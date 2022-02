Prioridades, plebiscito, controles de cambios

Prioridades

Al analizar r谩pidamente el tema de la drogadicci贸n, surgen innumerables cuestiones para considerar a la hora de pensar soluciones o paliativos a este flagelo. Sin dudas que los recursos econ贸micos que el Estado destina deben ser ingentes, pero insuficientes. Cabe entonces, como sucede en todos los 贸rdenes de la vida, asignar prioridades a la hora de distribuir los fondos del presupuesto nacional.

Entonces pregunto鈥 驴en qu茅 cabeza cabe mantener una empresa eternamente deficitaria que nos cuesta unos 700 millones de d贸lares al a帽o y no destinar esos recursos a resolver, paliar o mejorar las cuestiones vinculadas a la drogadicci贸n y los problemas que genera en la sociedad? Todos sabemos de qu茅 empresa se trata. Es aquella que solo disfruta un 5% de la sociedad, muchos de ellos funcionarios de gobierno que viajan con pasajes sin cargo, o familiares de sus empleados. 驴Se podr铆a privatizar la lucha contra la droga? 驴Se podr铆a abandonar la lucha contra la drogadicci贸n? Imposible. 驴Se podr铆a privatizar o eventualmente cerrar Aerol铆neas Argentinas? S铆. Entonces la decisi贸n no es dif铆cil. Solo debe tomarse. Saber asignar prioridades es un atributo b谩sico de cualquier administrador de recursos. Sean p煤blicos o privados.

Fernando Chain

DNI 13.887.349

Plebiscito

El Gobierno, por medio de su ministro Guzm谩n, ha llegado recientemente a un preacuerdo con el FMI, tras una larga negociaci贸n, por la importante deuda contra铆da en 2018 por el gobierno anterior, impagable en funci贸n de los plazos acordados. No soy experto en finanzas, pero mi experiencia y el sentido com煤n me dicen que los t茅rminos convenidos son muy razonables, en funci贸n de la larga reprogramaci贸n de las fechas de pago, como tambi茅n de los tiempos acordados para una progresiva y sustentable disminuci贸n del d茅ficit fiscal. Habr谩 adem谩s que ponderar en la negociaci贸n nuestra condici贸n de incumplidores cr贸nicos, que nos convierte en poco confiables. Tambi茅n el hecho de que nuestra gravitaci贸n en la pol铆tica internacional, en este mundo de intereses, est谩 acorde con nuestra paup茅rrima participaci贸n en el comercio mundial, inferior al 1%. En este contexto, los ciudadanos de a pie vemos con mucho temor la falta de unidad de criterio tanto dentro de las filas del Gobierno como de la oposici贸n, que har铆a posible llegar a un nuevo default con consecuencias pol铆ticas, econ贸micas y sociales devastadoras. Por eso, de persistir esas dudas en los pol铆ticos una vez que sean convocados al Congreso, ocupados en especulaciones mezquinas con vistas a 2023, creo oportuno que se llame a los ciudadanos a opinar en un plebiscito.

Es de esperar que en los pol铆ticos primen antes la cordura y la responsabilidad.

Arq. Fernando Aftali贸n

aftali贸n.fernando@mail.com

Controles de cambios

鈥淥jal谩 que la Argentina pronto exporte 100.000 millones de d贸lares y no sean necesarios los controles de cambios鈥, afirm贸 el presidente del Banco Central. Notable opini贸n, porque son precisamente los controles de cambios los que impiden que la Argentina exporte 100.000 millones de d贸lares. Es opini贸n generalizada entre los economistas del peronismo y otras izquierdas que la Argentina sufre lo que llaman 鈥渞estricci贸n externa鈥 o una end茅mica escasez de divisas, maldici贸n que nos habr铆a ca铆do de Marte y por la cual no tenemos responsabilidad. La maldici贸n no lleg贸 de Marte, sino de las dirigencias pol铆ticas que desde alg煤n momento de la d茅cada de 1930 les imponen a los exportadores la obligaci贸n de vender sus divisas por pesos y hacerlo a precios inferiores a los de mercado, con el doble objetivo de allegar recursos al fisco y subsidiar el consumo urbano de alimentos exportables. Ahora bien, como muchos de nuestros pol铆ticos no entienden nada y a otros les da verg眉enza reconocer la verdad, a todos les es m谩s c贸modo llenarse la boca con lo de la 鈥渞estricci贸n externa鈥 y as铆 justificar los controles de cambios.

