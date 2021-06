Pedido de perdón, crítica a prepagas y segunda dosis

Pedido de perdón

La señora vicepresidenta, en el acto llevado a cabo en el Hospital de Niños de La Plata, sostuvo: “Yo les pido en nombre de tanta gente que no se vacunó por miedo y hoy ya no están y sus familiares los lloran, por favor, dejen la vacuna y la pandemia fuera de la disputa política” [sic]. Con el mayor de los respetos, ¿no tendría también que haber pedido perdón por tanta gente que no se vacunó por falta de dosis que se aplicaron a quienes no les correspondía (vacunatorios vip) y hoy no está?

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Crítica a prepagas

En su última aparición en La Plata, la vicepresidenta criticó a las empresas de medicina prepaga. Curioso, porque ella y su familia, cada vez que tuvieron algún problema médico, se atendieron en ese ámbito.

Hugo Perini

DNI 10.224.705

Segunda dosis

El 15/3/21 recibí la primera dosis de Sputnik junto a mi señora, con 83 años de edad, en la misma UT Pacheco donde se vacunó el padre de María Alejandra Rodríguez, cuya carta del día 14 comparto. A las 68 horas mi señora sufrió un ACV y quedó postrada, ahora con internación domiciliaria. Pasaron tres meses, y la segunda dosis sigue sin estar disponible para nosotros (información recibida por mí personalmente el 14 del actual en la UT Pacheco).

Bien señala M.A. Rodríguez que lo peor es “no saber las consecuencias de no haber recibido la segunda dosis en los tiempos indicados por el laboratorio”. Como tantos otros perjudicados en forma parecida, responsabilizo a nuestros actuales mandatarios por su pésimo desempeño, poniendo en juego la salud de tantos argentinos.

Nelson Pearson

DNI 4.303.919

Tierras improductivas

Bastó que el Presidente anunciara la conveniencia de que ciertas tierras ajenas pasaran a manos de quienes las necesitan para que días después 86 familias intrusaran una fracción sembrada en Charata, Chaco, por un pequeño productor que las posee pagando impuestos desde hace 50 años. También se carnearon terneros en un campo de Olavarría, previo balearlos, ya que si la máxima autoridad de la república autoriza a tomar campos, con más razón su contenido, ya que el que puede lo más puede lo menos. Esta clara instigación al delito por quien además se jacta de ser docente de la especialidad es un grave mensaje.

Eduardo Favelukes

DNI 4.384.451

Exportación de carne

Leí en LA NACION, referido al cercenamiento del derecho a exportar carne, que “no surtiría efectos el cepo a las exportaciones”. Eso no es verdad, porque ya lo está haciendo, y surtirá enormes efectos, pero lamentablemente no los positivos y supuestamente buscados, sino todo lo contrario. Señores del Gobierno, les pido, les ruego, les imploro: tomen las medidas que en el mundo se sabe acabadamente que funcionan, en lugar de seguir hundiéndonos. Y dejen de escupir al cielo y de dispararse en los pies.

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161.134

Cortes de rutas

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires dijo que cortar rutas es un delito federal. Ello debido a que un intendente instó a los bonaerenses a acudir a las rutas para pedir la vuelta a clases. Llama la atención esta manifestación, dado que la ideología de los que nos gobiernan incentiva los piquetes y ofrece todas las garantías necesarias para que la gente pueda expresarse. Claro, siempre que sea a favor de ellos. Pobres los alumnos, pobres los padres y pobres los profesores, el ensañamiento con la educación presencial va a dejar consecuencias terribles, difíciles de subsanar.

María Silvia Marzinelli

msmarzinelli@gmail.com

Universidades cerradas

Desde hace más de un año las universidades, privadas o estatales, se encuentran con las puertas cerradas. Las cursadas se realizan de modo virtual y no se escuchan voces que pidan el retorno a las aulas. Estoy convencido de que tiene que haber alguna manera de que los estudiantes universitarios, futuros profesionales de nuestro país, puedan tomar clases presenciales. ¿Por qué no se pueden aplicar los mismos criterios que en las escuelas primarias y secundarias? El contacto directo entre profesores y alumnos, y entre los mismos alumnos, tiene un gran valor y no puede ser reemplazado por la virtualidad.

Ignacio Tedin

DNI 21.109.491

Transporte público

Respecto del uso del transporte público, quienes debemos hacer uso de él vemos en las paradas carteles que indican “mantener distancia en la fila”. Pero luego llega la unidad y, además de tener casi todos los asientos ocupados, viaja gente de pie. En un momento se autorizaron solo 10 pasajeros parados; esa disposición quedó sin efecto. Pregunto a quien corresponda del área de Transporte de la ciudad de Buenos Aires si no deberían exigir a las empresas que brindan un servicio público que dispongan de una mayor frecuencia entre cada unidad, ya que hay líneas que están cumpliendo una frecuencia de entre 20/25 minutos y, obviamente, quien necesita llegar a su trabajo en tiempo la abordará aunque esté completa. Cabe aclarar que muchas de las unidades tienen muy poca ventilación, ya que cuentan con unos ventiletes que no todas las veces permanecen abiertos.

Cristina Wakim

Criswakim29@gmail.com

“Las” millones

Con frecuencia, por radio o televisión, e incluso desde esferas gubernamentales, se comete un error idiomático cuando se habla de “las millones de vacunas”. La Academia Argentina de Letras recuerda: “La voz ‘millón’ es un sustantivo numeral masculino, por lo que los determinantes y cuantificadores que lo preceden deben establecer la concordancia en ese género: ‘un millón de firmas’, ‘unos pocos millones de personas’, etcétera”. Por lo tanto, “lo correcto es el uso del artículo masculino plural ‘los’: ‘los millones de vacunas’”.

Federico Bedrune

DNI 4.841.807

