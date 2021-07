Privilegios, certificado, bióloga argentina

Privilegios

La audiencia pública televisada hace unos días en el juicio penal que tramita ante la Justicia Federal por el presunto pacto celebrado con Irán superó toda capacidad de asombro por parte de los televidentes locales e internacionales. Más allá de que no está prevista la forma en que se llevó a cabo para el tratamiento de las presuntas nulidades invocadas por los procesados, por la ley de forma, tal acto procesal dio pábulo a fundadas sospechas de que solo respondió al propósito de satisfacer un capricho de la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación. Quedó flotando la impresión de un montaje armado para que concentrara sobre sí la atención de una vasta audiencia, con el fin de exaltar los pretendidos aciertos de su gobierno, así como su condición de víctima de una persecución política por parte del expresidente Macri. Tuvo más sabor a arenga política que a un acto de defensa. Y fue una brillante actuación teatral, en la que la protagonista excedió con creces el tiempo fijado de antemano. No trató el tema central de su convocatoria: las circunstancias fácticas y jurídicas que rodearon al pacto, de cuya ejecución se la incrimina y que será materia del pronunciamiento final del tribunal que la juzga.

Finalmente, quedó patentizado que no todos los encausados son iguales ante la ley, en contra de lo que establece la Constitución en su artículo 16.

Vale la pena preguntarse: ¿hay imputados de privilegio?

José Luis Méndez Villafañe

DNI 4.279.879

Certificado

Visto que la Argentina ya ha vacunado a muchos ciudadanos, y que se han cubierto casi todos los rangos de edad en los cuales está permitido el uso de las vacunas, me pregunto si no se ha evaluado la posibilidad de que, emulando la muy buena medida del presidente Macron, el gobierno nacional pueda exigir la presentación de un certificado de vacunación contra el Covid y que este sea obligatorio cuando cada uno deba presentarse a su trabajo, sobre todo aquellos que tienen contacto con el público. De esta manera, creo que disminuiríamos la posibilidad de contagio aquellos que ya nos vacunamos y no queremos correr el riesgo de infectarnos.

Esta medida tendría que ponerse en práctica tanto en entidades gubernamentales como privadas, y si el individuo no estuviese vacunado, impedirle el acceso a su lugar de trabajo, descontándole los días no trabajados por ese motivo. Y si hubiere excepciones de carácter médico, que presenten un certificado que valide este concepto.

María Rosa Chiera

DNI 5.866.191

Bióloga argentina

¡La bióloga argentina María Fernanda Ceriani nos enaltece! Está a la altura de las mejores del mundo. Fue incorporada a la Organización Europea de Biología Molecular, integrada por 1800 destacados científicos, en cuya lista figuran 90 premios Nobel. Esto es digno de figurar en primera plana de los diarios y en los noticieros de TV.

Susan Igel

DNI 4.829.608

Hay que salvarlos

Admiro a Hugo Beccacece por su fina sensibilidad en todos los temas que toca. Lo de Kevin y los wichis es un ejemplo de ello. Hay que salvar a Kevin, pero también hace meses que la fría carpa negra en la Plaza de Mayo a metros de la Casa de Gobierno, con Félix y Elma y otros, espera. Tienen la esperanza de que alguien del Gobierno los escuche, los reciba; sus necesidades de hoy lo imponen. Algunos nos acercamos con alimentos y medicamentos, pero no alcanza.

A ellos también hay que salvarlos.

Edith Rodas

DNI 18.763.040

Fervor patriarcal

Muchos se han enterado con sorpresa del encargo de la fabricación, con invocados propósitos educativos, de 10.000 réplicas en madera del aparato genitourinario en estado de tumescencia del varón. Cabe suponer que el siguiente encargo será el de la producción de un igual número de artefactos del aparato femenino de iguales funciones. De no hacerlo, los funcionarios involucrados podrían caer en un entusiasmo falocéntrico y, por ello, en un encubierto fervor patriarcal.

Eduardo J. Padilla Quirno

Médico psiquiatra

CI 5.937.620

Cuba

Luego de escuchar las declaraciones sobre el gobierno de Cuba de un licenciado egresado de la UBA, becario doctoral del Conicet y también investigador en esa universidad, confirmo una vez más la sabiduría de la frase que dice: lo que natura no da Salamanca no presta.

Norberto C. Naso

DNI 7.759.213

Hotel Royal

Durante mi niñez eran frecuentes nuestros veraneos en el Hotel Royal de Mar del Plata. Tengo una imagen imborrable de un viejo nogal en un patio andaluz debajo del cual una placa decía: “Bajo este nogal solía descansar el general Bartolomé Mitre”. Espero que la piqueta haya respetado este rincón de la historia argentina.

Eduardo R. Malvar

malvar38l@gmail.com

La Argentina de Messi

En la Argentina de Leo Messi la ilusión sigue intacta. La que se alimenta con habilidad y carácter, pero sobre todo con tenacidad y persistencia. La que nos hace levantarnos una y otra vez de los golpes más duros. En la Argentina de Messi, jugar en equipo no es un eslogan vacío, sino la realización colectiva de un sueño, una meta, que se construye recorriéndolo, aprendiendo e intentándolo una y otra vez.

La Argentina de Messi se sostiene en valores y mucho corazón, porque nunca traicionan una forma de jugar y de ser, y que ante esfuerzos que no siempre alcanzan no se quiebra nunca y sigue. La Argentina de Messi es todo eso bueno que podemos ser. Y esa es la mejor recompensa.

Gonzalo Miranda Aguiar

DNI 26.793.261

En la red Facebook

Corte en el Obelisco: caos de tránsito por una protesta de organizaciones sociales

“¿Ahí no hay virus? ¡Dejen de pedir planes! Trabajo tienen que dar”- Carmen Barrera

“La vaca no tiene más leche”- Norma Pernz

“No puedo creer que sean tan irresponsables…”-Alejandra Pérez

“Era de esperarse. No hay plata para las dos cosas. O planes sociales o vacunas”- Carina Barros

