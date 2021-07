Piensen más en los chicos, predicciones, desvaríos

Carta de la semana

Piensen más en los chicos

Soy docente en La Matanza y siento la necesidad de que se conozca una realidad no visible sobre las clases en pandemia. En La Matanza la presencialidad se da en su mayoría en las escuelas privadas, que hacen un esfuerzo fenomenal por intentar mantener la continuidad pedagógica… Sin embargo, en muchas instituciones públicas o estatales las clases siguen con formato virtual y en algunas de estas es una utopía la vuelta a clases. Esta situación preocupante tiene varios responsables: la falta de obras del Gobierno, que desaprovechó un año sin asistencia escolar; los sindicatos, que exigen una vuelta imposible, y también algunos docentes, que mezclan ideología con vocación en una situación extrema donde lo primero debería esperar.

Es importante que igualemos para arriba y que nuestros estudiantes tengan todos las mismas posibilidades. Y es imperioso que el Gobierno piense más en el futuro de los niños y menos en las elecciones.

Leonardo M. Álvarez

DNI 26.165.961

Predicciones

En Lomas de Zamora el Presidente afirmó: “Yo calculo que para septiembre vamos a estar todos vacunados”. El Presidente debería recordar que su fuerte no son ni las predicciones ni las comparaciones. También dijo que “la vacunación es la puerta de salida de la pandemia”. Omitió reconocer que quienes lo rodean lo supieron antes que él y que por eso “se adelantaron en la fila” y se vacunaron antes que el resto. Omitió reconocer que su ridículo sectarismo político impidió que, en el comienzo de la pandemia, tuviéramos millones de vacunas Pfizer, que habrían reducido drásticamente la actual mortandad. Dijo también: “Muchos me criticaron cuando dije que entre la salud y la economía yo elegí la salud; elegí la vida antes que la muerte y, la verdad, no me arrepiento de haber elegido eso”. ¿Cuál fue el resultado? Más de 100.000 fallecidos y una economía peor que en el 2002. Peor, imposible. Y otra: “Yo les quiero dar a los jubilados del PAMI la posibilidad de hacer turismo, que puedan salir a pasear o a vacacionar. Así que después de septiembre, cuando terminemos la vacunación, preparémonos para una linda primavera”. Los de PAMI no aceptan los desvaríos, se conformarían con lo realmente posible: comer y sobrevivir.

Humberto Guglielmin

guglielmin.humberto@live.com

Desvarío

Grupos de extrema izquierda se manifestaron frente a la embajada de Cuba en Buenos Aires, en respaldo al gobierno de dicho país, mientras muy cerca de ellos los cubanos residentes en la Argentina lo hacían en actitud contraria, condenando el accionar de dicho gobierno, al que consideran una dictadura. Son los mismos grupos extremistas que en la década de 1970, en esta misma ciudad y con igual desvarío, pretendían enseñarle a Juan Perón qué cosa era el peronismo.

Gustavo Saad

DNI 14.741.454

Silencio que aturde

Haciendo gala de su reconocida oratoria, la vicepresidenta pidió esta semana la nulidad de la causa del memorándum con Irán. Es lógico que alguien que es acusado de algo quiera defenderse, pero en este caso se complica porque el fiscal que iba a presentar las pruebas en el Congreso fue encontrado muerto un día antes. Con unas cuantas frases impactantes arremetió contra el gobierno anterior, la oposición, los medios y la Justicia. Y para no perder la costumbre, se considera una víctima perseguida por todos. Una autocrítica, jamás.

Dijo: “Todos queremos saber la verdad”. Por supuesto, señora, tiene usted razón, y para eso ayudan mucho los archivos. A las pruebas me remito. El 16 de febrero de 2015, dos días antes de cumplirse un mes del fallecimiento del fiscal Alberto Nisman, y refiriéndose a “la marcha del silencio” que se había organizado para homenajearlo, salió publicado en la nacion un impecable y extenso artículo detallando todo lo que había pasado, y entre otras cosas decía: “Cristina sabe que ha mentido y que el memorándum firmado con Irán solo buscó encubrir a los acusados”. También afirma: “Solo un necio diría que el encubrimiento presidencial a los iraníes no está probado. Será el silencio el que erice la conciencia de quien traicionó el reclamo de justicia de los 85 muertos en el atentado contra la AMIA, y será el silencio el que descubra la magnitud de la tragedia vivida. La misma tragedia que Cristina solo podrá negar hasta que el silencio la aturda”.

