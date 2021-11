Preocupante, gestos de grandeza, propuesta

Preocupante

Señor Presidente, escuchar su discurso luego de las elecciones legislativas me deja en claro que nos quedan dos años durísimos. No propuso nada, como siempre. Fiel a su estilo, solo mira para atrás y busca culpables de todos sus fracasos. Es preocupante ver a un hombre que ocupa transitoriamente el cargo más importante del país y que aún no se haya dado cuenta.

Agustín H. Banchieri

DNI 24.155.007

Gestos de grandeza

El domingo pasado fue tiempo de fiscalizar, de poner el hombro por un mejor país, de compartir mesa con otros argentinos, mientras votaban otros conciudadanos. Si podemos compartir de manera civilizada con los que también ponen su tiempo y esfuerzo pero con otra idea política de país, me pregunto: ¿no pueden nuestros gobernantes y representantes hacer lo mismo? Necesitamos gestos de grandeza ya para sacar al país adelante, y este es el momento para hacerlo sin especulaciones políticas a las que nos tienen muy mal acostumbrados. Recuerden que somos los ciudadanos los que tenemos el poder para elegirlos, y que estamos cada vez más atentos a cómo pretenden hacerlo.

Miguel Martín y Herrera

DNI 14.525.621

Propuesta

Patético y extraño ver al Gobierno festejar semejante derrota. Si este es el cambio que proponen… que Dios nos ilumine.

Alberto F. Díaz

DNI 10.492.915

Evolución

Quiero felicitar la hidalguía del oficialismo gobernante, los sindicatos y las organizaciones sociales que se van a reunir en la Plaza de Mayo para festejar el amplio triunfo de la oposición. Se ve que están evolucionando hacia una convivencia más plural y democrática.

Sergio Ohanessian

DNI 10.129.066

Credibilidad

Qué pena que el presidente Alberto Fernández no le avisó a quien le escribió el discurso que tenía que hacerlo sobre el resultado de las elecciones y no sobre otra cosa. De todas maneras, ya nos tiene acostumbrados a los papelones. Parece que es el único que no se da cuenta de que los comete en forma ininterrumpida. Cuando una persona miente, se contradice y vuelve a mentir una y otra vez, ya no importa lo que diga, porque siempre será puesta en duda. Y Alberto Fernández lamentablemente no se da cuenta de algo tan obvio. Terminó diciendo que “cree” en la Argentina, y tampoco se dio cuenta de que mientras hablaba al país, el país le estaba diciendo que la mayoría de los argentinos no cree en él.

Sergio Etchepare

DNI 14.568.993

Responsabilidad

Asombroso el mensaje de Alberto del domingo por la noche. Parecía un candidato a presidente en campaña. Olvidó que hace 2 años que es presidente, con la responsabilidad de concretar esos hermosos proyectos y propuestas con las que intentó conmovernos.

Alberto, despertá, ya sos presidente.

Ana Astigueta

DNI 12.431.271

Inteligencia y política

Leyendo un artículo muy interesante de la nacion Revista del domingo, descubrí a Howard Gardner, nacido en los EE.UU., que investigó que existen varios tipos de inteligencia, algunas orientadas a la lógica matemática, otras a lo musical, a la lingüística, y muchas más. Lo interesante es que todas están ligadas a la ética y la moral, condición para considerar la inteligencia. Ninguna solución a un problema aportada por una persona en apariencia muy inteligente dará resultado exitoso si la persona y dicha solución no abrazan principios éticos y morales. Esto me hace entender por qué los destinos de la Argentina son siempre fallidos. ¿Será que muchos de quienes encarnan el poder no son ni éticos ni morales, por ende no son lo suficientemente inteligentes como para solucionar los grandes problemas que nos invaden?

Marcos A. Evans

DNI 14.062.331

Patrón de estancia

En el excelente artículo publicado por Pablo Mendelevich en vuestra edición del 13/11/21, el autor, seguramente sin ninguna mala intención, utiliza peyorativamente el término “patrón de estancia”. Desde mi experiencia de 50 años de proveedor de insumos agropecuarios, puedo afirmar que nada hay más lejos de lo que se caracteriza vulgarmente como un patrón de estancia con lo que realmente es. Mi trabajo me ha permitido conocer a cientos de ellos, desde aquella patrona que le legara a su ingeniero agrónomo un campo de 400 hectáreas hasta aquel que construyó un “lechoducto” de miles de metros para sacar su producción lechera en medio de la inundación. Desde aquel que me dijo que el campo lo había recibido de su padre y se lo debía a su hijo hasta aquel que olvidó su cuaderno de trabajo en mi agronomía, donde, en medio de la pandemia y a los 80 años, anotaba a qué potrero y a qué alfalfa pasar los novillos. Desde aquel o aquellos que han construido de su pecunio y en sus terrenos escuelas públicas hasta aquel o aquellos que anualmente organizan remates de rezagos para fines benéficos. Y así podría escribir cientos de anécdotas centradas en el amor a la tierra, al trabajo, y la vocación de servicio de los patrones de estancias.

Gastón Clément

DNI 10.965.863

Dársenas

¿Qué motiva a Tránsito de CABA permitir que en las dársenas de carga y descarga (15 minutos) y ascenso y descenso (2 minutos) en las avenidas con metrobús gente irrespetuosa las tome como playa de estacionamiento dejando automóviles durante horas, incluso el día entero? Y se ven muchísimos autos con obleas de “discapacidad”, que tampoco pueden. Esto provoca que se vea impedido de usarlas aquel que realmente lo necesita en ese lapso, y que los proveedores estacionen en doble fila, dejando una sola mano y causen embotellamientos y bocinazos. Los chicos con carteles de tránsito en sus espaldas que pasean por las avenidas hacen oídos sordos.

Hugo Gondar

DNI 7.785.783

En la Red Facebook

Tras la derrota, el Presidente buscó relanzar su gobierno con una convocatoria a la oposición

“¿Ahora convoca a la oposición? Jajaja”- Susana Rodríguez

“Increíble el mensaje... ¡le echó la culpa a Macri por su derrota!”- Ana Inés Crousse

“Espero que la oposición esté a la altura de las circunstancias...”- Néstor Waldo Robledo