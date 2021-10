Política de precios, Ficha limpia, persecución política

Matías Adhemar - LA NACION

Política de precios

Año 1953. El día comenzó con una gran redada policial. Centenares de almaceneros de barrio, a los que se culpaba por la inflación, fueron a la cárcel. Perón lanzaba una campaña contra el agio y la especulación. Aparecieron las “brigadas móviles”, un control “policial” de los afiliados, que los autorizaba a controlar precios y abastecimiento. El plan de precios máximos fracasó y se rompió la armonía social. Tal como ocurrió a lo largo de la historia en todos los países. En este siglo, el kirchnerismo nos impuso los precios acordados en 2007, los precios congelados de Guillermo Moreno en 2012 y los recientes precios cuidados. Resultado: de 2003 a la fecha padecimos aproximadamente un 12.000% de inflación, si tomamos en cuenta distintos índices de precios. Lo único que saben hacer bien es emitir y repartir discrecionalmente un dinero que pierde valor día a día. Plata falsa. Sufrimos a un gobierno incapaz que desprecia al que trabaja y al que proporciona trabajo, anulando la voluntad de progresar y creer en el país. Debemos terminar con esta mentira oficial de la “política de precios” con la promesa de cuidar al pueblo, cuando en verdad lo posterga y lo humilla.

Matías Aníbal Rossi

Ficha limpia

La “ficha limpia” es el “etiquetado frontal” de los políticos. Si el propósito es la transparencia, no se puede sostener una sin sostener la otra.

Eduardo Zemborain

Persecución política

El expresidente de la Nación Mauricio Macri ha sido convocado a declarar en la ciudad de Dolores en una causa sobre presunto espionaje a los familiares del ARA San Juan. Detrás de la fachada de una causa judicial no hay en ese proceso otra cosa que la más burda persecución política. El kirchnerismo se vale de todos los medios, aun del dolor de quienes perdieron a seres queridos, para profundizar su única estrategia de gobierno: endilgarle a Macri todos los problemas que sufre el país. ¿Qué interés podía tener Macri en espiar a los familiares del submarino? Es una idea tan inverosímil y carente de pruebas que el avance de la causa es el más claro ejemplo de lo que los kirchneristas llaman lawfare. Por otra parte, el propósito manifiesto de “forum shopping”, es decir, de elección del tribunal (que se opone a la garantía del juez natural), queda claro por la absoluta incompetencia de un tribunal de Dolores para entender en un delito que, supuestamente, se habría realizado en la ciudad de Buenos Aires. También es sugestiva la oportunidad, pocos días antes de las elecciones legislativas del 14 de noviembre. Los antecedentes del juez Martín Bava lo señalan como un instrumento ideal para esta patraña. En un juicio de lesa humanidad, estuvo en una sola audiencia en dos años. Para intentar salvar esa causal de nulidad, se falsificaron dos actas. Se formuló una denuncia penal y otra ante el Consejo de la Magistratura, cuyo presidente, Alberto Lugones, no le ha dado el debido curso. Están desesperados por los previsibles resultados del 14 de noviembre, pero siguen aferrados a sus instintos primarios: el autoritarismo, la persecución de sus adversarios y la corrupción.

Jorge R. Enríquez

Diputado nacional (Pro-Juntos por el Cambio)

Redes y democracia

Existen grandes cambios tecnológicos que se producen en el mundo en ciertos momentos de la historia, que permiten notables avances. La brújula facilitó que los barcos pudieran descubrir nuevas tierras, la imprenta permitió la divulgación de los libros. En la actualidad, la explosión de los celulares y las videocámaras comienza a provocar indefectiblemente un cambio en los gobiernos totalitarios. Pudimos observar en países como Cuba o Venezuela la violación de los derechos humanos en el mismo momento en que se estaban produciendo, a través de las redes sociales. Por eso también pudimos observar las violaciones de los derechos humanos durante la pandemia en las provincias de Formosa y Santiago del Estero. Hoy es imposible ocultar estas situaciones en gobiernos autoritarios, pero estoy convencido de que vienen cambios positivos y que los regímenes autoritarios tienen poca vida. Estamos viendo múltiples marchas de gente que quiere cambios, y estas acciones se multiplican y difunden masivamente. Y soy optimista acerca de que estos cambios vendrán mucho antes de lo que pensamos. Hoy la tecnología está a nuestro servicio y la debemos aprovechar.

Carlos Lorenzo

Veterinarios

Yo también soy el veterinario que terminó en el hospital en Morón golpeado por dos clientes. También al que le robaron. Al que le rompieron los vidrios. Al que escracharon. El que tuvo que cerrar. El que se bancó a los medios en la puerta fogoneando el escarnio público. Soy al que, en vez de doctor, le dicen asesino, comerciante, mataperros. Soy al que en vez de “feliz día”, el 6 de agosto, le desean “ojalá te quedes sin trabajo, te saquen la matrícula, ojalá nadie más te traiga animales”. Soy el veterinario que hacen ir a un domicilio a las 2 am y no le pagan. Soy al que le hacen abrir la veterinaria en Navidad, y no van. El que salió corriendo de una cita, de un cumpleaños, de otro trabajo, de una clase, porque vos tenías una urgencia de hacía tres días. Soy el veterinario al que le cargás tu irresponsabilidad de tener mil perros sin vacunas, 40 gatos hacinados. Soy el veterinario que paga municipio, Afip, alquiler, proveedores de farmacia, descartables, sueldos, imprenta, residuos patológicos, capacitaciones, instrumental, equipamiento en dólares, servicios. Y al que le preguntan “¿por ‘esto’ me vas a cobrar’?”. Soy el veterinario al que le cierran la puerta de un golpe, al que le abandonan un animal muerto o una caja con cachorros. El que escucha tus problemas, calma tus miedos y achica tu ignorancia y al que se le prohíbe tener vida privada, o una vida complicada. Soy el veterinario especialista al que todos quieren, pero nadie valora. Soy el veterinario que se atreve a vivir de su profesión.

Somos uno. Tocan a uno y tocan a todos. Dijo Dante: el círculo más quemante del infierno está reservado para aquellos que permanecen neutrales en épocas de crisis moral.

Paula B. Nicora

