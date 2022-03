Peligrosísimo, aumentos y despilfarros, injusticia impositiva

Carta de la semana

Peligrosísimo

No, señora ministra. Su error de diagnóstico es peligrosísimo. Yo, mi familia y mis amigos somos varones socializados. Esos violadores sí que son monstruos. El cobarde asalto desde una posición de fuerza a una mujer indefensa, como el ocurrido en Palermo, los convierte, sin ningún tipo de atenuante, en monstruos. A mí, desde pequeño me inculcaron el respeto, la nobleza, la decencia, la admiración por las mujeres, la veneración por los ancianos, la cultura del esfuerzo y de la justicia, tanto en la escuela como en mi entorno. Todos conceptos ausentes en los apasionados discursos de su inoperante gobierno, y en las errantes diatribas de su elefantiásico ministerio. Si el generoso presupuesto que manejan usted y los suyos solo da para no bajar ni un punto la violencia doméstica, para repetir eslóganes, y para salir como hienas al hueso únicamente cuando la víctima es de una ideología es que, además, están vaporizando nuestros impuestos una vez más. Esos son monstruos. Y los que ejercen violencia contra hombres y/o mujeres y niños de cualquier creencia. La condena nunca debe ser selectiva. Y usted sabe muy bien por qué lo digo. Y dije que es peligrosísimo, porque el tema se cobra vidas, mientras ustedes se dedican a la politiquería barata.

Marcelo Amaral Correa

marceloamaral33@gmail.com

Aumentos y despilfarros

Para la mayoría de los ciudadanos que no somos idóneos en economía, la información periodística sobre el arreglo propuesto con el FMI parece basarse en la reducción del déficit provocado por el atraso de las tarifas energéticas y la solución es el aumento de estas (desde el 40% hasta valores aún no conocidos) que pagaremos todos. Me causa cierta perplejidad que no se mencionen otros motivos de déficit, por ejemplo: los presupuestos de provincias donde la mayoría de la población es empleada por el Estado; los gastos desorbitantes de nuestros inefectivos legisladores con sus ejércitos de asesores y retribuciones por viajes; la proliferación de ministerios, secretarías, direcciones, etcétera, de poca utilidad (Medio Ambiente, Mujer); las jubilaciones de privilegio (por ejemplo, la retroactividad asignada a la vicepresidenta); la inoperancia de funcionarios a cargo de cajas; y podría seguir la lista. Me pregunto si la suma colectiva de estos despilfarros no es equivalente, y quizás mayor, que los atrasos tarifarios. ¿Por qué la insistencia en que los ciudadanos comunes asumamos el peso del ajuste, mientras los políticos continúan su festival?

Jorge Blaquier

jmblaquier@gmail.com

Injusticia impositiva

Hoy vemos en vivo y en directo el espanto de una guerra que nos horroriza, nos angustia, vivimos la injusticia de una invasión por la fuerza de un pueblo sobre otro. Pero increíblemente no pareciese que nos horroricemos ni nos conmueva la mayor injusticia que se produce diariamente con la legislación impositiva argentina. “Lo esencial es invisible a los ojos”. Hace ya varias décadas que distintos gobiernos utilizan los impuestos indirectos como el IVA para financiar sus exorbitantes gastos. Impuestos que se trasladan al costo y precio de todos los bienes y servicios que todos consumimos. Haciendo que los que menos tienen paguen más impuestos en proporción a sus ingresos. Una barrera casi infranqueable para el progreso, la forma más eficaz de producir pobreza. Desde los más encumbrados doctores hasta el más humilde de los comercios se manejan en la informalidad. La reforma impositiva tanto a nivel municipal, provincial y nacional tendría que ser una prioridad sobre otras tantas reformas (laboral, jubilatoria, etcétera) ya que sus efectos solucionan rápidamente buena parte de esta gran injusticia invisible. Permitiendo bajar de forma sustancial los precios de los alimentos y servicios para todos, en especial para los más humildes. Cambiando subsidios y dádivas por bienes y servicios accesibles. Los impuestos deberían gravar los ingresos de las personas y no la producción ni el consumo de bienes y servicios.