Después de leer esto, uno piensa en el peor de sus enemigos, pero no, este artículo fue escrito y firmado por el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Creo que no hay nada más que agregar. Solo nos queda esperar que tanto a él como a la vicepresidenta Dios y la patria se lo demanden.

María Laura Gutiérrez

mlgutierrezdea@hotmail.com

Ley de biocombustibles

Violando principios establecidos en el artículo 41 de la Constitución nacional, con la bochornosa aprobación de la nueva ley de biocombustibles (redactada a la medida de las petroleras), la Argentina pasó a ser el único país del mundo que retrocede en materia de descarbonización de su matriz energética. Desecha a estos, que por lejos son la mejor alternativa para reducir –en un plazo inmediato– las emisiones de carbono en el segmento de movilidad (responsable de cerca de 1/3 de la demanda energética total). Retrotrae del 10% al 5% o 3% el uso del biodiésel, que tiene la capacidad de reducir cerca del 60% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto del gasoil fósil. Otro tanto sucede con el bioetanol, que congela en un 12% con facultades para rebajarlo al 9% e incluso menos, cuando el bioetanol de caña puede reducir cerca del 80% de las emisiones de GEI respecto de las naftas fósiles. Todo esto en un contexto donde el INTA acaba de publicar un informe que indica que, con base en su capacidad actual, la Argentina podría llegar en un corto plazo a un escenario de corte del 45% de biodiésel y 29% de bioetanol. O todavía mucho más con el bioetanol, si se tuviera en cuenta otro estudio del INTA, que revelaba un potencial de 2,5 millones de ha muy aptas para la producción de caña excluyendo zonas protegidas, de las cuales solamente se subexplotan cerca de 400.000 ha con este cultivo. Resulta contradictorio que se apruebe esta ley, cuando hace pocos días el ministro de Economía, de quien depende el titular de la Autoridad de Aplicación de esta, afirmara en un foro internacional que el cambio climático es el desafío de la humanidad. ¿Promulgará sin más el presidente Fernández esta aberración?

Santiago José Paz

DNI 14.352.771

Rehenes

Nuevamente cincuenta personas cortaron las vías del ferrocarril Roca en Constitución, dificultando que cientos de miles volvieran a sus hogares. Viajaron más hacinados que de costumbre en medio de la pandemia. Cincuenta eran los manifestantes. Ninguna fuerza de seguridad intervino para asegurar el derecho a viajar de cientos de miles. Ningún juez ordenó desalojar las vías. Ningún funcionario exigió que se normalizara el servicio del ferrocarril. No hablaré sobre el reclamo de los cincuenta. Porque querían eso. Visibilizar un conflicto teniendo como rehenes a cientos de miles. Cuando una medida de fuerza perjudica a muchos más que al total de manifestantes que se beneficiarían si atienden su reclamo, no hay derecho a expresarse que valga. El bien común prevalece sobre el reclamo de un sector. Tan sencillo como eso. Si las autoridades no lo entienden, son incapaces para ejercer su cargo.

Ricardo Fuentes

fuentesric@yahoo.com.ar

Vagones sucios

Por segunda vez cortan la vías una serie de tercerizados, aduciendo que cobran menos que los de planta y solicitando su incorporación a ella.

Viajo poco en tren, pero en esas pocas veces advierto la suciedad de los vagones: los pisos tienen una mugre desde la época en que los pusieron en funcionamiento (con solo ver la tierra acumulada en los bordes y rincones alcanza), los asientos tienen manchas notorias, se infiere que nunca vieron ni una gota de agua. Lo mismo los vidrios de las ventanillas. Me pregunto… ¿será que estos tercerizados al cobrar poco limpian en la misma medida? Es época de pandemia y no se concibe la poca higiene imperante. Otra inquietud es referente al pago del boleto mediante la tarjeta SUBE. La mayoría de los pasajeros no pagan boleto, ya que las puertas que deberían usarse para determinados pasajeros que no pagan por estar eximidos están abiertas de par en par, de ahí el uso indiscriminado, sin que nadie controle. Lo he visto en Lanús, Banfield, Turdera, por mencionar algunas estaciones. Luego el Gobierno alegremente subsidia este déficit y nosotros pagamos con nuestros impuestos.

Es de esperar que las autoridades tomen nota, tanto de la suciedad como del no pago del boleto, para que las cosas puedan funcionar mejor .

Elba Vázquez

DNI 3.768.349

