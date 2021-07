Presupuesto, batalla del Covid y Mercosur

Presupuesto

Cuando se le pregunta al ministro de Economía por el plan económico, responde que el “plan es el presupuesto nacional”, aspecto que resulta novedoso y digno de atención, máxime cuando el ministro es egresado de la Universidad de Columbia y discípulo de un premio Nobel en Economía. Quienes han tenido la posibilidad de analizar el mencionado documento nos informan que la previsión de gastos vinculados al impacto de la pandemia de Covid-19 es cero. O sea que el plan de gobierno para enfrentar esta etapa de la pandemia se “irá viendo”. Mientras tanto, debemos quedarnos en casa, lavarnos las manos y abrir las ventanas. Ahora nos enteramos de que un congresista demócrata de EE.UU. le pidió a la administración de Joe Biden que “libere” dosis de AstraZeneca a “países que ahora pasan por oleadas masivas y mortales en la propagación del Covid-19”, entre los cuales incluyó a la Argentina y la India. La falta de previsión ha sido de extrema gravedad. No solo de la coalición gobernante, sino también de la oposición, dado que el presupuesto fue aprobado por el Poder Legislativo. Estoy seguro de que tanto unos como otros saldrán a rebatir esta realidad. Nunca les faltan argumentos para esconder su incapacidad. Mientras tanto, nosotros dependemos de la misericordia de países que ante nuestra dolorosa situación nos entregan mínimas cantidades de vacunas, en decenas de vuelos que pagamos todos. Pero, eso sí, cumplimos con el presupuesto.

Norberto González

DNI 7.728.261

El camino

Ayer, a las 8, luego de quedarme a dormir en la casa de mi padre –de 89 años–, quien hasta antes de la pandemia iba a trabajar todos los días, recorriendo Tribunales, yendo a audiencias, etc., me encontré camino al trabajo, en el Obelisco, con un grupo de 150 jóvenes –de entre 20 y 30 años– con carteles, megáfono, parlantes, muy bien organizados, y con un grupo de periodistas apostados tomando notas, quienes pedían por “la patria socialista”. Mientras me dirigía a la oficina, me preguntaba si esos jóvenes no podrían estar estudiando, trabajando, en lugar de asistir a marchas organizadas. Pensando en mi padre, y todo lo que hizo por nosotros, elijo, como millones de compatriotas, el camino del esfuerzo, para intentar sacar adelante a mi querida Argentina.

Miguel Martín y Herrera

DNI 14.525.621

Batalla del Covid

El general sabía de la peligrosidad del enemigo (Covid), pero no conocía en detalle sus posiciones (testeos). Al darse cuenta de que no disponía ni de la cantidad de tropas ni de las armas suficientes para presentar batalla (UTI, vacunas), ordenó la retirada. A pesar de tener que transitar por un campo arrasado (cuarentena), el enemigo se las ingenió para proseguir con su persecución, que parecía no tener fin (meses). Sin embargo, sus embates poco a poco parecían perder fuerza, lo cual hizo que el general se confiara (funeral de Maradona) y se entretuviera discutiendo con su estado mayor en lugar de gestionar el armamento indispensable (vacunas) y localizar a su adversario (testeos). Ahora lo sorprende sin armas ni inteligencia una demoledora segunda ola de ataque. Agotadas las municiones, desmoralizada la tropa, con armas escasas, no queda otro remedio que volver a huir, de seguir arrasando la tierra que nos debería estar dando de comer (economía).

Miguel Eduardo Gutiérrez Trápani

migutra@gmail.com

“Se murió Rolando”

Fue una mañana de otoño. El timbre de mi teléfono sonó fuerte, escuché una voz entre sollozos que gritó “se murió Rolando, se murió de Covid”. Él no era ni un ministro ni un personaje de gran influencia de nuestro país: era un simple masajista, un representante de los miles de trabajadores que en el pasado hicieron grande a nuestra patria. Rolando jamás solicitó una ayuda del Estado. “Me encanta trabajar, el trabajo me dignifica”, decía. Nacido en un pueblito de Jujuy, había venido a Buenos Aires en busca de un futuro mejor. Fue un trabajador incansable, de esos que sumados y en silencio impulsan a un país. Debería haber estado vacunado, pero alguien llamado “vip” se dio la vacuna que no llegó para él. Me pregunto quién le habrá robado el futuro a Rolando.

Clara Díaz Bobillo

DNI 11.836.261

Mercosur

Al Mercosur no hay que mirarlo como un todo estático, sino como un proceso que va desde acuerdos de libre comercio hasta la integración total. Por eso no se debe volver atrás en su proceso de integración económica. Lo que se puede hacer es bajar el arancel externo común guardando las excepciones que se deban, pero mantener el frente único para que no se generen desvíos en el comercio que hacen mucho daño y ponen en peligro el proceso.

Marcos A. Evans

DNI 14.062.331

Alquileres

Las propuestas de un lado no conforman a la otra parte. Y viceversa. Y el Estado tampoco aporta soluciones con sus DNU. No existen soluciones ideales y rápidas para el problema. La experiencia durante las últimas décadas fue el diálogo directo, la menos mala de las soluciones. La pregunta surge instantánea. Si la renta es baja, cada vez más exigua, ¿por qué habría mayor oferta de alquileres? La respuesta: porque hay mucha gente que prefiere tener un inmueble como destino de sus ahorros. Tan simple como eso. Ni las altas tasas de intereses, ni dólares, ni acciones, ni bitcoins, etc. Quieren tener ladrillos. Y alquilarlos. Aunque la renta sea muy baja, pero acordando el ajuste entre las partes. Y conversando cada dos años para renovar el contrato. Esa es la gente que observamos, y se está alejando. ¿No lo perciben? Entonces baja la oferta de unidades en alquiler. Y suben los precios. Pidamos a las autoridades que piensen propuestas para que no se vayan.

Felipe Obschatko

Felipe.obs2019@gmail.com

