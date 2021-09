Participemos, la casta política, violencia en Rosario

Participemos

Ante la vergonzosa campaña electoral que acaba de finalizar, sería bueno que los votantes demos un ejemplo cívico, primero de todos yendo a votar, emitiendo nuestra opinión con la boleta que coloquemos dentro del sobre, más allá cómo lo cerremos. Es la única forma de ser partícipes de nuestro futuro, no hay otra manera de ser representados que con nuestra participación el domingo.

En silencio, con el DNI en una mano y el alcohol en la otra, entremos al cuarto oscuro pensando en lo mejor para todos.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

La casta política

No hay ninguna duda de que los políticos en general hoy son muy cuestionados, sobre todo por ciudadanos de una franja etaria muy joven. El dilema político en estas elecciones no es tanto por un partido u otro, o entre un candidato u otro, sino que nos somete como nunca a una abstracción binaria entre populismo y la firme y decidida defensa del orden republicano. Es lo que está en juego, más allá de cualquier opción que la resuma. Estado de Derecho, justicia, libertades individuales y orden institucional es la disyuntiva frente a cualquier otra. Detrás de esas grandes opciones se aglutinan las preferencias, sin perjuicio de sus particularidades. Dicho esto, cabe señalar el surgimiento de una corriente cada vez más fuerte de voces que cuestionan el proceder en general tibio e intrascendente de nuestros representantes políticos, a quienes denominan casta de manera peyorativa. En CABA se aglutinan en el partido Libertario y si bien en él se encuentran representados, pareciera ser que dicho pensamiento excede ese marco político-institucional. Se propaga con fuerza cada vez más significativa al resto de la sociedad que reconoce en general la apatía y ausencia de representación en aquellos en quienes depositaron su confianza. Su común denominador los sitúa en esa casta amorfa carente de iniciativas, proyectos y lo que es peor aún, del cumplimiento de falsas promesas. No se quieren más discursos lavados, sin contenido y exentos de compromiso. Orientan su preferencia hacia a aquellos políticos que definen claramente sus objetivos en concordancia con el mandato de sus representados. Exigen definiciones contundentes y no ambiguas que los eximan de compromiso. En fin, creo que estamos ante la irrupción de una corriente ciudadana que someterá y exigirá de los políticos que los representen, un cambio de actitud que exhiba de manera ostensible y contundente las ideas y proyectos propuestos y por las que fueran elegidos.

¡Los políticos tienen la palabra!

Juan Cornejo

DNI 4.550.806

Humildad

En esta campaña electoral en que muchos políticos demostraron su soberbia, no reconociendo errores y adjudicándose siempre éxitos, hay que admitir en cambio a quienes practican la humildad. Y creo en ese sentido que la más grande expresión pública de humildad en la actualidad (y, por qué no, en toda la historia argentina) ha sido la frase “no voy a traicionar a Máximo”, dicha por el presidente Alberto Fernández.

Un admirable ejemplo de sumisión y respeto al prójimo, que no todos alcanzan.

María Ferreyra

DNI 28.242.203

Violencia en Rosario

Como dice la bella canción, “Rosario siempre estuvo cerca”. ¿Es otro país, que está en manos de la anarquía y la violencia más degradantes? ¿Es lo que nos espera como futuro a nuestro país?

A quien puede dar respuesta a esta desazón que nos invade, con palabras profundas y desinteresadas, tal vez, solo tal vez, lo votemos.

Andrea Dain

DNI 11.774.150

Voto de extranjeros

He leído cartas de lectores de extranjeros con residencia en la Argentina que se preguntan dónde votar.

El padrón que se publica es solo para consultas con DNI de argentinos. Consulté en él dónde votan mis hijos argentinos. No pude hacer lo mismo con mi documento de extranjero, con residencia en la Argentina desde hace setenta años. Buscando en internet, sí pude acceder al lugar de votación con mi DNI, que no es el mismo lugar de la última votación. El link al que puede acceder cualquier extranjero para saber su lugar de votación es https://www.juntaelectoral.gba.gov.ar/consulta/padron/extranjeroConMesaEPAOS.php.

María Dolores Sanmartín

DNI 93.407.112

Educación

Sé que en nuestra Argentina actual no es posible pretender un desarrollo educativo que responda a los paradigmas de la enseñanza, pero en ciertos casos hasta parece deliberado que se procure la existencia de un pueblo carente de preparación y cultura: se creía siglos atrás que los esclavos debían seguir siendo analfabetos y que quienes les enseñaban a leer debían recibir un castigo severo, era necesario que no piensen, “ya que el pensamiento crítico es peligroso”, según afirmaba Alice Bailey. Pero por cierto otros no pensaban igual, sino precisamente lo contrario: “El estudiante transita la partícula inicial de su formación cultural, y quizás empieza a trazar su destino; pero aunque la educación no es un instrumento infalible (ninguno lo es) es el más precioso de todos, y tal vez sea el único” (Jorge Luis Borges, El hacedor, Editorial Emecé, 1960). Pero los ejemplos que nos dan algunos políticos no son los mejores; ya son conocidos los desubicados comentarios de la ministra Frederic y las impúdicas e indecorosas expresiones de la señora Tolosa Paz. Y me disculpo por estas últimas referencias, más aún cuando estamos hablando de educación.

Julio César Lifsichtz Bartolomé

20poirot20@hotmail.com.ar

En la Red Facebook

La AFIP benefició a Lázaro Báez y no lo acusará en un caso de evasión con facturas truchas en Bahía Blanca

“Hasta que los jueces no tengan miedo no vamos a tener justicia”- Facundo Emiliano López Magarik

“Qué bueno, este es el país que quieren los argentinos, sin justicia”- Carlos Pérez

“¡Que impotencia! ¡Cuánto tienen todos que ocultar!”- Cristina Ruiz

