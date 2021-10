Plan, servicio, vuelos a EE.UU.

Plan

Por fin tenemos gobierno con plan. No es el Plan Bonex, ni el Plan Austral, ni el Plan Primavera, ni el Plan Inflación Cero, ni el plan de la convertibilidad. Por suerte, porque todos esos planes fracasaron. Ahora, por suerte, Manzur anunció el plan que realmente necesitamos. El plan “Que Dios nos ayude”.

Ezequiel Fraga

DNI 11.045.195

Servicio

El exministro de Salud bonaerense Daniel Gollán, devenido en candidato a diputado nacional, con su frase sobre la “platita”, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, atendiéndose en una clínica privada, le han hecho un enorme servicio a la oposición.

Hugo Perini

DNI 10.224.705

Pasajes a EE.UU.

Ante la prohibición de ingreso a los EE.UU. a partir del 1/11 a aquellos que tienen la vacuna Sputnik, los precios de los pasajes se dispararon. De costar 600 dólares pasaron a 3000 ante la gran demanda. Incluso se habla de hasta 5000 dólares (ah, ¡en turista!).

Y, bueno, siempre hay alguien que se beneficia.

Luis Cabral

CI 2.646.274

Campaña opositora

Ante el resultado ampliamente adverso registrado en las PASO, el kirchnerismo, según acostumbra, redoblará la apuesta y se volverá más extremista que nunca, bajo la tutela de su enardecida y enfurecida jefa. Ahora le toca actuar correctamente a la oposición, para llegar bien a noviembre y renovar o mejorar su victoria electoral. La campaña opositora se basó en lanzar críticas al Gobierno, que apuntaron casi exclusivamente al mal manejo de la pandemia, al vacunatorio vip y al Olivosgate. Sin embargo, lo más objetable de este gobierno, que es lo que más deberemos temer y la oposición más firmemente debería ahora denunciar, es la profundización de su propensión a destruir la propiedad privada, que ya se manifestó en sus ataques al campo, a la medicina privada, a las empresas proveedoras de internet y a otras entidades, ya fuera con las exorbitantes retenciones, que ahora amenaza con incrementar, y con el cepo a la carne o con la prohibición de ajustar tarifas para, de este modo, desfinanciar y llevar a la quiebra a las empresas prestadoras de servicios y luego estatizar todo lo que se pueda, como se intentó con Vicentin. Sumemos a esto la complicidad, por inercia, con la toma de tierras. Es importante ahora conseguir fuerza en el Congreso para frenar nuevas medidas que nos lleven a la antesala de lo que se intenta, que es convertirnos en un país socialista corrupto y sumido en la miseria, como es Venezuela, y luego seguir hasta convertirnos en una interminable tiranía comunista, como es Cuba.

José Deym

deymjose@gmail.com

Concepto

En el artículo de Joaquín Morales Solá se afirma que Juan Manzur describió ante un amigo que, un par de días después de asumir, había percibido que en el Gobierno “son ineptos o vagos”, e inmediatamente después comenzó a llamar a los ministros y secretarios a las 7.30 para convocarlos a una reunión a las 8.30.

Los sinónimos de “inepto”, entre otros, son inútil, inexperto, ignorante, incompetente, torpe e incapaz y los de “vago” son holgazán, perezoso, haragán, desocupado y vagabundo.

Se entiende que el nuevo jefe de Gabinete le pida ayuda a Dios, ya que no parece muy auspicioso el resultado esperado debido al concepto que tiene de sus ministros.

Mariano E. Correa

DNI 10.809.024

Muestra ofensiva

Se ha perpetrado en el Centro Cultural Recoleta, lugar público y oficial, una ofensa a los sentimientos religiosos de gran parte de los habitantes de nuestra ciudad, bautizada en su origen de la Santísima Trinidad y puerto de Nuestra Señora del Buen Aire. Pero el agravio llegará sin duda también a muchos integrantes de otros credos y hasta a agnósticos respetuosos de los símbolos ajenos. No hace falta repasar la tradición nacional en la materia, y la porteña en particular, para dar cuenta de la consideración general que existe hacia todos los cultos e idearios; más allá de las grietas políticas incentivadas con fines inconfesables. Hoy cabe repudiar que bajo el pretexto de una presunta creatividad artística fundada en libertades mal entendidas, se quiera mancillar la imagen de la Virgen María. Por cierto no se pretende censurar a nadie, entre otros motivos, porque nadie podrá ofender a la Madre de Dios. Sí se lo hace en cambio con quienes nos sentimos sus hijos, y al no medir eso el artista y sus promotores es poner otro escollo para constituirnos de una buena vez en comunidad.

Carlos María Romero Sosa

DNI 10.202.650

Cableado en la ciudad

Las prestadoras de servicios informáticos y televisivos están atestando toda la ciudad con cables de un grosor y cantidad escandalosos. Además con cajas en el aire y en columnas pesadísimas, y nadie dice nada. Existe contaminación visual y peligro, y mientras tanto siguen sumando cables sin ningún control. ¿Quién controla ese dislate?

Mario de Ipola

Mario.deipola@yahoo.com.ar

Casa de Mar del Plata

Si alguien se pregunta por qué siguen vigentes los monólogos de Tato Bores o los sketches del programa La tuerca, como “la mordida”, “el trámite del arbolito” o “los jubilados”, les daré un ejemplo ocurrido con la Casa de Mar del Plata en Buenos Aires. A ellos les escribí porque a mi madre no le llegan en tiempo las boletas de las tasas por Servicios Urbanos de la cuenta 0145015/6. La respuesta fue que si tengo un amigo o vecino en Mar del Plata se acerquen a Salta 1812 de esa ciudad para hacer el reclamo in situ, que desde Buenos Aires nada podían hacer. ¿Cuál es la función de este tipo de delegaciones, si no resuelven los problemas de los ciudadanos?

Miguel Ángel Reguera

DNI 16.831.396

