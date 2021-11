Prédica de Alfonsín, dólar a la luna, etiquetado electoral

Prédica de Alfonsín

La historia reciente de nuestro país cambió para siempre el domingo 30 de octubre de 1983. Las elecciones celebradas durante aquella jornada consagraron a Raúl Alfonsín como nuevo presidente, restaurando la democracia y poniendo fin a la dictadura militar. Se dejaba atrás una etapa signada por la violencia. Con sus vaivenes, se cumplen 38 años de los inicios de la democracia. Por aquella época, la democratización de la sociedad argentina ocupó el centro del debate público. Se promovían la crítica de la violencia política, la defensa del Estado de Derecho y el elogio de la ética. En sus palabras, Alfonsín dejó bien en claro qué debe entenderse por democracia. No la dictadura de las mayorías, sino un sistema caracterizado por el pluralismo, el reconocimiento del otro, la capacidad para aceptar las diversidades y discrepancias. La democracia es sinónimo de tolerancia, racionalidad, respeto mutuo y búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos. En el actual y conflictivo escenario institucional, político, económico y social, aquellas premisas adquieren significativa relevancia. La convivencia democrática ha sido reemplazada por la llamada grieta, que nos retrotrae a los años oscuros y de confrontaciones estériles.

Si la Argentina tiene algún futuro, es con un gobierno de unión nacional. Tal vez es hora de retomar la prédica de Alfonsín que interpelaba al gobierno y a la oposición a levantar banderas de solidaridad y de ayuda fraterna. No solo para honrar al presidente de la democracia recuperada, sino para hallar las respuestas que la sociedad espera, renovar la esperanza y construir un futuro mejor.

María Florentina San Martín

florentinasm@hotmail.com

Dólar a la Luna

Se ha viralizado un video que simula un lanzamiento del dólar a la Luna. El video compagina de manera perfecta un cóctel o una tormenta perfecta para destruir una moneda y, con ello, la economía de un país, en este caso la Argentina. La Argentina quebró hace 20 años y seguimos con la misma sobreestructura del Estado nacional y muchos provinciales; esperando un milagro o una medida gubernamental que haga la situación llevadera y en unos meses nos ponga en el camino del crecimiento. Nada más equivocado, esa es una expresión de deseo, no nuestra realidad. Pronto tendremos que sacar la cabeza de la arena y enfrentarnos a una realidad que nos supera y exigirá de nuestra sociedad sacrificios enormes. ¿Responsables? Los vemos todos los días cuando nos miramos al espejo, por tolerar la mediocridad como estándar, la dádiva, la demagogia y el facilismo, en lugar de promover y exigir la cultura del trabajo y la educación de excelencia. Esta vez, cuando nos demos contra la pared, dependerá de nosotros cambiar para siempre o pretender que las cosas se arreglen con una medida milagrosa, como pretendimos en estas últimas nueve décadas. Es hora de enfrentarse a nuestra triste e inaceptable realidad, dejar de ilusionarnos con soluciones simples y mágicas, y hacernos cargo.

Richard A. Christensen

DNI 93.742,993

¿Coincidencias?

El expresidente Macri fue citado nuevamente, con una notable celeridad, a la indagatoria pedida por el juez Bava, casualmente subrogante de Ramos Padilla y 14 días antes de una elección en la que el gobierno de Alberto Fernández-Cristina Kirchner tiene otra vez grandes posibilidades de perder. Esto me recordó dos hechos judiciales de gran similitud sucedidos en anteriores gobiernos kirchneristas. Año 2005: Enrique Olivera denunciado por Daniel Bravo por supuestas cuentas en el exterior, justo antes de las elecciones de octubre de ese año, en las que Lilita Carrió era la candidata favorita. ¿Cómo terminó? Bravo admitiendo que la denuncia era falsa y que lo utilizaron, pero el daño ya estaba hecho. El jefe de Gabinete en aquel entonces era el actual presidente de la Nación.

Año 2009: citaron a indagatoria a Francisco de Narváez 18 antes días de la elección, cuando estaba primero en las encuestas, por sobre Néstor Kirchner. Lo vinculaban con la causa de la efedrina. ¿Cómo terminó? Con la nulidad de la indagatoria. Además, el juez que lo había citado, Faggionatto Márquez, fue acusado luego por cuatro cargos y destituido por mal desempeño de sus funciones. Probablemente sean meras coincidencias, los ciudadanos no vamos a pensar en operaciones políticas...

María Alejandra Rodríguez

maria.marge.rod@gmail.com

Etiquetado electoral

Etiquetado frontal, sí; ficha limpia, no. Tenemos el mismo derecho de saber qué comemos que de saber a quién votamos. De esa forma conoceremos quién nos va a representar limpiamente, y sanamente alimentados, para ser justos.

Rodolfo C. Castello

DNI 4.705.820

“Los peronistas”

Cualquier peronista podría dirigirse a Cristina Kirchner en términos similares a los que emplea una cortesana de Calígula, en la versión de Albert Camus, para dirigirse a su emperador: “Cólmanos de tus dones, esparce sobre nosotros tu imparcial crueldad, tu odio objetivo; abre por encima de nuestros ojos tus manos plenas de flores y de muertos… Dadnos tus pasiones sin objetivo y tus dolores privados de razón (Calígula, p. 90, Ed. Gallimard). Una líder como la mencionada despierta en sus seguidores pasiones tristes –en el lenguaje de Spinoza– como el miedo y el interés personal, que paralizan los entusiasmos y apagan el sentido crítico; la consecuencia natural es la obsecuencia. Ellos tienen una inagotable sed de sometimiento y –como dice Freud– la ilusión de que el jefe los ama a todos con un amor justo, mientras el jefe mismo no necesita amar a nadie. Perón sembró la semilla del fanatismo al adoptar una actitud de superioridad moral que impide los acuerdos. En el diccionario peronista no existen las palabras ética y cultura, omisiones que explican, en gran medida, la decadencia argentina. Un exfuncionario peronista no podría decir, sin traicionar sus convicciones, como Sancho Panza: “Yo entré desnudo al gobierno y salgo desnudo” (Don Quijote, cap. LVII, 2a. parte). En nuestro país salen lujosamente ataviados, jubilosamente jubilados y luctuosamente recordados.

Rodolfo Nougués

DNI 4.100.353

