Privadas, parques nacionales, la convulsión de 2001

Privadas

En la Argentina, las empresas privadas est谩n privadas... de libertad.

H茅ctor Ferazza

DNI 93.466.311

Parques nacionales

Desde hace muchos a帽os la afluencia de turistas a los parques nacionales del sur se incrementa notablemente. Era de esperar que de no tomar medidas de ordenamiento la situaci贸n llegara, como est谩 ocurriendo en muchos lados, al colapso. Es hora de que las autoridades tomen cartas en el asunto otorgando turnos y generando cupos acordes con la capacidad de casa sitio, considerando el impacto ambiental. Estoy seguro de que Parques Nacionales cuenta con gente id贸nea para organizarlo y gestionarlo. Esperemos que tambi茅n tenga la voluntad pol铆tica de hacerlo.

Javier Zubizarreta

DNI 10.136.990

La convulsi贸n de 2001

El 10 de enero la nacion public贸 el editorial 鈥淢谩s de 20 a帽os sin verdad ni justicia鈥. Es imprescindible precisar la informaci贸n sobre los responsables de la represi贸n del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuyo tr谩gico saldo fue la muerte de 36 personas. M谩s all谩 del derrotero que sufri贸 esta causa judicial, el 13 de diciembre de 2021 la C谩mara Federal de Casaci贸n Penal confirm贸 la condena del exsecretario de Seguridad Enrique Mathov, el exjefe de la Polic铆a Federal Rub茅n Santos y otros. Dos d茅cadas demor贸 en llegar la justicia. El pronunciamiento emitido fue definitivo (el 煤nico recurso que podr铆a caber ahora ser铆a de car谩cter excepcional), con respeto a las garant铆as de los imputados, y constituy贸 un acto de sujeci贸n a derecho ante hechos atestiguados por el conjunto de la poblaci贸n argentina. Quien desee defender a Mathov y Santos dir谩 que la responsabilidad de lo sucedido ha sido de otros funcionarios ejecutivos, de una jueza o de jurisdicciones provinciales, desconociendo que se responsabiliz贸 al orden federal de una represi贸n que se dio, precisamente, en funci贸n de un estado de sitio decretado en todo el territorio nacional por quien no puede ser ya juzgado, por haber fallecido.

Es sugerente que el editorial recoja exclusivamente los argumentos de las defensas de Mathov y Santos y ninguno de la fiscal铆a o la querella encabezada por las v铆ctimas. La Sala I de la C谩mara ya calific贸 buena parte de los argumentos defensistas como una 鈥(...) mera disconformidad con el monto de las penas impuestas y [que] se fundan en una parcializaci贸n indebida de las circunstancias (...)鈥.

La intenci贸n del diario, sin intento de disimulo, apunta a lograr un temperamento discriminante de los condenados en una instancia extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Argentina. Para ser coherentes con el derecho a la informaci贸n deber铆an 鈥揷uando menos鈥 poner de manifiesto que existen otros argumentos considerados judicialmente m谩s contundentes, y que se escribe desde la intenci贸n de ejercer la defensa no institucional 鈥損ero con vocaci贸n de impacto en las instituciones鈥 de quienes fueron ya condenados por la Justicia.

Gabriela Carpineti

Abogada, directora nacional de Promoci贸n y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia

DNI 31.652.528

N. de la R.: Nuestra lectora sabr谩 disculpar que no hayamos publicado el texto completo de su carta por lo excesivo de la extensi贸n. Pero queda en claro su posici贸n de absoluta disidencia, tanto por valoraciones t茅cnicas como de concepto, con el editorial al que hace referencia. No ha debido llamarle la atenci贸n nuestra preocupaci贸n por el proceso que siguen afrontando despu茅s de veinte a帽os el exsecretario de Seguridad de la Naci贸n Enrique Mathov y el exjefe de la Polic铆a Federal Rub茅n Santos. Ni tampoco que nuestro comentario editorial haya recogido no pocas de las observaciones hechas en el terreno judicial por la defensa de ambos ciudadanos. Coincidimos al pie de la letra con ellas. De modo que nos ratificamos en la posici贸n sostenida en esta p谩gina en la edici贸n del 10 de enero. Nos permitimos, s铆, rechazar por improcedente la calificaci贸n de 鈥渋rresponsables鈥 que pretende endilgar a la nacion por haber manifestado su pensamiento. Lo hacemos sin negar la l贸gica de la presentaci贸n de nuestra lectora: adem谩s de ocupar la titularidad del cargo p煤blico que invoca, milita en el Frente Patria Grande, que orienta el doctor Juan Grabois.

Cuadril谩tero

Se cumplen 200 a帽os del Tratado del Cuadril谩tero, firmado el 25 de enero de 1822 en la ciudad de Santa Fe, por las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Entre R铆os y Corrientes. En este bicentenario, y en medio de tanta desuni贸n, discordia y enemistad pol铆tica que, incluso, contamina las relaciones sociales y familiares, bueno es recordar el tratado de las cuatro provincias y valorarlo como un paso fundamental en el progreso institucional de la Argentina, que se llev贸 a cabo transitando un camino que no fue ni breve ni sencillo. En un contexto dif铆cil de nuestro proceso hist贸rico, el Cuadril谩tero (que aun con las limitaciones que se le pueden adjudicar 鈥損or ejemplo, su parcialidad geogr谩fica鈥 es uno de los pactos preexistentes aludidos gen茅ricamente por el Pre谩mbulo constitucional) contribuy贸 a la uni贸n y a la paz, as铆 como a la conformaci贸n del Estado argentino y la sanci贸n de la Constituci贸n nacional. Ello fue posible sobre la base de la concordia y de grandes acuerdos nacionales dirigidos a un proyecto de pa铆s democr谩tico, republicano y federal. El Cuadril谩tero es muestra cabal de que cuando se lograron consensos superadores de diferencias la Argentina fue para adelante, no retrocedi贸.

Los pa铆ses que no conocen su historia no crecen ni tienen futuro.

Manuel R. Trueba

DNI 18.210.138

Robo en Ezeiza

El s谩bado pasado mi hijo vol贸 a Espa帽a, y comprob茅 que en Ezeiza nada cambi贸, la mafia sigue instalada a pesar de los grandes carteles de Aeropuertos Argentina 2000. Hace ya muchos a帽os, en un operativo de la Polic铆a Aeroportuaria hab铆an desactivado un esc谩ner no habilitado en el sector de manejo interno de equipajes, evidentemente lo volvieron a colocar, ya que eligieron la valija de mi hijo, que ten铆a adentro una notebook y un celular que yo le hab铆a regalado, para romper el candado y sustraer lo que hab铆a adentro. Causa indignaci贸n ver que nada cambia, mientras unos se ven perjudicados hay delincuentes que se enriquecen con lo ajeno, con la complicidad de otros muchos inoperantes y responsables. Perd贸n, irresponsables.

Hern谩n Belgrano

DNI 14.524.021

En la Red Facebook

Agreden a dos turistas en Villa Mascardi

驴Y el derecho de circular libremente por nuestro pa铆s? - Beatriz Feltan

鈥淓sto es la Argentina, v谩ndalos protegidos por el gobierno nacional. 隆No son mapuches!鈥- Susana Aranguren