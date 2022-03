Periodismo independiente, contenido, por la vida

Periodismo independiente

En momentos sumamente peligrosos para la supervivencia de los principios republicanos, destacamos las valientes, oportunas y necesarias contribuciones de periodistas independientes de gran valía y enjundia. En verdad “periodismo independiente” constituye una redundancia, pero dada la situación actual vale la aclaración. También celebramos manifestaciones liberales –especialmente entre gente joven– que hasta hace poco tiempo no se expresaban en nuestro medio, bloqueadas por el bruto prejuicio contra el liberalismo. Es de esperar que estos hechos se trasladen cuanto antes en resultados electorales de peso al efecto de retornar a los valores alberdianos que en su momento hicieron de nuestro país la admiración del mundo civilizado. Lo contrario conducirá a la reforma inmoral de la Constitución, a la estocada final a la Justicia y a concretar las amenazas a la libertad de prensa.

Marcos Aguinis

Alberto Benegas Lynch (h.)

Contenido

Apagadas las risas provocadas al escuchar el discurso pronunciado por el canciller Cafiero en Dubái, resta analizar su contenido: no dice nada.

Jorge Blaquier

Por la vida

Tenemos razón de horrorizarnos por la guerra en Ucrania, por la cantidad de muertos civiles que los medios informan y la destrucción de hospitales y edificios públicos que se han atacado, pero por otro lado somos indiferentes a la cantidad de abortos que se hicieron y se hacen en la Argentina. Según cifras oficiales, en 2021 se hicieron 59.346 abortos, un promedio de más de 160 por día. Cifras muy superiores a las que informan los medios sobre las muertes de civiles durante la guerra entre Rusia y Ucrania. Este sábado 26 de marzo de 2022, como se estuvo haciendo todos los años, se celebrará a las 15 la 7ª Marcha Nacional por la Vida, para pedir la derogación de la ley de aborto que lamentablemente nuestro Congreso aprobó a fines de 2020, a pesar de que la mayoría de nuestro pueblo es provida. Las marchas por la vida que se realizan en la Argentina desde 2017 son abiertas a todos los cultos, son apolíticas y distribuidas por todo el territorio nacional (la mayoría de las provincias lo hacen en la semana del niño por nacer), y no son organizadas por la Iglesia Católica, como muchos medios informan, porque el derecho a la vida es un derecho de orden natural.

La marcha por la vida de nuestro país está conectada a todas las marchas que se hacen en todos los países y estamos convencidos de que esta lucha por la vida desde la concepción hasta la muerte natural triunfará, a pesar de las presiones internacionales, que pretenden imponer el aborto en todos los países según la agenda 2030.

Carlos Lorenzo

40 años tras un manto

Señor Presidente, el 2 de abril de 2021 usted reivindicó el reconocimiento como veteranas de guerra de las enfermeras que durante todo el conflicto bélico del Atlántico Sur actuaron dentro de la Base Aérea Militar de Comodoro Rivadavia, que fue una de las seis bases aéreas desde donde nuestra aviación atacó a la flota británica y sostuvo logísticamente a la Guarnición Militar Malvinas. Ellas fueron reconocidas excombatientes no por ser mujeres o enfermeras, sino por haber intervenido en acciones bélicas, o sea, por haber operado en áreas consideradas de riesgo de combate, expuestas al bombardeo y al ataque de comandos británicos, según se desprende de los fallos concordantes y complementarios Gerez, Carmelo Antonio, y Arfinetti, Víctor Hugo, de la CSJN, que a su vez se basan en la doctrina de nuestras Fuerzas Armadas. Ellas lograron su reconocimiento en la Justicia ante la indiferencia de los otros poderes.

Señor Presidente, estas enfermeras no estuvieron solas en la costa patagónica, las Fuerzas Armadas desplegaron estratégicamente 12.000 soldados que dimos defensa a esas seis bases aéreas militares, nunca reconocidos combatientes hasta la fecha.

A 40 años de la guerra, y tal como lo hicimos durante una década desde el Campamento TOAS Plaza de Mayo, seguimos reclamando al Estado memoria, verdad y justicia.

Tulio Fraboschi

Pago de un trámite

Es absolutamente cierto lo que denuncia el lector Carlos Schwartz en la carta titulada “Licencia de conducir”, publicada el 14 de febrero último. En mi caso particular, sucedió lo mismo; también lo rechazaron por “inconducente” y jamás pude recuperar los $1050 que tuve que pagar para iniciar ese trámite. Se nota que nuestro alcalde está en otra sintonía.

Ricardo Beati

103 Emergencias

Entre tantas noticias terribles, una experiencia inolvidable en la ciudad de Buenos Aires: al sentarnos a comer en la vereda de un restaurante en Palermo (el domingo), por un mal movimiento cayó nuestro celular en una alcantarilla. Después de algunos minutos de shock no tuvimos mejor idea que acudir a la policía para pedir un consejo. Ellos sugirieron llamar al 103 Emergencias. Nos contestaron inmediatamente, y no tomaron con ligereza nuestra situación (cosa que bien podían haber hecho), sino que después de constatar nuestra ubicación dijeron que nos llamarían. En menos de 20 minutos volvieron a llamar para preguntar si habíamos logrado recuperar nuestro celular. Como la respuesta fue no, respondieron: “Vamos para allá”. Grande fue nuestra sorpresa al ver aparecer en pocos minutos un imponente vehículo con todas las herramientas necesarias para el “rescate” del celular. Quiero felicitar al equipo de personas que son parte de este servicio en nuestra ciudad, que menos de dos horas después del “incidente”, con eficiencia y buena onda, “rescataron” el celular del fondo de la alcantarilla. Con los tiempos que corren, realmente es para aplaudir. ¡Gracias 103!

Susana Sebess

