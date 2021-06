Politizar la pandemia, candidatura de Vidal, la agenda de la gente

Politizar la pandemia

Anteayer encendí el televisor para enterarme de las novedades del día y no hice más que ver gente de todas las edades y de distintos lugares (supuestamente) aplicándose vacunas contra el Covid y expresando, a través de gestos y expresiones diversas, su agradecimiento y alegría por ese hecho. El final del spot publicitario exhibe al presidente Alberto Fernández mientras abraza a uno de esos “beneficiados” diciendo que a él, en pandemia, lo único que le interesa es la salud de los argentinos y las argentinas. Creo haber escuchado en repetidas oportunidades a funcionarios del Gobierno, entre ellos a la vicepresidenta, que es detestable politizar la pandemia.

El nivel de cinismo del Gobierno va en línea y es compatible con la calidad de su gestión.

Gustavo Oscar Colla

gustavo.colla@yahoo.com.ar

Candidatura de Vidal

Si la Argentina quiere ganar la Copa América deberá ganarle a Brasil en algún momento. Me pregunto si los principales dirigentes de Juntos por el Cambio pondrían a Messi en el equipo para lograr ese objetivo o lo dejarían en el banco. Ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires este año sería un gran paso para la oposición si pretende retomar el gobierno en 2023 y mantener a la Argentina en un ambiente democrático. JxC tiene a Messi en su equipo, pero según parece están pensando en competir con otras candidaturas. Sin desmerecer ningún nombre de los propuestos, María Eugenia Vidal no solamente es quien mejor mide en imagen positiva en ese territorio, sino que se le asigna un gran poder de alineamiento de las fuerzas bonaerenses. ¿Pero sufrió una derrota importante en las últimas elecciones y no quiere arriesgar su proyecto futuro? Esa posición es inadmisible en las actuales circunstancias. Señores de JxC, ¡no pierdan de vista el principal objetivo, presenten el equipo más competitivo donde se juega el campeonato! Vidal, preséntese a dar esta batalla y gane. Los ciudadanos lo necesitamos.

Roberto Negri

DNI 8.528.451

Darwin, perplejo

Confirmando su declaración de que este es un gobierno de científicos, el presidente Alberto Fernández, que además es profesor universitario y se dijo lector de novelas de Borges, últimamente expone en actos oficiales sus teorías sobre la evolución del ser humano. A su manifestación de que los brasileños descienden de la selva, ahora agregó que “tenemos nuestros pueblos originarios, descendientes que se convirtieron en afroamericanos”.

Creemos que estos descubrimientos, particularmente esa extraña mutación, dejarían perplejo a Darwin, quien nunca habría imaginado el alcance de sus teorías.

Roque A. Sanguinetti

roquesang@yahoo.com.ar

La agenda de la gente

Como simple ciudadano, quisiera llamar a la reflexión a la oposición ante lo que considero se trata de una coyuntura sin precedente, y que tiene ribetes apocalípticos: las próximas elecciones de medio término, en las que se determinarán las nuevas mayorías y minorías de las cámaras legislativas, que significarán una peligrosa alternativa entre el modelo republicano y la autocracia. Comprendo que la oposición es una confluencia de dirigentes de distinta extracción ideológica y partidaria, y que haya pujas internas por resolver las candidaturas. Pero no solo se deben capitalizar las autocríticas, sino, sobre todo, considerar las virtudes de los contendientes. El peronismo, en sus más variadas metamorfosis, con tal de conseguir el poder y ganar las elecciones no tuvo problemas en “taparse la nariz” y congregarse para mostrar un frente único (más allá de sus fracturas internas). ¿No creen que hay que escuchar el clamor popular o, como se suele decir en los medios, la “agenda de la gente” sin mirarse el propio ombligo? Dejen antinomias y caprichos y, por una vez, compórtense como estadistas al servicio de la sociedad cumpliendo su función de representantes del pueblo. Lo que todos necesitamos es que ustedes encarnen que “el árbol no tape al bosque”. Que sus urgencias no oculten lo imprescindible. Se necesitan cuatro políticas de Estado en una formulación sencilla que no hace falta acordar, pues son insoslayables: qué queremos para los próximos 30 años en educación, economía, justicia y seguridad. Cuatro propuestas con un mensaje claro y unido que la sociedad pueda entender acabadamente. Grandeza para escoger los candidatos (piensen qué necesidades tiene la gente). No halcones o palomas. Los más idóneos y con vocación de servicio (y eso significa resignar una candidatura por el bien mayor). Lo único que necesita ver la sociedad es un mensaje coherente y gente creíble que encarne ese mensaje.

“¡Guías ciegos, que cuelan el mosquito, y se tragan el camello!” (Mateo 23, 23-24) es una cita evangélica que debería significar un sacudón. Dejen de perder el tiempo en internas y detalles. Coherencia, por favor. La sociedad en su conjunto los está observando.

Ricardo Mansilla

DNI 12.044.255

El gran almirante

Hace décadas que me pregunto por qué será que el 22 de junio, aniversario de su natalicio, o el 3 de marzo, día de su fallecimiento, no existe un día feriado (laborable) en el almanaque para recordar al padre de la patria en el mar. Los hay para San Martín y Belgrano, que son indudables prohombres de nuestra patria y nuestra historia. Pero también los hay para Sarmiento y últimamente para Güemes. Sin desmerecer a ninguno de los próceres de nuestra nación, existe una gran injusticia con nuestro gran almirante.

Basta recordar lo dicho por el general San Martín en 1814, luego del combate de El Buceo, el 17 de mayo de ese año: “La victoria naval de Montevideo es lo más grande que hasta el presente ha realizado la revolución americana”.

Tal vez la respuesta esté en la falta de conciencia marítima del pueblo y los gobernantes argentinos. De aquella que ya hablaba el vicealmirante Storni en 1916...

Rafael Rey Álvarez

Capitán de navío VGM (RE)

DNI 11.889.369

