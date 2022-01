Proyectos, inteligencia, Milei

Proyectos

Vi con agrado que en el seno del Congreso se presentaron varios proyectos que seguramente hubieran hecho posible hallar el camino de recuperación que el país reclama con desesperante urgencia. Entre ellos, la declaración del Día Nacional del Kimchi, el Día del Gol, el que declararía la lengua castellana como idioma oficial de la República Argentina , la institución de Tucumán como capital de la república cada 9 de julio y el tratamiento de un proyecto que propone reconocer y homenajear al creador de la Pantera Rosa.

Evidentemente estamos muy enfermos.

Guillermo Giambastiani

DNI 4.359.734

Inteligencia

Distintos medios periodísticos trataron el tema sobre el incorrecto empleo de los medios de reunión de información con que cuenta el Estado, poniendo especial énfasis en que se vulneran los derechos de la libertad. Esta conducta es recurrente en nuestro escenario, bajo cualquier signo político. Lo grave para el Estado, en mi opinión, es lo que se deja de hacer, y que por eso se hace mal. Esto nos lleva a sorpresas e improvisaciones que le salen muy caras al Estado. Sería conveniente que se terminaran esos desvíos en las próximas gestiones. Se puede comenzar designando personal idóneo para esas funciones, y no a inhábiles morales.

Jorge José Echezarreta

DNI 8.421.780

Milei

Que a los cuerpos legislativos y concejos deliberantes les llamen “honorables” proviene de que originariamente sus miembros servían ad honorem, o sea, sin retribuciones para servir con capacidad y generosidad a la prosperidad de la nación, sus provincias y municipios. Desde hace tiempo eso degeneró y cambió la honorabilidad por ganancia o lucro. Y también coimas y gangas especiales. Para obtener esos cargos públicos tan rentables ahora se procuraron votos en forma cada vez más demagógica y mentirosa de un pueblo que van haciendo más pobre e inculto. Y así cayó la calidad de la política, de sus políticos y de la prestigiosa Argentina. Por lo tanto, la restitución de la retribución de Milei a la ciudadanía (más de $200.000), que comenzará con un sorteo en Mar del Plata, es un ejemplo de honorabilidad, siendo que también con enorme patriotismo brinda generosamente la cultura de libertad y progreso para cambiar la torcida mentalidad que a la mayoría de los argentinos les metió durante décadas una demagogia populista, que comenzó siendo fascista y últimamente se aproxima al comunismo. Durante la campaña electoral anunció que no cobraría sus remuneraciones con los impuestos que paga el pueblo. Ahora comenzó a cumplir con lo prometido, demostrando su integridad. Su ejemplo lo hace un increíble héroe de la Argentina de hoy. Y doy por descontado que mantendrá su generosa honorabilidad durante todo su mandato. ¿Cuántos serán capaces de imitarlo y de trabajar de legisladores sin otro provecho que colaborar para sacar a nuestra patria del profundo y oscuro pozo en que la han metido?

Jorge Joaquín Martínez

Ingresar a mi país

Salí de la Argentina en una hora, por el puente de Posadas a Encarnación, Paraguay, no sin burocracia. Ahora, además del DNI se debe presentar una declaración jurada. Cada vez más restricciones a la libertad de transitar, de entrar y salir de mi país. Y al volver había una cola de demora de 12 horas para cruzar un puente de 4 kilómetros. ¿Los señores de migraciones, aduana y sanidad están de vacaciones? ¿Intendente, gobernador y Presidente miran para otro lado? ¿Un año y medio con un puente cerrado y no se les ocurrió ni una idea de cómo mejorar el tránsito de los ciudadanos libres? ¿A alguien le importan las personas que van en esos autos? Con 35 grados a pleno sol, sin poder ir al baño, sin nadie que ni siquiera te pida disculpas o te dé alguna explicación. Claro, no la tiene. Solo se explica con la ineficiencia, el destrato, la soberbia del burócrata, la impunidad del sistema y la paciencia pasiva de un pueblo que ya no aguanta más.

¿Hasta cuándo?

Eduardo Cazenave

DNI 18.562.666

Ciudadanos de cuarta

Martes 4 de enero, 8.35 am, dejo mi auto estacionado en Av. Alvear y Adolfo Bioy Casares, sobre la Plaza San Martín de Tours. Camino unas cuadras para comprar cospeles de estacionamiento en un quiosco de Ayacucho y Posadas. Realizo la operación para obtener el respectivo ticket y dejarlo en mi auto, pero al llegar a este, a las 8.40 am, me encuentro con una multa (me entero luego de que es de $4000). El día lo había comenzado saliendo de Pilar a las 7 am para dejar a mi hija en Ezeiza para ir a… ¡San Martín de los Andes! Luego me dirigí al STO que está atrás de la Facultad de Derecho para reclamar la multa y una señorita me dijo que cometieron un error, pero yo tenía que solucionar el problema en… Beruti y Coronel Díaz. Los que cometieron el error me dijeron que el problema era mío. Al parecer el gobierno de Rodríguez Larreta busca recaudar a costa de todo, destratando a las personas con este tipo de actitudes. Hago las cosas bien, compro el ticket para que no me hagan una multa y me encuentro con gente irrespetuosa y politizada (quien me atendió tenía la foto de Eva Perón atrás suyo, no critico la foto, sino la propaganda política en un lugar que es de todos los ciudadanos). Me fui hasta Beruti y Coronel Díaz y me dieron hora para el jueves 6 para realizar el reclamo correspondiente (tengo que irme desde Pilar, donde vivo y trabajo, al centro nuevamente). Por otro lado, Aerolíneas Argentinas, para un vuelo de cabotaje nos hace ir hasta Ezeiza. ¿Hasta cuándo vamos a soportar que estos políticos nos manejen como ganado?

Conclusión: somos ciudadanos de cuarta.

Diego A. Blasco Funes

DNI 14.222.958

