Pregunta, nuevo objetivo, la salida posible

Pregunta

La única pregunta que me surgió luego de leer la interminable carta de Cristina Fernández de Kirchner es: si a la vicepresidenta tanto le disgusta la política de su gobierno… ¿por qué no renuncia?

Friedbert W. Böhm

Nuevo objetivo

La desastrosa gestión de este gobierno, que ha sido la peor en décadas, fue duramente castigada en las urnas. Y esto parece irreversible. Pero el kirchnerismo reaccionó rápidamente para intentar dar vuelta las cosas, cambiando el objetivo de la elección de noviembre. Cristina y su séquito atacan a Alberto Fernández y lo declaran único responsable del desastre. Se transforman en opositores, pero de Fernández. El verdadero objetivo que persiguen es su renuncia. De esa forma, Cristina debería asumir la presidencia de inmediato, postulando su imagen como “salvadora de la patria”, que vendría a reparar todos los desastres que aquel generó. Pero para ello necesita del apoyo del pueblo. Así se transforma la elección de noviembre, ya no a favor o en contra de un gobierno fracasado (las PASO fueron suficientes), sino a favor o en contra de quien viene a “salvar la patria”, es decir, Cristina (el kirchnerismo). Ahora quieren “vender” la imagen de que, para resolver los problemas, es necesario votar al kirchnerismo, porque la oposición va a impedirle hacerlo.

Y si consiguen revertir un 15% de los votos opositores, ya podrían mantener las mayorías y el quorum en las cámaras, y podrían seguir con el control.

Ese parece ser el plan.

Pedro Bollo

La salida posible

Estamos frente a una insólita situación de ruptura institucional que, curiosamente, tiene una posible solución con un movimiento que desafíe la gravedad. La movida de una parte del partido gobernante de retirar del staff ejecutivo a los colaboradores afines a su líder deja desprovisto al Presidente de buena parte de su herramienta de gestión. Esto puede ser tomado como una nueva dificultad que condicionará la tarea de los dos años remanentes del mandato, o como una oportunidad única de dar un paso en un camino nuevo y disruptivo que recomponga la necesaria armonía y nos devuelva un futuro, al menos institucional. La movida sería aceptar todas las renuncias que se alimentan desde la facción más agresiva, y buscar, con mucha humildad y coraje, la ayuda de todo el espectro político, dando así un claro ejemplo de que creemos que esto lo arreglamos entre todos o tenemos que esperar una nueva versión del fracaso. Una especie de concertación forzada, en este caso por una poderosa facción disidente y oculta, pero que nos hace darnos cuenta de que el más profundo error ha sido tratar de gobernar a espaldas de otros pensamientos fuera del propio. Tendría la ventaja de involucrar desde ya a los futuros gobernantes, que podrían hacerse a sí mismos un mejor prólogo del libro que deberán escribir en los próximos años.

Creo que sería una forma de resolver con hidalguía y patriotismo una crisis que es de todos y responsabilidad de todos, y dejar establecida una modalidad de diálogo totalmente opuesta a la de generación de grietas que se suceden desde hace décadas.

Samuel Madrid Páez

Opción inadmisible

Interesante punto de vista el del lector Hilaire Chaneton, pero creo que merece una reflexión. Alberto Fernández evidentemente no es Perón, y además esto no se trata de mejorar o no la calidad de vida de la gente. La caída de los votos del Frente de Todos implica una opción muy fuerte de juicio y cárcel para la vicepresidenta si no renuevan gobierno y creo que eso es lo único que ella no está dispuesta a permitir. Todo lo demás es papel pintado.

Mario R. Pierucci

Insensibilidad

En la Argentina, 6 de cada 10 chicos no comen todos los días, 5 de cada 10 son pobres. Una gran mayoría de los que egresan de la secundaria saben leer, pero no interpretan lo que leen. La inflación va para el 60%. La inseguridad cada día y en todos lados se cobra víctimas civiles y uniformadas, ancianos y niños, culpables e inocentes. Pero una parte de la casta política está preocupada solamente hace ya casi una semana por cómo revertir las pasadas elecciones con sus vanidades, egos y luchas de poder. Más insensibles, incapaces y fracasados para gestionar un país no hay en el mundo ni hubo en la historia argentina.

Fernando Pietrobelli

¿Errores?

“Cometimos algunos errores”, dijeron el Presidente, miembros del Gobierno y del Partido Justicialista después de las PASO. Yo creo que no. Gestionaron como peronistas que son. Prohibieron trabajar, salir, exportar, vacunarse, encuentros familiares necesarios. Privilegiaron con vacunas a los suyos. Mintieron con las fiestas propias. Emitieron en lugar de bajar gastos. Priorizaron ideología sobre gestión. Reprimieron en lugar de convencer. Intentaron expropiar empresas. Falsificaron declaraciones y documentación.

En definitiva, lo mismo de siempre, pero sin “cajas” de las cuales sacar dinero. Las últimas cajas se las habían apropiado entre 2003 y 2015.

Jorge C. Solari

Caminar el país

Mientras los actores de la política tradicional buscaban ubicarse dentro de las listas y jurisdicciones para obtener posicionamientos favorables con vistas al 2023, hubo alguien con excelente imagen que bajó su natural candidatura y como nadie caminó todas las provincias argentinas. Si está naciendo una estadista, sea bienvenida señora Patricia Bullrich.

Jorge Arosa

Empedrado roto

La calle Altolaguirre, en el tramo que va desde Gándara hasta la Avenida de los Incas, en esta capital, desde hace mucho tiempo presenta un empedrado totalmente ondulado que provoca continuos saltos a los vehículos que por allí circulan.

Se hace imprescindible que se la cubra con una nueva capa asfáltica.

Juan José Gómez

