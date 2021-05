Procurador general, la segunda dosis y luchas de Moyano

Procurador general

Mientras se agravan la pandemia y la crisis económica, una peste peor avanza: el embate kirchnerista contra la Justicia, buscando el poder total. Hoy su objetivo es copar la Procuración, para controlar a los fiscales. Pero el procurador interino, doctor Eduardo Casal, resiste presiones y los inauditos insultos que le lanza una horda a la que se ha sumado el nuevo ministro de Justicia. El Gobierno quiere reemplazarlo eliminando el requisito de la mayoría de dos tercios de los votos del Senado para el acuerdo. Pero pretende hacerlo por una simple ley que se votaría sin una mayoría de igual entidad. El nuevo proyecto es contradictorio, porque mantiene esa mayoría para destituir a quien ellos nombren. ¿Qué valor tiene si cualquier ley futura podría dejarlo sin efecto? El sentido común indica que solo puede cambiarse con una ley con una mayoría similar. En estos momentos, no hay una persona con más calidad y experiencia para el cargo que el actual procurador. El país está en deuda con él. Muchos países, Perú (Fujimori, 1994), Venezuela (Chávez, 2004) y más recientemente Turquía (Erdogan, 2016) consolidaron sus autocracias cuando coparon la Justicia. Comprendo que el ciudadano común esté aturdido y agobiado, pero políticos, intelectuales y los medios deben reaccionar en defensa de la república, como lo hace la nacion.

Horacio M. Lynch

Unidad

La grave situación que vivimos los argentinos nos obliga a elevar nuestras metas, superando las diferencias y separando a quienes pretenden borrar sus actos delictivos. Por ello el objetivo, difícil pero necesario, debe ser lograr alinear en un frente a todos los sectores de la oposición, sin jugadas personales tan bien recibidas por el oficialismo. No es fácil, pero es imprescindible, forjar la unidad que asegure un cuerpo legislativo absolutamente mayoritario para que garantice la vida republicana y democrática.

José Bielicki

Diputado nacional (m. c.)

La segunda dosis

El 3 de abril pasado, mi esposa y yo fuimos vacunados con Covishield contra el coronavirus y nos informaron, por escrito, que la segunda dosis se aplicaría entre los 28 días y las 12 semanas posteriores. Ahora resulta que no llegarían las dosis necesarias para cumplir con la segunda, que, según la información que nos proporcionaron, otorgaría la máxima protección. He pedido al gobierno de la ciudad de Buenos aires que me informe lo que sucedió y cómo completará la inmunización prometida, sin respuesta hasta ahora. Después se imputarán responsabilidades entre los gobiernos nacional y local, lo cual a mí no me importa nada, y demostrará la inutilidad, ineficiencia y pésima gestión de aquellos que declaman ocuparse “de las cosas”, según la célebre recomendación de Ortega y Gasset.

Como ciudadano exijo inmediata información.

Guillermo V. Lascano Quintana

Identidad

Nací en 1948, y mi primer documento fue la libreta de enrolamiento (para las mujeres, libreta cívica). El reemplazo por el DNI resultó en que distintas personas (hombre y mujer, nacidos antes de 1950) tengan el mismo número de DNI. Soy vecino cercano de mi homóloga y conocemos nuestros datos de contacto, para informarnos de inconvenientes con tarjetas de crédito, seguros, servicios médicos, etc. Me empadroné para recibir la vacuna contra el Covid-19 el primer día que el gobierno de la ciudad lo habilitó para mi franja etaria, pero para asignarme turno contactan a mi homóloga femenina (ya vacunada). Desde que recibí el amable aviso de esta persona he tratado de solucionarlo llamando al 147, pero el operador no logra resolver el problema y sigo sin vacunarme. Ayer recibí en mi mail el aviso para vacunar a la señora con la segunda dosis. Aquí se potencian los problemas por vivir ambos en la ciudad de Buenos Aires y en barrios cercanos, pero los inconvenientes deben repetirse con otras personas. Tal vez al hacerse público este tema se logre visibilizarlo.

Celestino Luján Ruiz Díaz

Luchas de Moyano

Estamos atrapados por la política del sindicato de camioneros, que en lugar de tener una mirada amplia hacia otros trabajadores que no son de su actividad los dejan sin trabajo, fruto de sus inclementes asedios a los empresarios que invierten en un país que sufre la falta de empleo y los efectos de una pandemia muy dura.

Pablo Moyano, pensá en esas familias que se quedarán sin trabajo como parte de “tus luchas”, que solo benefician a un sector, sin tener una mirada solidaria con otros sectores. Vas por el camino equivocado, ayudá a todos los trabajadores a que mantengan sus trabajos, para que vivamos en una Argentina en paz.

Carla Piccaluga

Rediseño de la ciudad

Respecto de la nota dedicada al problema del microcentro en la revista dominical, parece que la Secretaría de Desarrollo Urbano está haciendo o hizo un estudio (además de talleres y reuniones) para trazar un diagnóstico y pensar opciones con la finalidad de reciclar la zona. La iniciativa es buena, pero la realidad es que los propietarios no necesitamos tanto análisis. Nos bastaría con que las calles se mantengan limpias, se controle el tránsito demencial de las motos volando por las peatonales, se remuevan los autos mal estacionados –sean o no de alguna fuerza de seguridad o ministerio–, se garantice la libre y fluida circulación por las avenidas principales y se evite que las entradas de nuestros edificios se conviertan a la noche en viviendas marginales. El gobierno de la ciudad y su policía han perdido el control del espacio público. Antes que pensar en complejos rediseños de una ciudad, por favor cumplan con lo básico.

Tomas Young

