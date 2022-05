Pensar la patria, Corte Suprema, Ataque a la justicia

Pensar la patria

Roma no se construyó en un día, la patria tampoco. La constancia y la perseverancia de los próceres fue lo que los condujo a la independencia y a la construcción de nuestro Estado-nación. A pasos firmes, sin salteos. En su camino, los de 1810 dejaron huellas.

Aprendamos a caminarlas.

Valentín Olavarría



Corte Suprema

Se han presentado varias propuestas para reformar la Corte Suprema. Entre otras, su división en salas, el aumento del número de sus integrantes, su “federalización”. Sorprende sin embargo que nadie haya sugerido que, al igual que su similar norteamericana, elija anualmente para pronunciarse solo un número limitado de los casos que le llegan.

Hugo Perini



Ataque a la Justicia

Dieciséis gobernadores encabezados por Kicillof amenazan a la Corte Suprema, sumándose a una insensata propuesta de Zaffaroni de aumentar a 25 –uno por provincia– la cantidad de ministros para presionarla por la resolución favorable a sus intereses en el juicio que por la coparticipación mantienen con la CABA, y les anticipan un juicio político si no lo hacen. No es temerario comparar esta actitud con los atentados de los sicarios contra los jueces y fiscales que en Rosario juzgan bandas narcos: si bien parece algo incomparable por la ferocidad de aquellos ataques, debe repararse en que la envergadura, la responsabilidad, la investidura que revisten y por el desmedido “poder de fuego” que tienen, son muchísimo más graves. Espero que haya fiscales que actúen y que, en las respectivas legislaturas, se les promueva su propio juicio político.

La propuesta de Zaffaroni, expresada durante las sesiones de las comisiones del Senado que impulsan el proyecto de la vicepresidenta de aumentar los ministros (la misma que años atrás recomendaba disminuirlos) es gravísima, porque una ley no puede modificar los recaudos de la Carta Magna para integrar el alto tribunal, que no impone la pertenencia a provincia determinada. Más importante todavía porque en el alto tribunal lo que prima es el estricto cumplimiento de la ley (que se descuenta que ha sido dictada atendiendo estos intereses regionales y provinciales) por ambas cámaras del Congreso que representan, en Diputados, al pueblo de la nación, y en el Senado, a las provincias. Finalmente, la voluntad de las provincias en la integración del alto tribunal se expresa en el acuerdo que el Senado presta al candidato o candidata, y el que este cuerpo haya incumplido históricamente con esta magna obligación no autoriza a realizar reforma alguna.

Horacio M. Lynch



Mitre, buen vecino

Después de haber leído con mucha atención y placer la columna de Miguel Ángel De Marco del 23 del actual sobre la vida de Bartolomé Mitre y los placeres de poder caminar libremente por su ciudad, devolviendo los cordiales y amistosos saludos y comentarios recibidos por los vecinos, no puedo dejar de pensar en la frase “todo tiempo pasado fue mejor”. Quiero imaginarme quiénes de los actuales políticos estarían en situación de poder hacerlo, como lo hizo Mitre –protocolo de protección aparte– teniendo la sensación de haber obrado con decencia ejerciendo el poder del cargo para el que fue elegido.

Armando R. Vasini



Crítica injusta

Hace unos días leí, con asombro y cierta tristeza, declaraciones del actor Alfredo Casero sobre Uruguay, en las que con alguna aspereza decía haber tenido allí problemas policiales, que no era un país serio, de justicia deficiente, y que a los argentinos no nos quieren. Siento que tales afirmaciones son inmerecidas. Uruguay es un país ordenado, hospitalario, de política clara, funcionarios probos, y sobre todo de gente amable y buena. No creo pertinente dirimir comparaciones entre Uruguay y el presente de nuestro país; prefiero recordar unas líneas: “Camino por Montevideo mientras el sol me achica los ojos, eres el Buenos Aires que tuvimos, el que con los años se perdió quietamente; aún están el largo zaguán, la vieja casa y a veces decorando el fondo el aljibe y la tortuga, y recordamos aquellos días en que la mañana nos llegaba sobre las dulces aguas turbias, ciudad que se oye como un verso, calles con luz de patio” (Jorge Luis Borges). No sé cuándo ni por qué perdimos nosotros aquella tranquila serenidad; sí creo que sería un error compartir una crítica injusta sobre el querido país oriental.

Julio César Bartolomé



Aval

Nuevamente asistimos a una situación que es frecuente en nuestro pais. Esta vez es la máxima autoridad de la república quien, habiendo cometido un delito, primero lo niega para luego aceptar su responsabilidad, y finalizando con el clásico “¿con cuánto se arregla esto para cerrar el caso?”.

Con una Justicia que avala este proceder, poco futuro tenemos...

Armando Benegas



Imágenes y billetes

No merecen San Martín, Belgrano y tampoco nuestros animales salvajes figurar en los billetes de nuestra moneda nacional. Los nuevos billetes merecen tener figuras que representen más acabadamente su valor, a los hacedores del deterioro de la moneda nacional y de la corrupción de los últimos años. Por eso propongo usar otras imágenes: para el billete de 1000 pesos a Cristina Kirchner; para el de 500, Hugo Moyano; para el de 100, Lázaro Báez; para el de 50, Cristóbal López; para el de 10, Amado Boudou. Y las monedas podrían tener las caras de otros tantos funcionarios, empresarios y simpatizantes del kirchnerismo que durante más de 14 años tanto colaboraron con esa desvalorización, y que merecen también participar.

Miguel Baghdasarian



Piquetes contra la “exclusión injusta” de trabajadores del nuevo IFE

“Otra vez la extorsión. Hay que terminar con los planes. El ciudadano libre, el que trabaja todos los días, el que se esfuerza no puede seguir afrontando tal gasto con personas que han hecho de los planes su medio de vida”- Osvaldo Benavídez

“Los trabajadores quedan excluidos de todos los planes, menos de pagar impuestos por todo...”- Susana González