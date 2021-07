Protestas en Cuba, impunidad, esperando mi vacuna

Protestas en Cuba

Con motivo de las protestas en Cuba, nuestro presidente respondió hace unos días no estar muy al tanto de lo que sucedía en ese país, a pesar de lo cual, aventuró la necesidad de que acabar con el bloqueo. Sería importante para la reputación de nuestro país que, antes de opinar, se informara adecuadamente. Hubiera bastado para ello con recurrir al canciller, que seguramente debe estar bien informado gracias a la embajada que los contribuyentes pagamos religiosamente con nuestros impuestos. No sería recomendable, en cambio, recurrir a la vicepresidenta, quien, a pesar de haber frecuentado la isla en innumerables ocasiones, al solo mantener contacto y recibir atenciones de la oligarquía local, seguramente esté muy lejos de percibir las penurias del pueblo cubano.

Miguel Eduardo Gutiérrez Trápani

migutra@gmail.com

Impunidad

Mientras el gerente de Pfizer confirmaba que su empresa ofreció 13 millones de vacunas a la Argentina, nuestros diputados se ocupaban de desacreditarlo (“es mentira”, Pablo Yedlin; “no necesitamos la vacuna de Pfizer”, Mara Brawer), mientras el cantautor Ignacio Copani les ponía música a sus ironías muy poco felices. Un discurso arrogante no logra ocultar la gestión vergonzosa que ya se está cobrando más de 100.000 muertes. Semejante cifra no alcanza, sin embargo, para apartarlos de lo que realmente les importa: las próximas elecciones. Ganarlas significaría garantizarse su propia impunidad y mantener todos sus privilegios. Ojalá podamos evitarlo.

Ricardo Commenge

DNI 10.897.651

Esperando mi vacuna

Tengo 71 años. Vivo en CABA. Me inscribí para vacunarme el 5 de abril, cuando correspondía por la edad. Como no me llamaron me volví a inscribir el 7 de mayo y el 25 de mayo. Cada vez llegaba un mail avisando que estaba empadronada. Como no hubo citación llamé en dos oportunidades al 147. Me contestaban: “Estás empadronada, estás en lista de espera”. El 20 de junio llega un mail para el turno, con mi DNI, mi fecha de nacimiento y edad, pero otro nombre. Llamo al 147. Me atienden, escuchan el reclamo y, luego de verificar, me responden que hay un error, que volverán a comunicarse. No hubo ninguna comunicación. Un familiar me llevó a la Rural para ver si lográbamos que me vacunen sin turno. Con excelente atención nos dijeron que solo estaban dando la segunda dosis. Uno de los que me atendieron me pidió el DNI, y luego de verificar, me dijo: evidentemente hay un error en el sistema. ¿Se corrigió ese error? Se supone que en la ciudad se va a abrir vacunación sin turno. Sigo esperando poder vacunarme.

María Cecilia Molina y Vedia

DNI 6.389.573

Mayor Leonetti

El 4 de julio, la nacion publicó un interesante artículo sobre la vida en Olacapato, un pequeño pueblo de la provincia de Salta. En este lugar, ubicado a 4100 metros de altura sobre el nivel del mar, existe una escuela denominada Mayor Juan Carlos Leonetti. Ese nombre corresponde al de un capitán del Ejército Argentino que sacrificó su vida defendiendo a la patria de organizaciones terroristas que, ejerciendo la lucha armada y la extrema violencia, buscaban cambiar radicalmente las instituciones de la república. Leonetti muere en un enfrentamiento en el que también cae Mario Roberto Santucho, líder de la banda subversiva autodenominada Ejército Revolucionario del Pueblo.

Ascendido post mortem al grado de mayor, Leonetti dejó una familia constituida por su esposa y tres hijos, quienes, imbuidos de una profunda fe cristiana, han sabido llevar con estoicismo tan profundo dolor. El Estado Argentino bautizó con su nombre a la escuela de aquel lejano confín cordillerano donde concurren niños de nuestra Puna. Así se le rindió homenaje al capitán Leonetti, valorando su desprendimiento y heroico aporte a la Nación.

Sus compañeros de promoción, que conocimos de su valía como ser humano, profunda vocación de servicio y amor a la patria, queremos recordar este 19 de julio el 45º aniversario de su fallecimiento. Rogamos a Dios que el sacrificio de nuestro valiente camarada no haya sido en vano y los argentinos logremos alcanzar la patria que soñaron nuestros próceres.

Coronel (R.)Luis Julio Sosa

sosaluis006@gmail.com

Basta de bonos

Basta de “bonos”, hay que subir las jubilaciones. Los jubilados no pueden seguir soportando que todos los gobiernos acomoden a sus necesidades presupuestarias las fórmulas de ajuste. Desde hace varias administraciones a “los abuelos” se los viene engañando con que les van a aumentar sus míseras jubilaciones, pero todos, sin distinción de ideologías ni partidos políticos, lo único que han hecho es inventar fórmulas rebuscadas (muy distintas a las de un simple “tanto por ciento por sobre la inflación” y sanseacabó) que nadie en el Congreso (donde se pronuncian encendidos discursos) puede demostrar que no fracasarán, hasta que llegue la hora de la verdad, que será a los 6 meses, como mínimo, cuando se comprobará que nuevamente el cálculo implementado ha dado un resultado menor al que se reemplazó. Es entonces que se recurrirá a un bono (que no se incorporará a los haberes) y que además se otorgará a los haberes mínimos.

¿Qué pasó con los intereses de las Leliq, que se iban a dejar de pagar para con ello dar un 20% de aumento a las jubilaciones? Nada, ya nadie en el Gobierno (ni en el Congreso) habla de eso. Lo más indignante es que antes de cada elección, todos, todas (todes) piden que los voten para que ellos, que tanto quieren a “los abuelitos” puedan cumplir con sus cínicas y mendaces promesas.

Mariano Aldao

maldao1966@gmail.com

En la Red Facebook

Coronavirus. Decretan cinco días de duelo nacional tras superarse los 100.000 muertos

“Para que esto no pasara en esta magnitud deberían haber vacunado a tiempo”- José Weber

“¡De qué sirve decretar días de duelo si ya estamos de duelo!”- Amelia Lucero

“Esto no debería haber pasado... si el Gobierno se hubiera ocupado de las vacunas, en vez de dedicarse a criticar el gobierno anterior... Y aún continúa en esa postura de crítica”- Alicia Contreras

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, la naciOn podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION