Prioridades, cursos en la cárcel, el último velo

Prioridades

Analizando algunos párrafos del texto enviado por Cecilia Nicolini al Fondo Ruso de Inversión Directa, hay uno que demuestra el concepto más preocupante: el que deja en claro la poca importancia que le asigna el Gobierno a la salud de la población, priorizando otros aspectos, que sacan a la luz las oscuras relaciones sobre el proyecto. Textualmente dice: " Nosotros respondimos siempre haciendo todo lo posible para que Sputnik V sea el mayor éxito, ¡pero ustedes nos están dejando con muy pocas opciones para continuar peleando por ustedes y por este proyecto! Y como también mencioné una vez, estamos soportando persecuciones legales como funcionarios públicos debido a estas demoras, poniendo en riesgo nuestro gobierno”.

Omar Achear

DNI 8.442.961

Cursos en la cárcel

¿Hasta cuándo vamos a dejar que nos tomen el pelo? Imaginaba que las reducciones de penas a quienes se esfuerzan por una salida laboral al dejar un penal tendrían algún tipo de condicionamiento.

Pero ver los casos de Boudou o de Schiavi me enfurece. Sabemos que estas personas no van a trabajar de electricistas u organizando eventos. Nuestra legislación hace agua por muchos lados y merece una revisión. Espero que en todo ambiente posible la gente de a pie les haga saber a estos oportunistas que no nos tragamos el sapo.

Ignacio de Uribelarrea

DNI 13.232.448

El último velo

En la célebre danza los velos eran siete. A medida que la bailarina se los iba quitando se descubrían distintas partes de su cuerpo, el que cuando caía el séptimo quedaba sin nada por ocultar.

La carta de reclamo y queja de la funcionaria Nicolini a Rusia terminó con la mendaz fantasía de que nuestro país había hecho las cosas bien en pandemia. Se hicieron muy mal y sus resultados y fracasos están a la vista. La ineptitud, el ideologismo y la búsqueda del negocio causaron muchas muertes evitables. Por cierto que de los más de 100.000 fallecidos no todos son responsabilidad del Gobierno. Basta que solamente una persona hubiera podido salvarse para que su condena a muerte sea inexcusable, y esa sí es responsabilidad de quienes no supieron, pudieron o quisieron hacer las cosas como es debido.

Juan Antonio Portesi

DNI 4.914.405

Agonía de las pymes

Fui gerente de primera línea, durante 30 años, en una multinacional. Solo pagaba Ganancias y Bienes Personales, y hace 16 años decidí armar mi propia pyme. Quiero contar mi situación, como la de tantos que no salimos a cortar calles: estoy haciendo hasta lo imposible, incluso poniendo ahorros personales de toda mi vida, para no cerrar. Y aquí estamos, en una situación casi terminal. ¿Cuáles son los errores que cometimos? Hablé con mucha gente, y la conclusión es que en nuestro país las pymes tienen una carga tributaria imposible de sobrellevar. Nuestra empresa, dedicada a la consultoría de gestión documental y tecnología informática, paga los siguientes impuestos: IVA, II.BB., Convenio Multilateral con altos saldos a favor en algunas jurisdicciones que no recuperaremos ni podemos pasar a otras jurisdicciones, Ganancias, cargas sociales Faecys, SEC, Inacap, Osecac, Covid, ganancia mínima presunta, impuesto al débito y crédito bancario, autónomo mío, sueldos con paritarias abiertas permanentemente, empleados que no vuelven a trabajar porque están asistidos por leyes que no protegen ni al empleado ni a la fuente de trabajo. Las pymes estamos en agonía. Casi 50.000 empresas cerradas en este año y medio, y sus 300.000 puestos de trabajo. Es importantísimo llevar adelante la urgente tarea de organizarnos entre pares. Hacernos oír. No podemos seguir soportando esto, y no significa insensibilidad. Estas líneas son un llamado al armado de redes, más allá de lo político. Tengo 64 años y creo que se debe terminar con esta injusticia e inequidad.

