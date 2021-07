Permita que volvamos, corte en la transmisión, derrumbe en Miami

Cata de la semana

Permita que volvamos

Señor Presidente, me dirijo a usted porque creo que es el que toma las decisiones, y por lo tanto que muchísimos argentinos no podamos estar en “casa” junto a nuestros afectos es responsabilidad suya. Pude realizar el viaje programado hace más de un año a EE.UU. y cuando tenía que volver (tengo pasaje de Aerolíneas Argentinas) no pude, y no solo tenía que trabajar, sino también estar con mis hijos y mi madre, que en esos días enfermó y falleció. ¡No pude estar a su lado, y tampoco se pueden terminar los trámites para que ella pueda descansar en paz! Si esto le hubiese sucedido a usted, a un secretario o hasta un jugador de fútbol, habrían podido volver. Usted es mi presidente también, yo aporto mis impuestos y ayudo al país en la parte que me toca, ¿podría ser solidario con los argentinos que necesitamos volver, por favor? Aunque ya tuve Covid –hace un año–, me vacuné, voy con test realizado y vamos a cumplir el aislamiento, como corresponde. Pero por favor, a los que no tenemos ningún acomodo y somos también ciudadanos... ¡permita que volvamos!.ß

Marcelo Mico



Corte en la transmisión

Con el corte de transmisión de la Cumbre del Mercosur, ¿comenzó la censura en nuestro país? No bajemos los brazos y estemos atentos a estos atropellos a nuestras libertades y la democracia antes de que sea tarde.

Alejandro Orloff



Jorge Luis Borges

Me referiré a tres artículos publicados en la nacion, uno el 13 de junio de 2021, donde el señor Jaime Bayly, con el título “No me digas que fue un sueño”, describe un encuentro con Borges; dice que fue en 1984 cuando vio a Borges caminando por la calle Lavalle tomado de la mano de una mujer joven, de ojos rasgados, muy delgada, casi espectral; él dice que sabía que era su novia y asistente María Kodama. Dijo que nos siguió y entró en la confitería donde estábamos Borges y yo. Lo divertido y patético de la situación es que él cuenta que yo lo miraba como diciéndole que no se acercara a Borges y luego continúa poniendo en mí todo lo que él hubiera hecho de haber estado junto a Borges.

La respuesta a esto parece ser el escrito publicado el 17 de junio de 2021 por la periodista y exsenadora nacional María Eugenia Estenssoro, donde en una postal enviada a su madre Borges le cuenta que fue una alegría verme en Islandia, donde le doy noticias sobre su madre y además cita la dedicatoria de Los conjurados. Escribe que en esa dedicatoria ocurre la magia de dos seres que ingresan en ese tiempo que los griegos llaman kairós, el tiempo de Dios. Por eso cuando se da una vez, se sigue dando eternamente.

Como lo definió el cardenal Gianfranco Ravasi, Borges era un agnóstico místico.

El agradecimiento es también por publicar las pruebas dadas por el doctor Soto sobre la historia de Pablo Katchadjian, algo que sucedió por primera vez hace 14 años. Como tantos otros intenta colgarse de la obra de un autor conocido para que se hable de él. Recibí llamados de escritores de Europa escandalizados diciéndome que tengo que hacerle un juicio porque en todo el mundo alguien que no respeta la creación de un autor debe ser sancionado por la Justicia; ellos piensan que en la Argentina harán cumplir esa sanción para alguien que modifica cambiando palabras, agregando lo que él quiere en la obra de un escritor como Jorge Luis Borges, y tomando uno de sus cuentos más representativos. Katchadjian tiene que ser sancionado.

María Kodama

Presidenta de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges

El derrumbe en Miami

Los primeros que alcanzaron a hablar luego de la tragedia en el edificio Champlain Towers South, en Miami, dijeron que el agua salada agrietaba por debajo la pileta de natación y que avanzaba sobre el piso del garaje, existiendo daños estructurales. Luego repentinamente, como un castillo de naipes, el edificio se vino abajo. Sin embargo, en un ejemplar documental conducido por el actor Leonardo DiCaprio se había adelantado que el derretimiento de los hielos progresivo debido al calentamiento global aumentaba indudablemente el nivel del mar y afectaba a las ciudades costeras.

