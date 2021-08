Pérdida de legitimidad, es hora, equitación olímpica

Pérdida de legitimidad

De la arrogancia del cargo pueden no estar exentos ni los más grandes hombres. La diferencia la hace la actitud ante la toma de conciencia del desvío del poder. El general San Martín, que había prohibido entrar al polvorín con vestimenta militar –por los mayores riesgos de chispas–, quiso en una ocasión ingresar con uniforme y botas para una inspección. Ante el impedimento del centinela, le dijo: “Soy el general San Martín, ¿acaso no me conoce?”, a lo que este contestó: “Sí, mi general”, no obstante continuó vedando el acceso. San Martín, lejos de abusar de su cargo, desistió con humildad del ingreso y condecoró luego al soldado por haber exigido el cumplimiento estricto del deber. Es evidente que el doctor Alberto Fernández, con su conducta de facilitar y asistir a una reunión social con pleno conocimiento de que se encontraba expresamente prohibida por las normas legales entonces vigentes, dictadas en el contexto de una verdadera y trágica catástrofe pública, ha perdido toda legitimidad moral para el ejercicio del cargo de presidente de la Nación, cuya principal misión es hacer cumplir la Constitución y las leyes.

Pedro J. M. Andereggen

DNI 14.900.370

Es hora

La dirigencia argentina ha perdido muchísimo tiempo en atender banalidades y no los imprescindibles temas importantes; con el tiempo se fueron las oportunidades y la posibilidad de encarar en serio la mejora necesaria en la condición de vida de nuestra sociedad. Esa convicción me lleva a creer que ya es hora de detener el plano inclinado en el que desde hace tantas décadas se desliza nuestro país, y que nos ha puesto cada vez peor. Entender que sin educación, trabajo, sacrificio compartido, reconocimiento al mérito, la inversión, no hay futuro venturoso posible. Comprender que solo la verdad nos hará libres, y terminar de una buena vez con la mentira impúdica que no se sanciona condignamente. Reconocer que la política es un servicio y no una fuente de aprovechamiento personal, familiar o societario. Abandonar la cosmética y establecer las reformas de fondo que son imprescindibles. Cada tanto aparecen oportunidades para tomar el camino correcto... hay que aprovecharlas, exigiendo y sancionando en la medida en que corresponda. La ciudadanía puede y debe hacerlo más allá de banderías y aparcerías, antes que sea irremontable nuestra decadencia. Mencionamos habitualmente a nuestros próceres, pero no se ha estado dispuestos a seguir su ejemplo. Es hora.

Juan Antonio Portesi

juanchoportesi@yahoo.com.ar

Equitación olímpica

En el suplemento Deportes del 8 de agosto, bajo el título “El equipo de salto fue 7°, la mejor posición desde el oro de Moratorio”, se hace mención al importante logro del equipo nacional de saltos hípicos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que acaban de concluir. El meritorio desempeño de nuestros tres jinetes, Martín Dopazo, Fabián Sejanes y Matías Albarracín, a los que se debe sumar a José María Larocca (h.), quien participara en la prueba de salto individual, es digno de destacar en un deporte tan exigente y de muchísima competencia internacional, en especial en Europa y América del Norte. Esta séptima colocación, por encima de países como Francia, Gran Bretaña, Alemania y de naciones que no llegaron a esa final, pero que siempre han tenido un lugar de privilegio, como Italia, Canadá, Irlanda. Australia, México o Austria, demuestran la calidad de los binomios argentinos. Pero en el artículo se deslizan dos errores, que es necesario corregir y aclarar, cuando se afirma que “… es el mejor resultado de la Argentina en equitación desde el inolvidable título alcanzado por el notable jinete militar Carlos Alberto Moratorio en salto individual en Tokio 1964…”.

En primer lugar, la Argentina en pruebas de saltos hípicos olímpicos por equipos obtuvo en Helsinki 1952 el 6° puesto por equipo; en Estocolmo 1956 (los Juegos Olímpicos fueron en Melbourne, Australia, pero por medidas de sanidad animal no se permitió el ingreso de caballos y todos los eventos hípicos se hicieron en Suecia) se obtuvo el 4° puesto por equipos; en Tokio 1964 el equipo argentino de salto finalizó en la 5a posición.

Respecto de la mención al consagrado jinete militar Carlos Alberto Moratorio, compitió en concurso completo de equitación y resultó medalla de plata en Tokio 1964 con su caballo Chalán y dos años después, en 1966, fue campeón mundial en Burghley Inglaterra. Hasta esos logros, la mejor actuación olímpica fue la del capitán Pedro Mercado en los Juegos Olímpicos de Helsinki-Finlandia 1952, donde obtuvo el 4° puesto montando a Mandinga.

Coincido con los comentarios de nuestros destacados jinetes en Tokio 2020 sobre lo difícil que resulta hoy en día competir en el máximo nivel. Distancias, cantidad de competencias en el año, nivel de caballos y entrenamiento, y aspectos organizativos, de presupuestos y logísticos marcan una diferencia entre los países que lideran las estadísticas en deportes hípicos y nuestro país. Pero siempre la Argentina se ha destacado por tener excelentes jinetes y buena caballada. La presencia de representantes argentinos en todos los escenarios ecuestres del mundo así lo demuestra. No dudo que en futuras olimpíadas, mundiales y panamericanos, el hipismo argentino traerá medallas y cucardas como lo hiciera en su larga y gloriosa historia.

Pedro E. Mercado

DNI 10.464.036

Esta es la urgencia

Asistimos a un momento en que el desastre educativo es de tal magnitud que no alcanzan los parámetros para medirlo. Al ya decadente sistema educativo, la no presencialidad de casi dos años ha llevado al abandono del vínculo y de las prácticas pedagógicas esenciales para que los niños y jóvenes aprendan. Las escuelas están vacías de personas y de contenido. Tengo tristeza educativa. Necesitamos urgente un verdadero y concreto plan para recuperar la esencia de lo educativo: maestros que enseñan y alumnos que aprenden. Necesitamos excelencia de prácticas docentes. Señores políticos, ¡esta es la urgencia!

Marcela Cordero

DNI 16.092.251