Pablo Cherny

DNI 12.692.440

Bazar de derechos

Si hubiera que definir la acción política, a la luz de este gobierno no quedarían dudas de que es otra profesión o negocio dentro del mercado: conseguir clientes para llegar al poder a través de variadas ofertas. Como cualquier tienda, la misión es atraer a los clientes que hacen cola en la vereda, con la oferta de la semana. Como el “dos por uno” o la creación de la “X” en el documento. ¡Cuánta felicidad para los seguidores de la marca K! Tener la opción de ser alguien más. La evolución humana no tiene límites, ¿qué otra cosa se puede pedir? Lenguaje inclusivo más sexo sin fronteras. Lo demás son cuestiones menores, economía, trabajo, alimentos, seguridad, transporte. Vender humo es más redituable para mantener las persianas del local levantadas. La oposición, bien gracias. Que se sigan armando las listas con los vendedores del relato, con buena presencia y dicción. Mientras tanto muchos seguirán esperando la segunda dosis de la Sputnik pasados los 90 días.

Claudio Jorge Blanco

DNI 12.532.853

Aerolíneas Argentinas

Vivo en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Diversos motivos (trabajo, salud, hijos) me obligan a tener que usar los vuelos de Aerolíneas Argentinas. Única linea aérea que vuela a esta ciudad, con los precios más caros de la Argentina. Sí, así como lo leen, los más caros, aun más que a Río Gallegos o Ushuaia, aunque ambas están más de 1000 km más lejos de Buenos Aires. Esto no es todo, de tener 4-5 frecuencias diarias tenemos 1 y 3 veces por semana, con la salvedad de los sábados, salimos y llegamos a Ezeiza. A esto hay que agregar el costo de taxi o transporte hasta CABA y que no hay ningún servicio a bordo, ni siquiera una botella de agua, por la pandemia. No hay oficina abierta, solo un número de WhatsApp, que nunca atienden. ¿Por qué sufrimos semejante maltrato? ¿Esta es la linea aérea de bandera que queremos? Definitivamente, no.

Señor Ceriani, deje de subsidiar destinos turísticos o financiar en 12 cuotas y deje de castigarnos de esta manera a los que vivimos en estos lejanos lugares. El personal de a bordo (4) ni siquiera es capaz de ayudar a personas con dificultades a acomodarse en el avión o servir una botella de agua. Si no lo puede resolver, renuncie y deje que vengan otras aerolíneas, que tampoco servirán de mucho, pero serán amables y muchísimo más económicas.

Graciela Hernández

DNI 11.607.917

Centralismo funcional

Complementando el artículo de opinión del historiador Luis Alberto Romero, me gustaría agregar que la Venezuela de hoy se ha copiado de la Argentina. El modelo subyacente provincial argentino ha sido y es el de solamente generar las condiciones para que una casta feudal se perpetúe en el poder, y todo aquello que no le permita lograr la centralidad debe emigrar hacia otra provincia y allí ilusionarse con buscar desarrollarse. En las provincias solo deben quedar los atrapados en el sistema, los que no tienen más alternativa que votar a los mismos de siempre para no perder lo poco que tienen. Nos horrorizamos leyendo sobre los migrantes venezolanos y de África, pero una vez más la Argentina fue pionera. Pero el éxodo interno silencioso de los que pueden molestar no es considerado. Esperemos que en algún momento se haga consciente, como lo ha sido por ejemplo el acoso psicológico, que hasta hace menos de veinte años no se lo consideraba. El centralismo con el Estado paternalista, como menciona el artículo, es funcional a la casta gobernante de las provincias. Por eso no hay un interés real para el cambio.

Francisco Maschwitz

fmaschw@gmail.com

Adultos sin movilidad

Mi padre, Arnaldo Varas, de 75 años, sufre un problema neurológico (enfermedad de Parkinson), vive en San Juan, en un segundo piso, adonde solo se accede por escaleras, y todavía (después de eternos reclamos) no recibe ni siquiera su primera dosis de vacuna contra el Covid-19. Mi reflexión como socióloga y docente de ciencias políticas es: ¿cómo se implementan las políticas públicas de salud hacia los adultos mayores que no pueden movilizarse?

María Agustina Varas Mestre

DNI 27.043.058

Matafuegos

Muy interesante la carta del lector Alberto Marcone “Uso de matafuegos”. En mi edificio, planteé la posibilidad de que los bomberos pudieran darnos un curso, dado que nadie sabe usar los matafuegos, ni siquiera el encargado. Llamé al teléfono de los bomberos y me dijeron que era imposible. Trabajé en Aerolíneas Argentinas y los cursos para el uso de matafuegos y cómo apagar un incendio eran obligatorios.

El señor Marcone escribe que apagaron el incendio con agua y me gustaría aclarar que si el fuego fue producido por cuestiones eléctricas, jamás se debe usar agua, solo los matafuegos de espuma.

Deberían considerar seriamente la propuesta del lector.

Susana Inés Seligmann

DNI 5.888.754

