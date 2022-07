Piénselo, Presidente; meritocracia, policías en las cuevas

Piénselo, Presidente

Miente Alberto Fernández, o peor, nos cree estúpidos a los agricultores que estamos cargando a nuestras espaldas nuestro desvalido país. Somos el único sector que lo está haciendo, pero no damos más. ¿Nos quieren seguir robando desde el Gobierno cuando por un dólar de nuestra exportación de granos nos dan $80? Cuando el mercado del verdadero valor de la divisa americana cierra a $337. Nos cree tan estúpidos de vender a pérdida. ¿Qué sector en su sano juicio lo haría? Obvia respuesta, ninguno. Recuerde que desde esta misma sección ofrecimos los productores aumentar nuestras siembras en un 30%, obteniendo las divisas necesarias para que el país enfrente sus compromisos, poniendo solo como condición recibir el precio lleno, como lo hacen los países vecinos: Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, Perú y Bolivia.

Piénselo, Presidente.

Ricardo Olaviaga

Meritocracia

En su discurso en Chapadmalal, el Presidente hizo una enfática crítica a lo que denominó “meritocracia”. Considerando que la definición de ese término (según diversas fuentes de fácil acceso) es: “Sistemas en los que las posiciones jerarquizadas son conquistadas con base al merecimiento, en virtud del talento, educación, competencia, o aptitud específica para un determinado trabajo”, le sugiero que relea (porque no me caben dudas de que debe haberlas leído), dos obras: El hombre mediocre, de José Ingenieros, y en sus antípodas ideológicas, los Cuadernos desde la cárcel, de Antonio Gramsci. Si lo hace, y reflexiona sobre su contenido, probablemente rectifique sus dichos (lo cual, dados sus antecedentes públicos, no le sería difícil).

Luis Ángel Benveduti

Policías en las cuevas

Las declaraciones de Juliana Di Tullio con respecto al denominado “dólar blue” no merecerían más que una mirada piadosa o una sonrisa socarrona si no se tratara de una senadora nacional. Afirma que quiere ver a la policía en la puerta de cada cueva y que todos saben dónde quedan. De saberlo en forma personal, o en todo caso, a través de personas de su confianza, lo que debe hacer es denunciarlos con nombre y apellido. Es su deber como integrante de la coalición gobernante. Para colaborar con su intento patriótico de frenar la disparada del dólar, y a fin de organizar a la policía, le informo que las cuevas se encuentran en todas las ciudades y pueblos del país. En la conserjería de los hoteles, joyerías, bares, restaurantes, en la totalidad de los comercios situados en zonas turísticas, barriales y de cercanía. También funcionan entre amigos. Juliana Di Tullio debería saber que en respuesta a los cepos y controles creados por el Estado se ha desarrollado exitosamente el llamado “delivery de moneda extranjera”, consistente en llevar a domicilio las sumas negociadas. La tarea es llevada a cabo por expertos motoqueros durante las 24 horas del día. Ojalá no se le ocurra a ningún funcionario público intentar identificarlos con un chaleco y casco de algún color. El verde sería el indicado. También ha expresado Di Tullio que los almaceneros no saben qué hacer. Lamento desilusionarla, pero los almaceneros saben perfectamente lo que deben hacer. Pepe, un gallego dueño de un bar que suelo frecuentar, en más de una oportunidad me ha brindado magistrales clases de economía. No tiene título universitario, solo trabajó desde los 13 años. Hoy jubilado, lo sigue haciendo. Con personas como Juliana Di Tullio el fracaso está asegurado.

Gabriel C. Varela

Ñoquis afuera

Muy buena la nota de Diego Cabot analizando el gasto público. Es evidente que hay que reducir el altísimo nivel de gastos. El problema es el cómo. Sugiero un primer paso: en cada repartición o empresa pública hacer un censo, pero sin avisar la fecha en que se hará. Será considerado empleado público quien tiene un escritorio y una computadora y pueda demostrar que en los últimos seis meses concurrió diariamente a trabajar y que demuestre la actividad realizada analizando sus computadoras en ese período. Muchos miles de ñoquis quedarán afuera (hayan sido incorporados por el gobierno que sea). Pero voy más allá: el Estado tiene una deuda muy grande con los jubilados. Sugiero prorratear ese ahorro entre los jubilados, con cualquier nivel de ingreso, pero únicamente entre los que tengan al menos 30 años de aportes. El Estado no ahorraría nada, pero se haría justicia con la “clase pasiva”. ¿Qué tal si usamos la tan mentada creatividad criolla?

Tomás Fernández Iramain

Ataque de la RAM

Se ha producido otro ataque armado de la organización terrorista denominada RAM, un ciudadano argentino resultó seriamente herido y su vivienda incendiada. A esto se debe agregar la presunción de que el terrorista prófugo de la Justicia chilena se encuentra refugiado en Villa Mascardi. Estos delincuentes declaran firmemente no ser argentinos y luchan para enajenar parte importante del territorio nacional. Hay un llamativo silencio –y lo que es más grave– y una inacción del gobierno nacional para erradicar el brote terrorista, en defensa de la soberanía nacional, como es su obligación. Peor aún, una ministra del actual gabinete representó al señor Huala ante la Justicia, y algunos amigos montoneros están detrás de esos movimientos. Para terminar, me pregunto si los funcionarios que para este caso no funcionan no están alcanzados por el artículo 119 de la Constitución.

Luis Javier Mihovilcevich

Toque único

En la nacion de los domingos Carola Gil nos sorprende con sus originales artículos, bien pensados y elaborados con agudeza. Manifiesta experiencias de la vida cotidiana y las comparte con un toque único, que las hace atractivas al lector.

Susana Colazo

