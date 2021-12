Pensando en 2023, fractura en la UCR, el crimen de Lucio

Pensando en 2023

Estoy completamente de acuerdo con la carta del lector Carlos Castriota, en la que hizo referencia al pedido de licencia de los intendentes para ocupar otros cargos políticos. Me sorprende con qué facilidad muchos diputados y senadores recién elegidos ya están haciendo fila para enrolarse en las PASO 2023, sin haber asumido todavía. Señoras y señores legisladores, el pueblo los votó para que cumplan sus funciones durante los próximos 4 o 6 años. No abusen de nuestra confianza.

Claudio Paderni

claudiopaderni@gmail.com

Fractura en la UCR

Leo con estupor la noticia de que un grupo de diputados nacionales de la UCR de la provincia de Córdoba y de la ciudad de Buenos Aires han decidido formar un bloque aparte aduciendo que el diputado Negri resultó perdedor en las primarias de su provincia. Resulta increíble que frente a las circunstancias gravísimas por las que atraviesa la república haya políticos que se peleen por posiciones de poder. Está claro que no han comprendido en absoluto el mandato ciudadano del 14 de noviembre.

Mario Benvenuto

DNI 6.009.552

El crimen de Lucio

Las actuaciones judiciales en torno al horrendo crimen de Lucio Dupuy en La Pampa dan cuenta de que el niño fue atendido en cinco oportunidades en distintos hospitales y centros de salud por “presentar lesiones, algunas de ellas de gravedad” sin que se registraran las denuncias correspondientes, lo que hubiera permitido ponerlo bajo protección integral en la órbita de algún organismo del Estado provincial. Mi preocupación va en torno a la falta de actuación de los médicos intervinientes que pasaron por alto las señales de alerta y no denunciaron estos maltratos. En este sentido, uno se pregunta si este proceder se debe a la falta de información del protocolo a seguir en estas circunstancias, a los resquemores de quedar involucrados en la causa o simplemente no dimensionar las consecuencias negativas de las sanciones previstas en el Código Penal y la ley 26.061, referida a la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por otra parte, otra inquietud que se genera es la inexistencia de plataformas digitales en hospitales públicos para la unificación de historias clínicas, lo que permite evitar que los responsables del cuidado de niños acudan a diferentes centros de salud con el fin de esquivar las imputaciones de repetidos maltratos. En conclusión, considero que los responsables de los ministerios de Salud a nivel nacional y provincial deben ejercer, como corresponde, su obligación de intervenir cuando se detectan omisiones por parte de los equipos de salud en denunciar abusos o malos tratos a niños y adolescentes. A ello se agrega la necesidad urgente de la puesta en marcha del sistema de consulta digital para compartir historias clínicas.

Adriana Sacerdote

DNI 5.768.578

Resentimiento

La Argentina crecía fuerte y vigorosa desde fines del siglo XIX, cuando en 1930 le asestaron una herida mortal. Todavía convaleciente, en 1943 sufrió una segunda herida, más profunda que la anterior. Finalmente, el deceso se produjo en 1946, a causa de una enfermedad del alma, el resentimiento. A partir de entonces, unos pocos gobernantes bien inspirados trataron de aplicarle ciertas técnicas de resucitación, pero fue en vano. El resentimiento sigue allí, inconmovible.

Eduardo P. Ayerra

DNI 8.254.636

Minorías

Acerca de la participación de Victoria Donda, presidenta del Inadi, como oradora en el Foro de la ONU en Ginebra, sobre cuestiones de minorías, le quiero preguntar cuál es exactamente “el orgullo y reconocimiento” que manifiesta sentir al ausentarse no menos de una semana de su trabajo, para disertar ante un público de menos de 10 (diez) personas. Tal vez haya aprendido del presidente Alberto Fernández, que dio su conferencia en Glasgow (Cambio Climático COP 26) en una sala con menos de 20 butacas ocupadas de las 144 disponibles. En el último caso tanto más grave porque la comitiva argentina era de cerca de 60 personas. ¿Los otros 40 donde se encontraban exactamente? ¿Ante la descortés falta de interés en el exterior en nuestros temas, no deberían haber ido ellos? Ningún denostado empresario privado podría permitirse semejante desbalance de costo-beneficio. Así que, muchachos, compañeros de la actividad privada, sigamos trabajando y pagando impuestos para los gustos de los señores que nos representan tan valiosamente y con tanto orgullo en el pecho (de ellos).

Erik Yardin Millord

DNI 93.194.658

Recoleta

El domingo pasado fui a misa en Recoleta, y se me acercaron cuatro turistas para preguntarme por dónde de entraba al cementerio. No logro entender por qué no se puede ingresar, si ya están habilitados los cines, los teatros, etcétera. El recorrido en el cementerio es al aire libre, y con guardia todo el tiempo.

Leticia Giffoni

DNI 5.078.266

Hasta siempre, viejo

Existe gente buena. Existe gente de una sola pieza, de mirada transparente y limpia, de palabra, de un solo discurso. De escucha atenta. Existe gente que se ríe del chiste simple, sin doble sentido, que disfruta de las cosas más simples de la vida. Que el mejor día se pasa con un buen libro, un asado o alguna zamba. Con su diario la nacion, que leyó desde que tengo memoria. Existe gente que vive sin queja, que no conoce la crítica, pero sí mucho de lógica y sentido común. Su única adicción: Boca Juniors. Ese era mi viejo, que se fue hace unos días. El que nos enseñó que se puede querer a una sola mujer toda la vida, que se puede vivir y ser feliz a pesar de las adversidades, como su esclerosis múltiple.

Gracias por habernos dado tantos buenos ejemplos.

Se te va a extrañar muchísimo, pero quedate tranquilo que acá dejaste una huella imborrable y bien claro cuál es el camino.

El mejor papá.

Isabel Moyano

ismoyano71@gmail.com

En la Red Facebook

Nueva lista de precios congelados: el Gobierno actualizó los productos y suma una canasta navideña

“Congelados quedamos cuando vemos los precios”- Jorge Paolucci

“¡Se esperan los mismos resultados que todas las veces que se aplicaron!”- Adrián Montiel

“Mentiras, no existen los Precios Cuidados. Quien los debe hacer cumplir no camina las góndolas de todo el país”- Ana María Rossi