Como contracara existen en la Argentina envases alimenticios compostables, hechos a base de maíz, que son biodegradables en seis meses, o sea, no contribuyen a las islas de plástico que a su vez aumentan el nivel de las aguas en todo el orbe.

Fernando Miranda



Mandamientos

Alguien dijo “si se respetaran los 10 mandamientos, las leyes estarían de más”. Hemos pasado de esta frase –extrema y simplista– a convivir con un ejército de funcionarios que juran obedecer la ley para acto seguido dedicar su vida a burlarla y cambiarla a su antojo. Y de respetar la base moral de aquellos 10 mandamientos mejor ni hablemos.

Carlos Sala Spinelli



Energía nuclear

Somos defensores de un diálogo abierto tanto con los partidarios como con los críticos de la energía nuclear y respetamos los diferentes puntos de vista. Al mismo tiempo, nos gustaría llamar su atención sobre algunos puntos planteados por la autora de la nota “Antes de acordar con Rusia la construcción de una central nuclear, hagamos memoria”, publicada por la nacion. Hoy la solución insignia de Rosatom (Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia) para centrales nucleares de alta potencia es el flamante reactor VVER-1200 de agua a presión de la Generación 3+. El reactor VVER-1200 pertenece a la categoría más común de los reactores de agua a presión (PWR). En la actualidad hay más de 300 reactores de este tipo en todo el mundo. La tecnología VVER-1200 combina soluciones de ingeniería probadas en el tiempo y sistemas de seguridad ultraconfiables modificados para cumplir con todos los requisitos post-Fukushima. Esto ha sido confirmado oficialmente por las organizaciones internacionales de renombre.

Es importante señalar que PWR es una tecnología fundamentalmente diferente, que se distingue de manera radical del reactor instalado en su momento en la central nuclear de Chernobyl. Desde la puesta en servicio de la primera unidad de potencia con reactor VVER en 1964, se han instalado 75 reactores del tipo VVER de diversas modificaciones en todo el mundo.

Puedo decir con orgullo que Rosatom se convirtió en la primera empresa del mundo en lanzar un reactor de Generación 3+ y comenzó con su producción en serie. Actualmente en Rusia se encuentran en funcionamiento 4 reactores VVER-1200 y ya hay uno en el extranjero, en Bielorrusia. Además, Rosatom está construyendo plantas nucleares similares en Turquía, Belarús, Egipto, Hungría, Finlandia y otros países.

Rosatom trabaja cumpliendo íntegramente con la legislación internacional y los principios de transparencia. La confianza en nuestras tecnologías se evidencia en el hecho de que somos líderes en cuanto a cartera de pedidos a nivel internacional y controlamos el 75% del mercado de construcción de centrales nucleares en el extranjero: ahora tenemos 35 proyectos en 12 países en diversas etapas de implementación. Además, varios países de diferentes partes del mundo, incluidos los miembros de la Unión Europea y China, nos han confiado la participación en el desarrollo de sus programas nucleares nacionales.

Una vez más, quisiera señalar que estamos dispuestos a discutir con nuestros colegas argentinos las posibilidades de una cooperación mutuamente beneficiosa basada en las ventajas competitivas de nuestros países. La Argentina es un actor fuerte en el mercado de la energía nuclear, y esto abre un enorme potencial para las alianzas en varios proyectos del sector nuclear. Al mismo tiempo, quisiera recordarles que en este momento todos los posibles proyectos conjuntos se encuentran en la etapa de conversaciones, y es necesario tener en cuenta que todos los proyectos de la Corporación Estatal Rosatom tienen un carácter puramente comercial y de mutuo beneficio.

Iván Dybov

Presidente de Rosatom América Latina

Sin luz y con poca agua

Con la cuarentena muchos hemos cambiado el tiempo que pasábamos en la oficina o el trabajo por el tiempo que pasamos en el hogar. Este cambio produjo que el consumo de energía eléctrica, agua y otros servicios también modifique su demanda en muchas zonas. En la comuna 5, por dar un ejemplo, hemos sufrido varios cortes de energía eléctrica y la presión del agua que ingresa a nuestros hogares lo hace con una mínima histórica. AySA no posee oficina para recibir los reclamos técnicos, todo es virtual y deficiente. El reclamo ante el ente regulador es vía correo electrónico, por lo que el usuario puede permanecer semanas enteras sin agua. Mientras tanto, observamos cómo continúan levantando nuevos edificios en todo el barrio.

Gaspar I. Gazzola