Alberto N. Caprile

caprilegolf@gmail.com

Crucial: la educación

Concuerdo totalmente con el editorial de la nacion del martes pasado y la nueva ley de carrera docente de la ciudad en la edición del miércoles 2. Es urgente y prioritario que en la medida en que las leyes se vayan analizando y promulgando, se dejen establecidos dos axiomas: 1) que Educación ocupe el primer lugar en los presupuestos, tanto nacional como provinciales y municipales; 2) que en ese contexto se defina como esencial la mayor importancia de la escolaridad inicial y hasta el final de la primaria, y que en esos años de cimientos en el desarrollo del cerebro no se incurra en el error de incorporar el uso de las TIC en las escuelas y los hogares, que vienen denunciando, desde Steve Jobs y Bill Gates a comienzos de 2011, y hoy más que nunca los grandes emprendedores y ejecutivos de Silicon Valley y muchos prestigiosos pensadores de la educación. Solo me limito a mencionar a Edgar Morin/Unesco (“Los siete saberes necesarios para la educación del futuro”), los artículos de The New York Times en octubre 2018 “Los tecnólogos de Silicon Valley no quieren que sus hijos usen los dispositivos que ellos fabrican”, reiterado en mayo de 2021 por “La educación digital es para los pobres y estúpidos”, así como El País en marzo 2019 “Los gurús digitales crían a sus hijos sin pantallas”. Por supuesto existen instrumentos digitales exclusivamente didácticos que han sido incorporados en muchas regiones del mundo, y que como lo recomendaban Jobs y Gates “ofrecen lecciones personalizadas y feedback capaces de motivar”, lo cual está en línea con uno de los grandes aportes de John Dewey: la importancia del trabajo grupal. Hay que redimensionar el Plan Conectar Igualdad (Nación) y el Plan S@rmiento (CABA), que han insumido muchos miles de millones de dólares sin evitar que en los exámenes internacionales la educación argentina siga decayendo. Muy valiosa la información del “Fuerte reclamo de personalidades de la cultura por el vaciamiento educativo que compromete el porvenir de la Patria”, firmado por decenas de los más ilustres pensadores y publicado el 13 de febrero 2022 por Claudia Peiró en Infobae.

Carlos Tonelli

DNI 18.796.008

“Yo no miento”

El señor Presidente, en su discurso de apertura de sesiones de las cámaras, le replicó al diputado Alfredo Cornejo “Vos sabés que no miento”. Con el mayor de los respetos le recuerdo al doctor Fernández que en su campaña electoral sostuvo que al día siguiente de su asunción aumentaría el haber jubilatorio un 20%. La Real Academia define “mentir” como “faltar a lo prometido” .

Mi abuela decía: “Para muestra basta un botón”.

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Precio del boleto

No hace mucho, el gobernador de Jujuy se manifestó en forma despectiva respecto de los porteños, cuando dijo que mientras los “jujeñitos” pagaban el boleto $ 50, en CABA el importe era de $ 18. Tiene razón en cuanto a que lo que se paga aquí es muy bajo, pero el señor gobernador debería saber también que la contribución de CABA al PBI es mucho mayor que la de Jujuy. Para ello le bastaría leer la nacion del domingo 27, y así verá que mientras CABA aporta 17 al PBI, Jujuy aporta solo 1 y recibe 3 puntos, cuando CABA solo recibe 2,4. O sea que hay una gran desproporción. Como el señor gobernador se considera presidenciable para las próximas elecciones, mucho deberá corregirse pues no creo que de esta forma pueda obtener muchos votos de los porteñitos.

Alberto Luis Giglio

DNI 4.371707

Harari y Ucrania

He leído con sumo interés el artículo del historiador israelí Yuval Noah Harari, publicado el 2 de marzo, historiador que entre sus libros publicados, me ha deleitado Sapiens. De animales a dioses. Pero me pareció un artículo insuficiente, como mínimo. Si bien no hubo guerras entre superpotencias, omite mencionar cómo las superpotencias combaten a través de guerras localizadas a lo largo de todo el planeta, con el magnífico negocio de la venta de armas a cambio de utilidades varias en compensación comercial. Dice también el autor que no se busca anexar vecinos. Sí. Pero no por eso dejan de interesarse en regiones que da la casualidad de que siempre tienen riquezas naturales impresionantes. Por ejemplo, Afganistán, donde la nacion, el 6/9/2021, en un artículo mencionó los tres billones de dólares en riquezas naturales en sus yacimientos de oro, cobre y litio (la nacion no mencionó el negocio del opio). Otra omisión de Harari. También dice que desde 1945 ningún país ha sido borrado del mapa por una conquista. Exacto, ya que no es necesario hacerlo pues es más económico invadirlo, expoliarlo y abandonarlo luego. Nada dice el autor, ante lo ocurrido en forma contraria, del papel jugado por las superpotencias, Europa y la OTAN, cuando se desmembraba Yugoslavia. Asimismo, Harari menciona que los gastos en armamento son pobres en relación con los destinados a cuestiones sociales y médicas. No debe haberse anoticiado de los 100.000 millones de euros que tan solo Alemania destinará en armamentos a proteger sus fronteras, según lo informado hace muy pocos días. Para concluir, tampoco explica qué lo lleva a creer que hay intereses globales en ejecución para combatir las causas no naturales del cambio climático, cuando la realidad nos demuestra lo contrario.

Alberto Vicente Donnes

DNI 11.179.202