Macri, a una deuda heredada (tema por demás discutible puertas adentro), al capitalismo financiero, a la injusticia social que rodea nuestras vidas. Hasta se quejó por la escasez de vacunas en países pobres. ¿Acaso olvida que muchas de ellas fueron y son investigadas por científicos argentinos? El Presidente se confunde, no habla frente a su tribuna, sino a un conjunto de líderes mundiales que escuchan en piadoso silencio. Claro, ellos no responden como lo hubiera hecho también mi abuelita: “A llorar al campito”.

En esos momentos, siento nostalgia por el anterior rey español, que con la verba contundente propia de los hispanos hubiera dicho: “¿Por qué no te callas?”, como lo hizo frente a Hugo Chávez.

Clara Alsina

Deuda externa

En su programa La noche de Mirtha Legrand del sábado pasado, Juana Viale recibió nuevamente a Mauricio Macri, en una comida a solas, y lo entrevistó, con preguntas muy atinadas y dándole tiempo para explayarse exhaustivamente. Macri comentó, entre otros asuntos, sobre su presidencia, que, a pesar de errores cometidos y reconocidos con sincera autocrítica, tuvo muchos logros y una solvencia que contemplaba, si su gobierno continuaba, una recuperación, que ya estaba en marcha, de la situación económica del país, con superávit fiscal y un plan sólido para hacer frente a las deudas, que, en gran parte, se originaron en el gobierno anterior al de él. Del evento quedan dos conclusiones. Una es que Juana Viale tiene dotes de excelente entrevistadora, indudablemente mejores que las de muchos periodistas. La otra es que es increíble que la versión del expresidente sobre las posibilidades concretas de afrontar la deuda externa y el pronóstico de mejorar la situación económica, sobria y carente de todo relato, no se haya publicitado en la campaña para su reelección.

José Deym

Rugby M15

En Champagnat sede Pilar se jugó el domingo pasado una fecha del torneo URBA M15 “A” entre el local y el club Pucará, de Burzaco, como visitante. (Si bien el rugby se practica y enseña sobre valores humanos y disciplina desde chiquitos, recién a los 15 años comienza el juego de torneos por puntos.) Transcurrió el primer tiempo sin sobresaltos y los dos equipos con posibilidades de convertir. Ya en el segundo tiempo comenzaron las jugadas peligrosas, los locales utilizaron el foul play como estrategia para ganar o ganar: Ascensores, golpes de puño, insultos, jugadas peligrosas de roja directa que el árbitro omitió o no vio. Padres de Champagnat molestaron a jugadores de Pucará desde la baranda (“che, 37, sos malo”, etc.”). Conclusión: desconcentración, insultos, escaramuzas, jugadores de Pucará lesionados con fractura de mano, hombro dislocado y contusiones varias. ¿Así promueven y entienden los valores del rugby algunos padres y entrenadores? Cuando ganar o ganar, “no importa cómo” es la consigna. El noble juego pierde sentido si en su primer torneo a los 15 años se los habilita a lesionar al adversario, a calentar el partido y los padres aportan al foul play molestando a los jugadores contrarios desde fuera de la cancha.

Soy el padre de uno de los jugadores lesionados, y pregunto: ¿qué estamos promoviendo?; ¿qué podemos esperar del futuro de estos chicos?; ¿dónde quedan los “valores humanos” que promovemos?

Daniel E. Rego

Carteles que distraen

Viajando por autopista y en el acceso al centro quedé asombrada por la cantidad de carteles publicitarios. Hay que reconocer, algunos muy innovadores y muy bien logrados, otros más simples y menos atractivos.

La sugerencia es intentar que haya menos, para que los conductores puedan concentrarse más en el camino y en ver además los lindísimos paisajes y edificios de la ciudad. ¿Será posible? Ojalá los diseños sean más chicos y liberen espacio visual.

Rosa Gallardo

Estado feroz

Hace 20 años me jubilé de una posición importante en una empresa líder. Nunca mi jubilación se ajustó a derecho, a pesar de que gané mi proceso hasta en la última instancia. Hoy lo que cobro es menos que el aporte mensual de la persona que está en mi posición de aquel entonces. O sea que el Estado a él todos los meses le cobra más de lo que me paga a mí.

Friedbert W. Böhm

Fieles difuntos

Ayer, Día de los Fieles Difuntos, di gracias por todos mis “Santos de entrecasa”; familiares, amigos, maestros, servidores, médicos, gente buena que pasó por mi vida, que guardo para siempre en mi recuerdo y mi corazón. Que descansen en paz.

Carlota Ezcurra de del Campo

En la Red Facebook

El video del joven que contó que le robaron la moto que su padre le había regalado para su cumpleaños

“¡La dura y cruel realidad Argentina!”- Beatriz López

“¿Alguien escuchó a algún diputado que proponga cambiar las leyes? Digo, esto no se soluciona solo con más policías, o más de nada, debería ser una política integral”- Clau Araujo

“Qué indignación y tristeza”- Isabel Sosa

“Tristísimo. La Argentina tira para abajo a quien quiere trabajar y estudiar y potencia a los chorros. Este pibe es un ejemplo de todo lo que está bien” - Daniela Zavalski