Mart铆n Lagos

DNI 4.516.711

Incomunicados

Fue detenido Joaqu铆n Aquino, alias El Paisa, de 33 a帽os, por vender droga adulterada. Liberado bajo palabra como miles de presos por la pandemia, el l铆der narco del partido de San Mart铆n provoc贸 la muerte de 20 personas en las 煤ltimas horas. Por otra parte, en el pabell贸n de 鈥渓esa humanidad鈥 de la c谩rcel de Ezeiza, donde son todos mayores de 70, muchos sin condena, a ninguno lo 鈥渂eneficiaron鈥 con la 鈥渓ibertad bajo palabra鈥 como a todos los delincuentes durante la pandemia. Es muy 鈥渘ormal鈥 que en el pabell贸n de 鈥渓esa鈥 los dejen incomunicados, sin tel茅fono durante semanas. Los ancianos presos all铆 no cuentan con celulares, como el resto de los presos que suben fotos y videos en redes sociales; ellos solo cuentan con el tel茅fono p煤blico del pabell贸n, el cual es habitual que no funcione. La venganza setentista los mantiene presos e incomunicados con sus seres queridos.

Mar铆a Guadalupe Jones

guadaj@hotmail.com

Ana Mar铆a Luro

D铆as atr谩s falleci贸 Ana Mar铆a Luro, pionera en la Argentina de la protecci贸n del consumidor. En 1980, junto a un grupo de personas y de organizaciones sin fines de lucro, fund贸 Adelco, la m谩s antigua asociaci贸n de consumidores del pa铆s, en un momento en que hablar de derechos de los consumidores era algo inexistente. Con gran esfuerzo y s贸lidas convicciones, construy贸 no solo la propia asociaci贸n que hab铆a fundado, sino que sent贸 las bases de un tema que con el correr de los a帽os adquiri贸 tal importancia y relevancia que lo llevaron hasta la letra de la Constituci贸n nacional. Cre贸 tambi茅n una revista, El Ojo del Consumidor, que durante d茅cadas comunic贸 a las personas consumidoras informaci贸n imparcial sobre bienes y servicios a trav茅s de ensayos comparativos de productos, adem谩s de preocuparse por la educaci贸n del consumidor, y c贸mo incluir estos temas en la escuela. Su ejemplo y su trabajo se esparcieron por todo el pa铆s 鈥揂delco tuvo con los a帽os numerosas filiales en el interior del pa铆s鈥 y tambi茅n fuera de la Argentina, principalmente en Am茅rica Latina. La solidez de su empe帽o se vio reflejada en el impulso de la ley de defensa del consumidor, de la de tribunales de menor cuant铆a para casos de consumo y de las regulaciones de los servicios p煤blicos que protegieran los derechos y los intereses de los m谩s vulnerables. Ese empe帽o y ese trabajo por conseguir un pa铆s mejor son el mejor legado que dej贸 a todos quienes gracias a su ejemplo nos dedicamos a continuar su tarea.

Antonino Serra Cambaceres

antoserra@gmail.com

En la Red Facebook

Mart铆n Guzm谩n: 鈥淣adie en nuestra fuerza pol铆tica puede estar alegre con tener al FMI en la Argentina鈥

鈥淒ejen de hacer crecer el d茅ficit y no van a tener que pedir al FMI ni a nadie鈥- Omar Juan Mart铆nez

鈥淣o gasten la plata en tonter铆as y seguro que va alcanzar鈥- Mar铆a Imelda Pons