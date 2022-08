Plan para llegar, solo con sacrificio, realidad paralela

Plan para llegar

Alberto Fernández lo hizo de nuevo. Convirtió a Massa, en siete días, de superministro todopoderoso, como se postulaba, en otro procrastinador serial, que solo anunció que va a ver si en 60 días, que si en 90 días, que estaría en conversaciones para... nada concreto, y de lo medular, el gasto público, ni noticias. Queda de manifiesto que el único plan es estirar para llegar a diciembre de 2023.

Como excelentemente lo definió el diputado De Loredo: Massarasa. Aprendió bien la lección de Guzmán.

Pablo Correch

DNI 17.203.219

Solo con sacrificio

Admitámoslo, a Alberto Fernández le atestaron un golpe y lo derrocaron. No tan cruento y burdo como el que le hicieron a De la Rúa en 2001. Pero el peronismo puso un presidente nuevo porque el actual, vaciado de poder, no llegaba a finalizar el mandato. No saben administrar un país ni generar las condiciones para la creación de riqueza en una Argentina maravillosa, que lo tiene todo. Saben hablar, ilusionar, prometer y consumir stocks generados por otras administraciones o por efectos de mercado, como la suba de las commodities. Se acabaron los stocks (reservas, recursos) y solo quedan palabras huecas. En su ignorancia cruzada con soberbia, creen que cambiando un nombre van a ganar tiempo y apuestan a un milagro. Porque, eso sí, respetar las leyes de la economía y de la lógica no está en su manual. Seguiremos decayendo. Algún día maduraremos y llegará al poder gente con vocación de servicio y realismo. Y el pueblo deberá reconocer que para estar mejor mañana hay que sacrificarse hoy.

El resto es sarasa.

Damián Donnelly

ddonnelly1961@gmail.com

Realidad paralela

En el sur de nuestro país, grupos de terroristas incendian casas y dependencias gubernamentales, ocupan propiedades, lanzan piedras a los turistas ante la mirada indiferente de la gobernadora y del gobierno nacional, como si las provincias de Neuquén y Chubut no formaran parte del país. En Rosario, la mafia de la droga tiene tomada la ciudad, la guerra entre carteles suma a diario muertes inocentes, ante la inoperancia del gobierno provincial y el nacional. La pobreza creciente, que alcanza a los más desprotegidos, va en aumento, y las manifestaciones diarias de los mal llamados “movimientos sociales” que cobran subsidios –en algunos casos mucho más abultados que lo que percibe un jubilado– impiden a los ciudadanos que trabajan concurrir a sus tareas. En este contexto, la clase dirigente parece vivir en una realidad paralela: ¿qué aplaudían el martes en el acto de la Cámara de Diputados?, ¿otro de los manotazos de ahogado que da el Gobierno para encontrar una salida a la encerrona en la que nos ha metido a toda la población? Para la asunción de Massa como ministro de Economía se invitó a 500 personas. ¿Para qué? ¿Qué están festejando, si este nombramiento es la imagen misma del fracaso del Gobierno?

Adriana de la Canal

DNI 6.522.747

Ajuste

Los países que no quieren hacer ajustes a costa del “hambre del pueblo”, que es como llaman al costo del populismo, terminan ajustando o haciendo ajustar de la peor manera. Ajustarse en economía es gastar conforme a los ingresos. En la economía familiar, si los ingresos son de 1000 pesos, no podemos gastar 1300, tarde o temprano colapsaremos y entraremos en “cesación de pagos”. El posterior arreglo hará que nuestra calidad de vida sea inferior, los dineros destinados a pagar deudas e intereses tendrán su contracara en menor dinero para la vida diaria. El populismo financia el gasto corriente de dos maneras: con emisión espuria o con deuda; en ambos casos las consecuencias son las mismas, la economía colapsa. La justicia social o justa distribución de la riqueza nada tienen que ver con el populismo. Este reparte y “reparte” sin producir. De los últimos 40 años nos deja una brutal devaluación, caída del salario real y tasas usurarias para las pymes. Más allá de la bonanza en los precios de las commodities, ¿alguna diferencia con la denostada década del 90? Por más que intentemos, la pólvora ya ha sido inventada por los chinos hace miles de años.

En el caso que nos ocupa, que es el final de fiesta kirchnerista, lo importante es que los costos del ajuste sean repartidos equitativamente y los beneficiarios del latrocinio terminen tras las rejas.

Pedro Pablo Farías

DNI 11.420.597

Acomodo

Lo que está ocurriendo con el cambio de autoridades del país de parte de la coalición gobernante es lo más parecido a “un ratito cada uno no le hace bien a ninguno y nos hace mal a todos”. Tener que reformar la ley de ministerios para hacer lugar a los que entran y para que sigan los que deberían salir demuestra claramente que la acción de gobernar se ha transformado en el arte de acomodarse y beneficiar a los amigos, más que en un servicio a la comunidad.

Carlos Alberto Castriota

ccastriota2004@yahoo.com.ar

Presunción

Algunos medios se equivocan cuando informan que Cristina Kirchner está acusada de “presunta” corrupción. Está acusada de corrupción. La presunta corrupción no es un delito.

Carmen Peña

DNI 19.083.012

Fiscal Luciani

Les escribo nuevamente desde la distancia, ya que resido desde hace más de 20 años en los Estados Unidos, para rendir mi sincero homenaje a la Justicia valiente y corajuda que tanta falta le hace a mi patria, encarnada hoy en el fiscal Luciani. Insto a mis compatriotas para apoyarlo en su colosal tarea en el juicio más vergonzoso de nuestra república, con acusados que ejercieron y ejercen las más altas investiduras de la nación. Parafraseando a un actualísimo exfuncionario, Dios lo guarde, señor fiscal.

Eugenia Sosa

DNI 27.579.388

En la Red Facebook

Los anuncios de Massa

“Más de la nada. ¡Todo sarasa!”- Haydeé Carrera

“¿Quién se anima a cortar con todos los subsidios? Nadie, por ello, todo será así hasta que la realidad diga basta, ese momento le puede tocar a este o al gobierno que venga”- Diego Federico Hermo

“¡Que se bajen los sueldos toda la plana política!”- Mimi Borucchia