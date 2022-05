Pelear vs. discutir, honoris causa y nuevos jubilados

Pelear vs. debatir

Durante la clase magistral brindada por la vicepresidenta, nos ilustró, mataburro digital mediante, con las diferencias semánticas entre las palabras “pelear”, “discutir” y “debatir”. Lo hizo negando que pelee o discuta con el presidente por ella designado, Alberto Fernández. Con las provocativas y ampulosas palabras cargadas de gestualidad que la caracterizan nos informó que la relación está en el plano de un supuesto y civilizado debate. Me quedó la duda de cómo debatirá la señora, si es que hace más de dos meses que no habla con su designado presidente. Cualquier información al respecto sería interesante conocerla.

Fernando Chain

DNI 13.887.349

Honoris causa

Un rector de universidad con pedido de detención de la Justicia le entrega un doctorado honoris causa a una vicepresidenta multiprocesada. Es el colmo de la desfachatez y una muestra más de la decadencia moral ilimitada de gobernantes y dirigentes. No hace mucho le entregaron un premio similar en la Universidad de Escobar a Milagro Sala, que tiene condenas firmes en la Justicia. El mensaje no puede ser más claro: en la Argentina la delincuencia goza de más prestigio que el honesto, el trabajador y el abnegado. Con ello, el destino de nuestro país se presenta cada vez más incierto.

Carlos José Mosso

DNI 12.046.471

¿Crítica o autocrítica?

En su reciente aparición pública, la vicepresidenta Cristina E. Fernández criticó el rumbo económico y dijo que el actual gobierno defraudó. Siendo que ella forma parte fundamental de este gobierno, no entiendo bien si se trata de una autocrítica o de una crítica desestabilizadora. Conociéndola, parece muy remota o ingenua la primera opción. Aunque más grave es si se trata de la segunda. Mencionó también que fue generosa cuando eligió al actual presidente como candidato de su fórmula, dado que él no tenía ninguna representatividad política y también dijo que ella no decide con sus hormonas, sino con sus neuronas. A la vista de los resultados de más de una de estas decisiones que tomó (recordemos el anterior vicepresidente que también eligió ella y que luego fue el primer vicepresidente de la Nación procesado y preso por corrupción), me pregunto si no le estarán jugando una mala pasada sus neuronas y me atrevo a sugerirle: ¿y si la próxima vez probamos con elecciones internas?

Juan Luis Uriburu

DNI 14.526.294

Nuevos jubilados

Se difundió que habrá 500.000 nuevos jubilados sin aportes, muchos de ellos extranjeros. Cobramos 32.000 pesos de jubilación mínima. Crean clientes para que los voten con nuestro miserable capital. Esto es tan delictual que merece nuestro repudio. Un fiscal valiente, por favor. Una prueba más de que nuestra crisis es planificada y ya casi somos Venezuela. ¿Qué ventaja tenemos de vivir en la pobreza y la anarquía?

Juan Carlos Parodi

DNI 4.396.466

Reclamo de tierras

No nos puede asombrar que la portavoz de la Presidencia de la Argentina se manifieste como lo hace respecto del reclamo mapuche de tierras pertenecientes al Ejército Nacional, y en consecuencia al Estado, y por lo tanto al pueblo argentino. En uno de sus contactos con el periodismo, se manifestó y disculpó por “su ignorancia” respecto del fallo judicial que pone en riesgo la posesión de esas tierras. Debo reconocer que en esto fue sincera: realmente es una funcionaria ignorante. Máxime cuando hace alusión a la Conquista del Desierto con tono despectivo. Claramente enrolada en denostar la campaña del general Roca, parece olvidar que ella también es producto de esa cruzada que culminó en la integración del territorio nacional y en la conformación de lo que es hoy la Argentina, y la instalación de la cultura occidental. Esta señora, como todos los que demonizan la campaña al desierto, gozan y disfrutan de las mieses de la cultura occidental y liberal, pero desprecian lo hecho por aquella épica que construyó la Nación. Un verdadero oxímoron. La reivindicación de los mal llamados “pueblos originarios” (ningún pueblo se originó en la América; a lo sumo podremos llamarlos “primeros colonos”) es deseable desde el enfoque del respeto a sus tradiciones, creencias y sus bases culturales, siempre y cuando no atenten contra la soberanía territorial del país, se respete nuestra Constitución y nuestra bandera, y el derecho de propiedad tanto público como privado.

Cristián A. Bengolea

cbengolea@gmail.com

Licencia de conducir

El pasado 6 de mayo, justo un mes antes del vencimiento de mi actual licencia de conducir, procedí con los trámites virtuales. Para ello, utilicé la aprobación de la charla virtual efectuada el 26/9/2021, que está vigente hasta el 26/9/20922. Grande fue mi sorpresa cuando se me informó que mi inicio del trámite de renovación fue rechazado por la falta de esa charla. Ingresé para iniciar un segundo proceso de renovación y más grande aún fue mi sorpresa cuando el sistema me informó que tengo una charla vigente hasta el 26/9/2022. Efectué el mismo proceso dos veces más, pero recibí la misma respuesta. No entiendo qué está pasando con el sistema, que no está relacionando ambos trámites con mi número de DNI. Un misterio que me perjudica.

Mervyn Horwitz

DNI 11.824.440

Catedral de Mercedes

La catedral de la ciudad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, es un hermoso edificio neogótico que data de 1904, que fue declarada Monumento Histórico Nacional en el año 2010. En la actualidad su estado de conservación es pésimo. Sus techos han tenido tal cantidad de filtraciones que hicieron colapsar los revestimientos, de modo que la nave luce hoy una cantidad importante de mallas protectoras para contener desprendimientos. Si la humedad perdura por mucho tiempo, los daños serán cuantiosos. Es de esperar que quienes tienen la responsabilidad de custodiar esta joya del patrimonio mercedino puedan tomar rápidas acciones para su restauración.

Rosendo Gayol

rosendogayol@gmail.com

En la Red

Facebook

Una fiscal que avanzó contra el poder está a un paso de ser echada

“Un atropello total para mantener viva la corrupción y la impunidad” - María Córdoba

“Nunca va a cambiar este país si no defendemos a los honestos” - Dionisia Díaz

“Ya es hora de salir a la calle para apoyar a los que hacen su trabajo contra la corrupción” - Antonio Berdini