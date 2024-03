Escuchar

Proselitismo escolar

Creo que la máxima autoridad de la república, al visitar un colegio, debe hablar al alumnado sobre valores éticos, lo importante de estudiar y ser ciudadanos respetuosos. Voté al presidente Milei pensando que jamás iría a un colegio a contar sus logros. Me harté de escuchar el relato kirchnerista en lugares donde debe primar la respetuosa charla, sobre todo ante los jóvenes. Ruego medite su actitud.

José Azpiroz Costa

DNI 10.306.873

Estado o mercado

Hemos construido un modelo de país que requiere ingentes recursos para el funcionamiento del Estado. La escalada en la imposición al sector privado ha ido in crescendo conforme al irresponsable crecimiento del gasto público. El péndulo Estado vs. mercado varía conforme al éxito o fracaso del “modelo” propuesto, pero los ciudadanos de a pie no debemos ser rehenes de funcionarios del Estado ni de funcionarios de corporaciones. Hemos confundido políticamente los términos fortaleza con obesidad: es sin lugar a dudas necesario un Estado fuerte, que garantice una justa distribución de la riqueza, la salud, la educación, la seguridad, la justicia y la asistencia a aquellos que por una razón u otra se encuentran marginados, pero un Estado obeso se convierte en una carga imposible de sobrellevar para el sector privado que es su único sostén, con las consecuencias previsibles que exhibe nuestra rica historia de fracasos. ¿Estado o mercado?, ésta es una falsa disyuntiva, el objetivo es lograr un mercado transparente, con reglas claras que privilegien la seguridad jurídica y la previsibilidad fiscal, emanadas y controladas por un Estado responsable gobernado por gente idónea y honesta .

Pedro Pablo Farias

DNI 11.420.597

Una imagen

El diputado Miguel Angel Pichetto, unos de los grandes responsables de que Cristina Kirchner no perdiera sus fueros, hace años que se viene llenando la boca hablando de un “peronismo republicano”. Un verdadero y disparatado oxímoron. En estos días aparece compartiendo abrazos y fotos con Guillermo Moreno y Gildo Insfrán. Todo dicho: varias imágenes valen más que mil palabras.

Pablo R. Puente

DNI: 16.131.269

Apoyo a la cultura

“El riesgo es la justificación moral del empresario”. Nunca me pude separar de ese concepto, escuchado en la televisión italiana en boca de un empresario local.Nuestra empresa -privada al 100%- nunca fue capitalista en el éxito para convertirse en socialista en los fracasos. Por eso me animo con alguna opinión sobre temas que hacen a la cultura y su relación con los entes que la regulan, tan observados en los últimos tiempos.

Nací hace 66 años en el barrio de Mataderos, con una economía familiar que no permitía llegar a las boleterías de los teatros del centro de Buenos Aires. El Teatro Municipal San Martín (el mismo de ahora, sobre Av. Corrientes al 1500) posibilitó a mis padres que sus hijos accediéramos a importantes espectáculos solventados por el municipio. Fueron mis primeros contactos con el teatro.

Hace tiempo se objeta sobre recitales gratuitos sostenidos económicamente por distintos gobiernos. ¿Es correcto o no? Creo que la respuesta es compleja. Recuerdo que Mercedes Sosa, al llegar desde Tucumán, canjeaba su canto a cambio de un asado para ella y familia en la biblioteca José E. Rodó de la calle Andalgalá. En el anterior ejemplo concibo la gratuidad estatal, con el objetivo de fomentar nuevos talentos, económicos en costos para el erario público, encima sin interés por parte del privado.

En Mar del Plata, en la entrega de los Premios Estrella de Mar 2024, una sala ovacionó a la actriz Graciela Borges por su trayectoria cinematográfica. ¿Hubiese podido filmar todas sus películas por las cuales se la aplaude de pie sin los créditos del Instituto de Cine ¿Sería la ciudad de Buenos Aires la de mayor cantidad de salas de teatro independiente del mundo sin el apoyo del Instituto Nacional de Teatro? ¿Hubiese logrado el célebre Ástor Piazzolla componer varias de sus obras maestras sin aquel préstamo que recibió del Fondo Nacional de las Artes en sus principios?

Coincidir en esto ratificaría que ir por el blanco o el negro, sin buscar sus matices, no sería el mejor camino, el cual incluye corregir cualquier irregularidad detectada. En definitiva, para ser pragmático como empresario que soy, también en mi empresa debo permanentemente corregir falencias, las cuales no me impulsan a pensar en cerrar los teatros.

Carlos Rottemberg

DNI 12.975.479

Aumento de tarifas

Lo razonable sería que los aumentos de las tarifas se apliquen, al menos, después de la sanción de la esperada fórmula para el ajuste de las jubilaciones.

Carlos E. Castellano

DNI 8.063.021

Estaciones

En el año 1952, a la estación Retiro del ferrocarril Mitre se la denominó Presidente Perón, y a la estación Victoria, de la misma línea, Evita. Una vez un pasajero fue robado y al hacer la denuncia declaró: “entre Perón y Evita me afanaron la guita”. ¿Habrá sido así?

Arturo Abella Nazar

Muerte de Navalny

A diario circulo por la calle Rodríguez Peña, donde se encuentra la embajada de la República Rusa y veo a muchos ciudadanos de ese país colocar ofrendas florales en honor al abogado defensor de los derechos humanos Alexei Navalny, asesinado según su esposa Yulia Navalnaya, por Vladimir Putin, presidente de Rusia. Esta sospecha es compartida por buena parte de la prensa internacional y un centenar de organismos defensores de los derechos humanos, salvo en nuestro país donde nadie habla de este tema y pasa totalmente desapercibido. Es de público conocimiento que el presidente Putin no admite ningún tipo de crítica a su gestión y quienes se oponen terminan normalmente presos en alguna cárcel en Siberia donde como en el caso de Navalny fallecen por causas desconocidas. Le pido a nuestra canciller que revea el mantenimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con un país cuyos líderes no tienen el menor interés por el respeto a los derechos humanos.

Carlos E. Echagüe

DNI 11.986,456

